Alexander Karim om verken som har präglat hans liv

”Min kulturhistoria” Alexander Karim

Skådespelaren, regissören och författaren Alexander Karim är nyligen hemkommen från inspelningen av ”Gladiatior 2”, en av många Hollywoodfilmer som satts på paus på grund av det amerikanska skådespelarförbundet SAG-AFTRA:s strejk i sommar.

Hela familjen, med fru och tre barn befinner sig på hans ”happy place”, nämligen på landstället i Båstad.

Karim, som efter skådespelarutbildningen i Los Angeles återvände till Sverige för att skriva manus till och skådespela i filmer som ”Rampljus”, ”Malcolm” och ”The Apple Tree”, varav de två sistnämnda nominerades i Cannes, har också medverkat i filmer som ”Glaciär” och spelat mot Nicolas Cage i ”The Dying of the Light”.

Han har ofta jobbat ihop med sina filmregisserande bröder Baker och Osmond Karim och Alexanders kulturhistoria tar sin början i barndomens Helsingborg med dem vid sin sida.

På tv har Alexander Karim bland annat medverkat i serier som amerikanska ”The Box” och ”The Swarm”, svenska ”Lasermannen” och den självbiografiska ”Familjen Babajou” som han skrev tillsammans med sin bror Baker Karim.

Att blicka tillbaka och tänka på det som varit är en uppskattad upplevelse för Alexander Karim, vars nio val av film, litteratur och inte mindre än två Sinatra-låtar präglas av en kärlek för det nostalgiska.

– Jag älskar det bara, de gamla stigarna man bokstavligen gått på förut. Jag är så nöjd med livet som det är och tycker att det bara blir bättre och bättre. Visst finns det saker man kanske skulle gjort annorlunda, givet vad jag vet nu men … det är något vackert med nostalgi, säger han.

1. ”Malcolm X”, film av Spike Lee

”Efter att jag sett den så insåg jag för första gången att jag kanske också kunde få göra film, innan dess hade jag bara sett mängder av vita ansikten i de stora filmrollerna. Jag brukade tänka att det var uppenbart att jag inte var bjuden på den festen. Men, så gick jag och mina brorsor på Filmstaden i Helsingborg och såg ”Malcolm X”, vi delade ett intresse för film och såg alla kvalitetsfilmer tillsammans.”

Denzel Washington som Malcolm X i Spike Lees film från 1992. Foto: Snap/REX

2. ”Tillbaka till framtiden, film av Robert Zemeckis

”Jag är ju en extremt nostalgisk person och vad är egentligen mer nostalgiskt än tidsresor? Jag såg ”Tillbaka till framtiden” varje dag efter skolan när jag var femton, sexton år. Det startade mitt intresse för tidsresor på film, jag älskar exempelvis filmerna ”Memento” och ”Inception”. Min första roman ”Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död ”, 2019, har samma tema och det går att dra en röd tråd från ”Tillbaka till framtiden” direkt till den.”

Michael J Fox och Christopher Lloyd i ”Tillbaka till framtiden” från 1985. Foto: Rights Managed

3. ”Ett päron till farsa!”, film av Harold Ramis.

”Jag och mina syskon älskade den här filmen, det kanske finns något tragikomiskt med det eftersom vi växte upp utan en pappa. Det är det ju många som gör och behöver inte vara tragiskt alls, men när jag själv blev pappa och började göra typiska pappagrejer så sa min fru, när vi såg ”Ett päron till farsa!” att ”det där är ju du”. Jag hade modellerat mitt pappajag efter pappan, Clark Griswold i filmen. Jag känner igen mycket av Griswolds inställning i mig själv. Hur han reagerar när familjen kommer fram till ”Walley World” som visar sig vara stängt, det är hundra procent jag.”

Anthony Michael Hall, Chevy Chase, Berverly D'Angelo och Dana Barron i ”Ett päron till farsa!” från 1983 Foto: Courtesy Everett Collection

4. The Cosby Show, tv-serie av Bill Cosby, Ed Weinberger, Michael J. Leeson

”Ett så här i efterhand något kontroversiellt val med tanke på hur det visade sig ligga till med Bill Cosby kanske, men den betydde extremt mycket för mig när jag var i tonåren. Som svart i Helsingborg i mitten av 1980-talet fanns inget i närheten av något som ”The Cosby show”. Folk kom fram och ville känna på ens hår på gatan och sånt. Men, när Cosby började sändas på tv blev det coolt att vara svart och det skedde liksom över en natt. Alla kollade på Cosby och alla kunde relatera till någon av Cosbybarnen i familjen. Det fanns inte heller så många skildringar av medelklassen på tv då, det var mest lyxliv i ”Dallas” och ”Falcon Crest”. Dessutom var det här en svart medelklassfamilj med bra jobb.”

Malcom-Jamal Warner i tv-serien ”The Cosby show”, 1984-1992. Foto: ©NBC/Courtesy Everett Collection

5. ”Inferno”, roman av August Strindberg

”När jag var runt nitton, tjugo år var jag en mycket seriös skådespelare och ville vara rätt djup. Min bror tipsade mig om att läsa Strindbergs ”Inferno” inför en roll, jag började läsa och insåg att den var ju snudd på komisk. Det blev början på läsningen av flera litterära klassiker och jag insåg att det seriösa kan innehålla både humor och satir, vara banalt och meningsfullt samtidigt. Det fick mig personligen att inse att jag kunde vara seriös men ändå skratta åt roligheter, vilket påverkade både min karriär och mitt liv.”

August Strinberg skrev ”Inferno” 1897. Foto: PRESSENS BILD/TT

6. Lasermannen: en berättelse om Sverige, bok av Gellert Tamas

”Det var första gången jag kunde dra paralleller medan något jag upplevt och det jag läste. När jag läste ”Lasermannen” insåg jag att händelserna utgjorde ett mönster. Lasermannen var ingen ensam förövare utan en manifestation av allt hat som fanns i samhället. Läsupplevelsen väckte mitt politiska intresse och fick mig att börja skriva krönikor, uttrycka mina åsikter och se världen på nya sätt.”

”Lasermannen” av Gellert Tamas från 2010. Foto: Ordfront Förlag

7. ”Story: Style, Structure, Substance, and the Principles of Screenwriting”, bok av Robert McKee

”Författarens och föreläsarens McKees lärobok om att skapa just story har påverkat mig enormt. Jag kan inte fatta att det finns de som helt oförtjänt spottar på den, länge läste jag den minst en gång om året. När jag kom tillbaka till Sverige efter utbildningen i USA sa min bror att jag skulle lära mig att skriva manus, eftersom jag antagligen bara skulle bli erbjuden en viss typ av roller här. Läsningen av ”Story” ledde till att jag har skrivit både manus och romaner. Att ha manusdelen i mig är en stor del av mitt konstnärliga jag. De göder varandra, författandet och skådespeleriet.”

”Story: Substance, structure, style and the principles of screenwriting” av Robert McKee 1999.

8. ”It Was a Very Good Year”, låt med Frank Sinatra

”När jag precis hade börjat Scenskolan så lyssnade jag ofta på den här låten, där Sinatra sjunger om olika åldrar i livet och vad som händer under dem. Jag minns att jag tänkte ”jaha, nu är jag också på 21”… Jag tänkte på mitt liv vid 17, 21 och att i framtiden bli 35 som han sjöng. Vad skulle hända? ”It Was a Very Good Year” dryper ju av nostalgi men uppmanar även till att man ska ut och göra det mesta av livet.”

Frank Sinatra sjöng in ”It was a very good year” 1966. Foto: SVT Bild

9. ”My Way”, låt med Frank Sinatra

”Den här låten, mitt sista val på listan, knyter ihop allt. ”Malcolm X” innebar att jag fick upp ögonen för vad jag kunde göra. Jag fick skriva min egen ”Tillbaka till framtiden” i och med min roman, som dessutom ska bli tv-serie. Jag fick vara min egen Cosby på ett sätt och ”Lasermannen” gjorde att jag tog steget in i samhällsdebatten och skrev om saker på mitt sätt. Precis som Sinatra i ”It Was a Very Good Year” kan jag gå igenom alla åldrar i mitt liv och konstatera – jag gjorde det 'my way'.”

”My way” med Frank Sinatra från 1969. Foto: Album