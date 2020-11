”Ålevangeliet” på New York Times-lista över årets bästa böcker

Förra året fick han Augustpriset i den facklitterära klassen för sin debutbok.

Nu har Patrik Svenssons personliga sakprosa om ålen tagits upp på New York Times prestigefyllda lista 100 Notable books 2020, jämte bland andra Barack Obamas ”A promised land” och Alex Ross ”Wagnerism: Art and politics in the shadow of music”.

- Det är alltid väldigt roligt med bekräftelse, men det är ju en bok av 100 så vi ska inte plocka fram den största blåsorkestern. Men kanske en stråkkvartett åtminstone, säger Patrik Svensson, vars bok släpptes i USA i maj.

– Det har varit ett svårt år att lansera böcker i USA och då särskilt sakprosa. Med tanke på att de haft ganska mycket att göra med sitt, med Trump, coronapandemin och Black lives matter, så känns det fantastiskt att min bok ändå fått den här uppmärksamheten.

Även Publishers Weekly och Time Magazine har utnämnt ”Ålevangeliet” till en av 2020 års bästa böcker. Den har också nominerats till Good Reads Choice Awards samt Carnegie Medal of Excellence 2021.