Alex Garlands ”Men” skrämmer med en mystisk mansivasion i idyllisk by

”Det är en fridfull, gullig by i vackra omgivningar” säger unga Harper (Jessie Buckley). Hon talar via Facetime med väninnan i London och beskriver idyllen där hon i två veckor hyrt ett stort hus med anor från 1600-talet.

Ett allvarligt misstag. I filmer brukar det straffa sig att från isolering på landet i telefon berätta för någon om sitt perfekta semesterboende. Harper, som lämnat staden för att få avstånd till en nyligen timad tragisk händelse, har uppenbarligen slarvat med sitt skräckfilmstittande.

Hon får lära sig. Värden Geoffrey (Rory Kinnear) förefaller i och för sig hygglig, men brer han inte på den rekorderliga-lantisstilen så tjockt att det blir lite krampaktigt och obehagligt?

Värre följer. Under en promenad ger Harper sig in i en lång, mystisk tunnel i vars andra ände en gestalt uppenbarar sig och plötsligt börjar springa mot henne. Hon kommer undan, men när hon passerar över ett fält ser hon en annan oroande syn: en naken man står still och tittar efter henne. Snart har hon honom i trädgården. En kvinnlig och en manlig polis räddar Harper. Men den manliga polisen visar sig inte värst medkännande.

Något är snett i denna gulliga by. Mansperson efter mansperson dyker upp och tycks lite fel, från stötande till skrämmande. Vad har Harper egentligen för varelser omkring sig? Konstigheterna accelererar till en final där författaren och regissören Alex Garland släpper lös sin inre David Cronenberg.

Garlands filmer har något. Men inte tillräckligt. De är miljöer i jakt på en story.

Britten Garland slog igenom med debutromanen ”The beach” (1996), om backpackers som hittar en undangömd paradisisk strand i Thailand. Det var en bladvändare, som senare tyvärr blev en av Danny Boyles få riktigt hopplösa filmer.

Efter ”The beach” har Garlands specialitet, nu ofta som manusförfattare, förblivit fantastiska isolerade miljöer med en mörk sida. ”Men” är till upplägget nästan en repris på den i Sverige icke biovisade filmdebuten ”Ex machina” från 2015. Där var det Alicia Vikander som gjorde den unga kvinnan - ok då, unga kvinnliga roboten - som var utsatt i fabulös miljö, i det fallet en it-miljardärs svårtillgängliga Bond-näste.

Som där arbetar Garland även här med fotografen Rob Hardy. De fångar lustfyllt miljön Harper utforskar: det rustikt lyxiga huset – ”AGA-spis!” konstaterar väninnan – , landskapet med sitt frodiga ljusgröna gräs, det dignande äppelträdet utanför entrén, de stilla vattenpussarna där något kryp kan spritta till, de slingrande stigarna under lövtak. Det är paradiskänsla från ”The beach” återfunnen i England.

I den aningen overkliga stämning som uppammas får vi några gimmickartade vändningar, och en personlig huvudrollsinnehavare i Jessie Buckley. Inte så illa; det skulle ha räckt till fyrtiofem bra minuter i en serie av ”Black mirror”-snitt, men känns ofullgånget på bio.

