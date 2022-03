Alex Camerons maniska cynism på ”Oxy music” är absurd och jätterolig

Pop Alex Cameron ”Oxy music” (Secretly Canadian) Visa mer

Mycket talar för att Alex Cameron var den cyniska, aningen mästrande besserwissern i klassen. Han som gillar att provocera och slänger ur sig tvetydiga kommentarer. Av hans musik att döma, en om alkoholmissbruk, maskulinitet och kärleksrelationer med strippor, så njuter han än i dag av att ge sin omgivning huvudvärk.

Sidney-födda Alex Cameron har sedan genombrottet 2016 utmärkt sig med låttexter om alter egon och rollkaraktärer. Ibland är han en gangster med blodiga knogar. Ibland är han en gaslightande pojkvän. Ständigt balanserandes mellan underhållande karikatyrer och osmaklig lek med fiktiva öden.

På nya albumet ”Oxy music” fortsätter han med samma maniska cynism. Låten ”Cancel culture” handlar mer om kulturell appropriering än om bojkottfenomenet. Det är oklart huruvida han ger sig in i minfältet eller häcklar det. Hans annars träffsäkra ambiguitet framkommer snarare som... feg.

Men i övrigt bjuder skivan på en fullkomligt fantastiskt halvtimme. Camerons sång, ett välartikulerat mummel, och djupa röst för tankar till David Bowie. Poppen är syntig med stämningsfullt saxofonspel av parhästen Roy Molloy.

Singeln ”Sara Jo” är en slags barndomskonfrontation till trallig orkesterpop – ”Who told my sister that she's never gonna be no beauty queen?”.

Det är absurt, dekadent och jätteroligt.

Bästa spår: ”Hold the line”

