Alexander Skarsgård: ”Nordisk mytologi är som Bibeln på svamp”

Den murriga, eleganta och lite kitschiga hotellsviten där jag sitter och väntar på mina tjugo minuter med Alexander Skarsgård skulle kunna vara inredd av någon av vampyrerna i ”True blood”. Tapeter i svart och silver, kandelabrar, sammetssoffor och allmänt en trivsam kombination av förmöget artonhundratal och presentshop i Norrtälje. Jag sätter mig i sammetssoffan först, men får för mig att det kanske är filmstjärnans plats och flyttar till en av fåtöljerna i stället. Så fort Alexander kommer in väljer han själv en likadan stol, som om han uppfattat situationen. Han vill inte vara förmer.

Anspråkslöshet är visserligen en hederskodex generellt i branschen. Ju större stjärna desto ödmjukare framtoning, men i Skarsgårds fall verkar det gå djupare än så. Jag har sett honom försöka förklara jantelagen och hur den präglar en svensk i Stephen Colberts talkshow. Att han till exempel hade väldigt besvär med var han skulle placera Emmystatyetten han fick för sin roll i ”Big little lies” (2019). Han var ju stolt och ville inte verka otacksam men inte heller skryta! Till slut fick han skuldkänslor för att han grubblade på det problemet i stället för att tänka på pandemi och svält och andra värdiga problem.

Det är inte lätt att vara svensk och framgångsrik.

Anledningen till att vi sitter här är mastodontproduktionen ”The Northman” som har premiär den 13 april, en brutal hämndsaga baserad på Saxo Grammaticus 1200-talsberättelse ”Prins Amleth av Jutland”, samma förlaga som Shakespeare utgick ifrån när han skrev ”Hamlet”.

Det är ett projekt som han själv har initierat och drivit.

– Ja, jag har drömt i flera år om att göra en stor, svulstig, episk vikingafilm baserad på de gamla isländska sagorna och ofta tagit upp det. När jag träffade Rob (regissören Robert Eggers) för fem år sedan och det visade sig att han också var vikingaentusiast så tänkte jag att han skulle vara perfekt. Jag hade precis sett hans fantastiska ”The Witch”, säger Alexander Skarsgård.

Jag frågar vad han tror det beror på att det finns ett sådant sug efter mytiska berättelser och gamla sagor. Gärna från norr. Gärna i brutal och blodig form. Winter is coming, av med huvudet, och så vidare... Personligen förknippar jag fortfarande vikingar med skolutflykter till blåsiga fält där man tvingades beundra runor på nån oformlig stenbumling. Men jag kniper igen om min bristande fascination för plundrarna, för det är väl bra att sagorna lever vidare och inte bara blir en angelägenhet för nazister och hårdrockare.

– Det är många faktorer som gör vikingatiden så kittlande. Som att de reste utanför kartorna, rakt ut i de okända, utan att ha en aning om vad som väntade. Världen var för dem vad rymden är för oss. Eller ännu mer okänd. Vi har i alla fall sett bilder på mars. De visste ingenting.

Men också resan inåt och det starka förbundet till naturen är något som lockar, tror han.

– För dem var naturen bokstavligt talat levande, full av väsen som de hade ett självklart förhållande till. Vi försöker fånga det i ”The Northman”, hur det vi kallar övernaturligt var naturligt för dem. Att de inte blir förvånade om de möter en valkyria eller en siare i en grotta som i nästa sekund är borta.

Jag antar att han är van vid det från ”True blood” där människor och vampyrer dör och återuppstår ur blodpölar, förvandlar sig till djur och knallar fram och tillbaka mellan dimensionerna?

Skarsgård skrattar till, ett aningen trött skratt. Kultserien och rollen som vikingavampyren Eric Northman, som han spelade mellan 2008–2014, är svår att skaka av sig och han vill väl gå vidare. Men döper man den nya filmen till Northman så kanske man inte vill att den blir helt bortglömd heller.

Min erfarenhet när man skriver manus med övernaturliga inslag är att det blir väldigt komplicerat med dramaturgin. Vad som helst kan hända när som helst och döden är inte samma absoluta gräns som det är i realistiska filmer.

– Javisst. Eddan är som Bibeln skriven av någon som har käkat svamp. Det är så skruvat allting. Gudarna bråkar och är småsinta och offrar i sin tur till andra gudar som man aldrig får veta vilka dom är. Det är absurt, och inspirerande. Det hjälpte att Sjón, som skrev manuset, är islänning och har hört de här berättelserna sedan barnsben.

Skarsgård beskriver honom som en ”isländsk renässansman”: poet, författare och musiker som bland annat spelade i band med Björk på åttiotalet.

Ensemblen är också imponerande. Nordiska skådespelare som Claes Bang och Gustav Lindh, samsas med bland andra Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anna Taylor-Joy och Björk, alla med egen accent som ska klinga gammalt, nordiskt och högtidlig. Inspelningen i regn och lera på Irland verkar ha varit påfrestande. Skarsgård själv beskriver den (med ett lyckligt leende) som en mardröm. Ethan Hawke, som liknat inspelningens ambitionsnivå med ”Apocalypse now”, antydde i Variety att resultatet kanske inte helt avspeglar den. Men vägen till den blod- och lerdränkta hjältesagan verkar hur som helst ha varit kantad med konstnärliga föresatser och stor entusiasm.

Det väsen som Skarsgård särskilt fäst sig vid och som spelar en viktig roll i filmen är Fylgjan, den kvinnliga ”följare”, som ofta uppträder i djurgestalt och som finns inom varje människa.

– Det känns så självklart att det är så det funkar, att man har en kvinna inom sig som leder en. Även en sån bärsärk som min rollfigur Amleth. Det är en intressant kontrast.

När han pratar om Fylgjan lutar han sig framåt och lägger handen på bröstet med den där oerhört snälla och angelägna blicken han har ibland. Som Eric Northman när han ser på Sookie Stackhouse och ett ögonblick pausar från att suga blodet ur sexslavar eller slita huvudet av puritaner. Som Mossad-agenten Gadi Becker i ”The little drummer girl” när han ömsint stoppar om sin elev innan han skickar iväg henne som levande lockbete för palestinska terrorister.

Eller som Perry Wright i ”Big little lies” när han vädjar om kärlek efter att ha slitit ner sin fru på badrumsgolvet och sparkat henne i revbenen. I en överraskande vändning hos parterapeuten i samma serie, lutar han sig fram på just det sättet och erkänner att det finns våld i relationen. Det ligger inte i hans intresse att leda in samtalet på den sanningen, men kanske är det just hans inre Fylgja som ropar på hjälp djupt inifrån den parfymdoftande och välstrukna affärsmannen.

Fylgjan och bärsärken går ofta sida vid sida i Skarsgårds rolltolkningar.

Redan hans roll i tonårsdramat ”Hunden som log”, när han var tretton år, hade något av den dubbelheten: Å ena sidan en självklar ledarfigur i sitt lilla förortsgäng och å den andra en lågmäld solitär som låter sin hund (en skyddsande i djurhamn?) leda honom genom berättelsen.

Det är Skarsgårds femininitet som gör hans två meter långa och muskulösa uppenbarelse intressant på film. Han har ett mjukt sätt att utöva makt, även när han spelar en ren djävulsfigur som i ”The stand” (”I pestens tid”) Han behöver inte höja den lite viskande och sträva rösten för att man ska lyssna. I sin kanske mest återhållna rolltolkning någonsin, som befälet Brad ”Iceman” Colbert i ”Generation Kill”, leder han en grupp halvt psykopatiska unga soldater genom krigskaoset och meningslösheten med ytterst få ord, små gester och något enstaka leende som får den blanka ytan att krackelera.

Hans fylgja har sinne för humor också. Det är synd att han inte spelar mer komedi.

Han var överraskande rolig redan i den lilla birollen som korkad fotomodell i ”Zoolander”, jobbet som han fick av en slump när han var och hälsade på pappa Stellan i Hollywood och som fick honom att lämna Sverige, övertygad om att det var lätt som en plätt att slå igenom i Hollywood (det tog ytterligare fem år innan han fick genombrottsrollerna i ”Generation Kill” och ”True blood”).

Alexander Skarsgård som Eric Northman i ”True blood”. Foto: Alamy

Han har ett roligt sätt att vänligt men lite otåligt vänta in vanliga dödligas reaktion på det faktum att han är långbent, välbyggd, blond och charmig. I ”True Blood” fick han göra det numret hela tiden eftersom Ginger, som jobbade för Eric Northman var tvungen att liksom hämta andan varje gång hon såg honom (vampyrerna raderade regelbundet hennes minne så varje gång var den första). Det var alltid lika kul. Och i ”The stand” är hans självironi det enda som håller humöret uppe i det apokalyptiska träsket.

När han inte har glimten i ögat alls kommer den andra sidan av svensk ståtlighet fram. Alltför allvarsamma hjälteroller, som Tarzan och nu Northman klär honom, i mina ögon, sämre.

Jag väljer att fokusera på hans briljanta insats som svensk it-miljardär i ”Succession” i stället. Där gör han lågmäld komik av en svensk karaktär. Lukas Matsson är en mäktig roll, mannen som faktiskt vinner över supermagnaten Roy Logan, något alla har försökt och misslyckats med i två säsonger.

Alexander Skarsgard och Kieran Culkin i ”Succession”. Foto: Alamy

Hur närmade du dig den?

– Det är inte ofta man säger ja innan man har läst nåt, men ”Succession” är något av det bästa som har visats på tv, så jag var överlycklig när jag fick frågan. Det spelade ingen roll vad de skulle erbjuda mig, bara att få komma in och jobba med de skådisarna och med Jesse (Armstrong, serieskaparen) var en dröm.

Var du med och utformade rollfiguren eller var den helt färdigskriven?

– Att han skulle vara svensk var mitt förslag. Stockholm är ju en sån ”hub” i dag, en väldigt dynamisk plats för den branschen. Mindre dynamisk i andra branscher kanske, men i den världen är vi stora spelare. Så jag föreställde mig en it-grabb från någon förort i Stockholm, från ganska enkla förhållanden som kanske har varit en programmerare och plötsligt har hittat guld och blivit en av världens rikaste människor. Men han är fortfarande i grunden en kille från Bagarmossen som inte hetsar upp sig för det.

Skarsgård, själv född i Vällingby, har inte bott i Sverige i några längre perioder sedan han stack till Los Angeles och som ofta när man möter utlandssvenskar kan man nästan avkoda vilket år de försvann, som om de bär med sig en årsring eller ett fossilavtryck av ett tidigare Sverige. När han talar om en ”kille från Bagarmossen” så ser man gänget i ”Hunden som log” framför sig, ungar i Åhlénskläder som alla gick i samma skola, slog dank på samma ödetomter och lyssnade på samma popmusik oavsett om de kom från villaområden eller lägenheter med loftgång.

Han har sitt permanenta hem i New York men inspelningarna sker över hela världen, mer i London än i USA, så nu har han också skaffat lägenhet på Södermalm, där hela klanen Skarsgård bor inom några kvarter från varandra. Till skillnad från Roy Logan, en karismatisk och grym gubbe som inte ger sina neurotiska barn en chans att komma fram, verkar pappa Stellan vara bra på att bejaka sina ungars ambitioner. De är lite som hamnskiftarna eller varulvarna i ”True blood”: I en viss ålder bryter generna fram och ut ur pojkrummet kommer en ny skådis.

Vad är det Stellan gör som inte har fått er att känna att ”pappa är så stor så jag vågar inte försöka...”?

– Våra resor har sett väldigt olika ut. Gurra (Gustav Skarsgård) har alltid velat bli skådis. Jag var länge helt anti. Kanske för att jag är äldst och fick så mycket uppmärksamhet så tidigt. Pressen utifrån var att ”Alexander ska gå i Stellans fotspår”, men hemma fanns det ingenting av det. Pappa har alltid haft en distans till det han gör och inte tagit det på för stort allvar. Han har försökt ge oss bra självförtroende och nyfikenhet, sen bryr han sig inte vad vi gör, bara vi mår bra och har kul.

Denna anspråkslöshet, avspändhet och trivsel. Något stressande måste det väl ha varit när lille Bill dök upp i Hollywood? När Gustav fick spela viking i ”Vikings”? Måste man inte ta jobbet på allvar för att lyckas och skapar inte det konkurrens och ångest?

Men Alexander ler outgrundligt, rycker på axlarna, hälsar glatt till en gemensam vän i LA och går vidare till nästa journalist. Just då är han nästan identisk med Lukas Matsson, ett nytt slags stjärna som rör sig obesvärat mellan högt och lågt och verkar ha världen i sin hand.

En sjuttiotalskille från Vällingby, helt enkelt.

”The Northman” har svensk biopremiär den 13 april.

