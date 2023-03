Alexander Skarsgård: ”Infinity pool” är den mest bisarra film jag har gjort

Pappa må ha öppnat Hollywoods pärleport på glänt, men ingen kan påstå att Alexander Skarsgård är en bortskämd nepo baby som surfat fram på en räkmacka. Tvärtom är han en ödmjuk svensk stjärna som fått klara sig själv och aldrig varit rädd för att hugga i. Alla som sett slutscenen i det blodiga vikingaspektaklet ”The Northman” vet att han knappt ens vek ner sig när han fick huvudet kapat av den ondsinta Fjölnir the Brotherless.

Alexander Skarsgård minns fortfarande inspelningen med fasa när han skulle slåss naken med svärd mot Claes Bang vid porten till helvetet. Med hjälp av trick och digitala specialeffekter såg det ut som om de duellerade på en eldsprutande vulkan. I själva verket stod de och huttrade mitt ute i ingenstans i ett vintrigt Nordirland med snöfall.

– Jag var näck och höll på att frysa ihjäl. Vi var precis i slutet av en otroligt intensiv inspelning där jag inte hade haft tid att läsa några nya manus. Så när min agent berättade att hon hade något åt mig med namnet ”Infinity pool” som skulle utspela sig på en lyxresort på en tropisk ö så lät det helt oemotståndligt. Jag berättade glatt för min stunttränare Mike att jag hade fixat vårt nästa jobb och att vi skulle till värmen, berättar Alexander Skarsgård och fyrar av det klassiska familjeflinet.

Han bär en ärtgrön lammullströja, jeans och sitter i ett mötesrum på The Ritz-Carlton Hotel i Berlin i slutspurten av en lång pressdag för ”Infinity pool” under Berlins filmfestival. Under Sundancefestivalen blev filmen en av de mest omtalade titlarna som också tycktes dela publiken i två läger.

Även om han älskade att medverka i Brandon Cronenbergs psykologiska science fiction-rysare så blev det inte riktigt den avkopplande upplevelse som han hade föreställt sig. Större delen av handlingen utspelar sig visserligen på en lyxresort, men svensken fick lära sig den hårda vägen att ”Infinity pool” kanske ändå var mer som en metafor för filmens utflippade tema.

Vintern efter ”The Northman” stod han återigen naken mitt ute i ingenstans i snöfall – eller rättare sagt i en iskall skog i Ungern – och skulle slåss på liv och död: denna gång mot en klonad version av sin rollfigur – i skepnad av en galen mördarhund. Det blir en blodig dödskamp innan Skarsgårds rollfigur regredierar och förvandlas till en mansbebis som ammar Mia Goths bröstvårta.

Alexander Skarsgård som hundfigur i ”Infinity pool”. Foto: UIP

– Haha, det är nog den mest bisarra och fantastiska scen som jag någonsin har gjort. Klockan var fyra på morgonen och jag var helt slut och bara ville gråta i fosterställning, säger Alexander Skarsgård och gör en liten konstpaus innan han fortsätter:

– Men jag hade en bild i huvudet av hur det här kunde bli. Och det gav mig precis det bränsle jag behövde för att komma ut som en påtänd hund i koppel på alla fyra och gå till attack mot min egen rollfigur. Det är lite ”The Northman”-känsla över scenen – min rollfigur går bärsärk och sedan när adrenalinet rinner av så blir han den här osäkra lilla bebisen som kryper upp i famnen, säger han och börjar skratta igen.

– Det är ett sådant galet slut på den här redan galna historien.

Fast egentligen visste han nog precis vad han gav sig in på. Det är ingen hemlighet att Brandon Cronenberg har ärvt sin pappas professionella smak för kroppsskräck, perversiteter, skruvad psykologi och bisarra fantasier.

För några år sedan fängslades Skarsgård av sonens thriller ”Possessor” (2020) som utspelade sig i en nära framtid där en agent (Andrea Riseborough) via hjärnimplantat fjärrstyr andra människors kroppar och gör dem till lönnmördare – på uppdrag av rika uppdragsgivare. ”Infinity pool” bygger också på ett skruvat tankeexperiment och utspelar sig på den fiktiva turistön Li Tolqua som visar sig ha en mörk, inhemsk hämndkultur.

– Jag gick i gång på att det fanns en sådan anarkistisk touch över alltsammans. Det var otroligt uppfriskande att läsa ett sådant här manus när allting ska vara så konformt, tryggt och paketerat på ett visst sätt som ska passa alla. Jag kan störa mig på att ingenting ska sticka ut, säger Alexander Skarsgård.

I filmen spelar han James Foster, en romanförfattare som gift in sig i en rik familj där svärpappan också har bekostat hans första och enda roman. Sex år efter den misslyckade debuten vill skrivkrampen fortfarande inte släppa. I ett sista desperat försök att förlösa kreativiteten åker han med sin fru (Cleopatra Coleman) till en all inclusive-resort som påminner lite om anläggningen i första säsongen av ”The White Lotus”.

Alexander Skarsgård och Cleopatra Coleman i ”Infinity pool”. Foto: Alamy Stock Photo

När den mystiska gästen Gabi Bauer (Mia Goth) uppvaktar honom och berättar att hon gillade hans roman faller han som en fura. En dödsolycka leder till att resorten visar sitt rätta ansikte och släpper fram en pervers subkultur av hedonistisk turism där det visar sig att rika som begått grova brott kan slippa dödsstraff om de är villiga att betala ett högt pris. Skarsgårds rollfigur sugs in i en ond malström av sex, våld, droger och identitetsupplösning.

– Rollen var en riktig ynnest för en skådespelare. Att få möjligheten att spela så många olika versioner av sig själv ger oanade möjligheter. Man kan väl säga att ”Infinity pool” öppnar för en oändlighet av tolkningar, ler han.

– Filmen är som att öppna Pandoras ask. Det var också väldigt passande att vi gjorde några scener i spegelsalar eftersom det handlar om att stå i en spegelsal och se versioner av sig själv överallt. Jag dras till motsägelsefulla rollfigurer med inre konflikter, figurer som gör publiken lite osäker. För mig handlade allt om att lämna så mycket öppet som möjligt för publiken att skapa sin egen uppfattning. Inte ens Brandon och jag har samma syn på vad filmen handlar om.

Alexander Skarsgård och Mia Goth i ”Infinity pool”. Foto: Alamy

I början av året drogs han ofrivilligt in i den så kallade nepo baby-debatten som kretsar kring om nepotismen inom Hollywood och underhållningsvärlden där kändisbarn surfar fram på en räkmacka; Dakota Johnson, Zoë Kraviz, Maya Hawke, Jack Quaid ...

Debatten gick i spinn när Lily-Rose Depp (dotter till Johnny Depp och Vanessa Paradis) fällde några tondöva kommentarer där hon låtsades att hon enbart hade tagit sig till toppen på grund av egna meriter – något som utlöste en kritikstorm i sociala medier. I samband med världspremiären för ”Infinity pool” på Sundancefestivalen kom frågan upp på bordet. Medan Brandon Cronenberg gick i försvarsställning så var Alexander Skarsgård brutalt ärlig och medgav utan omsvep att frågan hemsöker honom dagligen, den har fått honom att reflektera över sin skådespelarkarriär och skapat en osäkerhet.

Han punkterade hela debatten genom sitt ärliga och öppna sätt att hantera frågan, något som hyllades i sociala medier och gav pluspoäng på DN:s ledarsida. Själv minns han knappt vad han har sagt, men lyser upp när jag återger citatet.

– Wow, det var ju briljant sagt av mig, ler Alexander Skarsgård, som också tycks ha ärvt den klädsamma självironin från sin pappa.

– Men, ja absolut, jag dras med en massa osäkerheter och tvivel och söker anledningar till att få klia på den osäkerheten, det där ”skabbet”, som det innebär att känna att farsan har öppnat dörren för mig hela tiden. Även om jag inte känner mig som en fejk, så tror fortfarande att jag får roller för att min pappa heter Stellan – 25 år in i min karriär, suckar han.

När Brandon Cronenberg hörde dig prata om detta så frågade han dig skämtsamt om det var ”känslomässig masochism”. Går det att använda sig av detta i jobbet?

– Jag vet inte riktigt, men jag vet att det förföljer mig. Särskilt när jag famlar runt i förberedelsefasen och inte riktigt har hittat rollfiguren så kan jag känna mig så fruktansvärt dålig. Att jag har noll koll på vem jag spelar och att allt bara känns falskt, säger han.

Vad gjorde rollen i ”Infinity pool” med dig?

– Rollen fick mig att fundera mycket på det här med identitet och att man kan ha många sidor inom sig själv ... och ett mörker. På vissa sätt är James en extrem version av mig själv. En person som lägger locket på för det mesta, är ganska kontrollerad och inte visar så mycket känslor. Så när allt det här atavistiska, de primala instinkterna plötsligt bubblar upp så händer det något. Den här kraschen tycker jag är väldigt intressant att utforska, säger han.

Precis som sin rollfigur vet han också hur det känns att ha dåligt självförtroende. Efter inhoppet som spånig modell i Ben Stillers satiriska ”Zoolander” (2001) följde en sju år lång ökenvandring i Los Angeles. Han var beredd att ge upp Hollywoodkarriären helt när han plötsligt erbjöds rollen som sergeant Brad ”Iceman” Colbert i David Simons ”Generation kill” (2007) som handlade om Irakkriget. Året därpå gjorde han succé som den 1 000 år gamla vikingavampyren Erik Northman i ”True blood”. Plötsligt började ett oräkneligt antal kvinnliga tittare dagdrömma om att bli bitna i halsen av den svenske hunken som hade en skör känslighet bakom den självsäkra fasaden.

– Precis som James var jag också ett lätt byte, allt som krävdes var en liten positiv kommentar. Man behöver bara klappa egot lite grann och sedan kommer det till liv. När man tvivlar på sig själv vill man desperat få ett godkännande, säger han.

Han hävdar att han aldrig läser recensioner eller artiklar om sig själv.

– Jag är livrädd att det ska få mitt redan svullna ego att explodera eller att det ska göra mig paranoid eller osäker. Det är dubbla känslor och en balansgång förstås, men jag vill inte dyka ner i det där kaninhålet, säger han.

Snart dyker han i alla fall upp som techmiljardären Lukas Matsson i den fjärde säsongen av svarta och satiriska familjesagan ”Succession”, som har svensk premiär den 27 mars på HBO Max. En rak motsats till James Fosters lite jagsvaga figur.

– Ja, om James är lite svajig har Lukas ett nästan otäckt självförtroende. En isbrytare som bara plöjer fram och kör över alla i sin väg. Men jag kan identifiera mig både med James och Lukas – och jag tror att jag måste hitta något i mig själv i alla karaktärer för att det ska kännas genuint. Hur mörk och skruvad karaktären än är måste jag på något sätt förstå psykologin bakom karaktären, säger Alexander Skarsgård.

Han är lite förtegen om den nya säsongen av ”Succession” men bekräftar att den både kommer att utspela sig i Lukas Mattsons företagsretreat vid de norska fjordarna och i styrelserummen på Manhattan. När den nya säsongen öppnar vill Logan Roy (Brian Cox) slutföra sin försäljning av Waystar Royco till Alexander Skarsgårds expansiva techmogul Lukas Matsson. Ett beslut som skapar existentiell ångest bland patriarkens redan olyckliga barn (spelade av Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin och Alan Ruck) som nu slåss desperat för att deras pappa inte ska sälja ut deras framtid.

– Lukas Matsson går fortfarande runt som katten kring het gröt och är inne på att ta Waystar Royco. När han väl har bestämt sig går han inte att stoppa, men han måste vara smart och taktisk för att kunna finta bort alla som har rösträtt i styrelsen. Så, även om han är en isbrytare så måste han göra det med viss finess den här säsongen, säger Skarsgård.

Han blir exalterad när han börjar prata om ”Succession” och hur han också är ett stort fan av Jesse Armstrongs tidigare banbrytande brittiska humorserie ”Peep show” som gick mellan 2003 och 2015. I februari bekräftade Jesse Armstrong att serien sätter punkt efter den fjärde säsongen.

– Han är fantastisk. Ingen skriver lika smart och vass dialog som Jesse Armstrong och hans nördiga medarbetare. ”Succession” är en riktig fest med fantastiska skådespelare. Och jag är glad över att ha fått vara en liten del av detta.

Ja, man får väl ändå säga att du har gjort en ordentlig ”resa” sedan ”Hundtricket”?

– Haha, ja, lustigt nog var det just en sydkoreansk journalist som hade affischen för ”Hundtricket” i bakgrunden när han intervjuade mig via zoom, ler Alexander Skarsgård och ser väldigt road ut.

– Jag har inte den blekaste aning om var han fick tag på den ...

”Infinity pool” har svensk biopremiär den 24 mars och ”Succession 4” har premiär på HBO Max den 27 mars.