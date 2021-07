Alexander Ståhle: Så kan världens urbana miljöer bli kreativa och fulla av liv igen

Med sina barn i famnen springer hundratals människor i panik från staden mot farkosten. De flyr den smutsiga otrygga trånga kaotiska staden för att komma till Elysium, rymdstationen med ett perfekt grönt böljande parklandskap och tempelliknande villasamhällen med högteknologisk sjukvård som räddar livet på de lyckligt lottade efter att jordens städer och ekosystem har kollapsat.

Scenen är från filmen som namngetts efter den grekisk-romerska mytologins begrepp för paradiset, de Elyseiska fälten, den eviga vårens land. Filmen ”Elysium” skulle kunna vara en gestaltning av coronapandemin, men den är från 2013 och illustrerar amerikansk urbanhistoria, segregation och sociala orättvisor, städernas förfall.

”I can't walk through the park, cause it's crazy after the dark… Got no money to move out, I guess, I got no choice…”, rappar Grandmaster Flash i låten ”The message” 1982. Många amerikanska stadskärnor var långt in på 80-talet nedgångna, trångbodda och hårt drabbade av kriminalitet och förfall. Den amerikanska drömmen var och är för många fortfarande att flytta ut i det gröna trygga suburbia, med egen villa och två bilar. Denna dröm fanns också i Europa och ledde till en enorm förortstillväxt under 1900-talet och vad urbanister kallat ”doughnut cities”, utspridda bilstäder med mörka hål i mitten.

Äntligen! Ropade många stadsplanerare i början på 2000-talet när stadskärnorna började leva upp, fastighetsvärden och bostadspriser i innerstäderna sköt i höjden. En storskalig förtätningsvåg inleddes med stora byggprojekt i centralt belägna industriområden. Tecken på hopp sågs redan under 90-talet när raveklubbarna intog gamla industrilokaler.

Den progressiva technoscenen sägs vara en av de stora vändpunkterna för Manchester med klubben The Hacienda, och även för hårt nedgångna Berlin, med sitt technotempel Berghain. Love parade var den ravefestival som under 90-talet tog över Berlins gator, ett tillfälligt urbant paradis för den miljon besökare som kom varje år. Ravekulturen var en frihetsrörelse som gav plats och röst till utsatta grupper, fattiga, homosexuella. Enligt dj:n Paul van Dyk var technon den starkaste sociala kraften i återföreningen av Öst- och Västtyskland efter Berlinmurens fall.

Foto: Tejas Sandhu/Story Picture Agency/Shutterstock

Men det var i centrala Detroit, känd som Motor city och soulstaden Motown, som technon föddes. Den musikaliska förebilden var tyska Kraftwerk, med sin Kling Klang Studio i centrala Düsseldorf. Men även japanska Yellow Magic Orchestra. Deras ”Technopolis” från 1979 var en hyllning till staden Tokyo som elektronikmecca och stilbildande. Att en av de största technoakterna i Detroit kallade sig Inner city, och gav ut låtar som ”Paradise” och ”Good life”, var ingen tillfällighet. Nattklubbarna var små paradis i stadsdjungeln. Technorörelsen gav framtidstro för svarta och andra utsatta grupper, hopp om stadens pånyttfödelse, en katarsis för den nedgångna stadskärnan.

Ravekulturen spred sig snabbt till Sverige och Stockholm. På Docklands i Nacka och Kolingsborg i Slussen huserade flera klassiska technoklubbar under 90-talet. I dag båda platser för storslagna stadsbyggnadsprojekt. Förtätningen av Stockholm pågår fortfarande och klubbar som Trädgården, Nobelberget och Slakthuset är alla platser där stadsutveckling är planerad.

Men stadsutvecklingen kan också betyda gentrifiering och höjda hyror. Technolegenden Jesper Dahlbäck uttrycker sin oro för sin 25 år gamla studio när Slakthusområdet nu ska utvecklas och bebyggas med nya bostäder och kontor. ”Studion borde ju K-märkas!” menar Dansmusikpodden. Att stadsutveckling kan vara ett hot mot den så värdefulla klubbmusikvärlden konstaterades av tyska staten den 5 maj då den beslutade att formellt skydda dansklubbar och ge dem samma status som museer och operor, just för att hindra gentrifieringen.

Under 2000-talet blev technon storskalig och kommersiell, fick plats på de stora urbana arenorna. Musikfestivaler som Sonar i Barcelona, Ultra Music Festival i Miami, och SWSW i Austin drog mängder med besökare och blev ovärderliga för städernas utveckling som kulturella, högteknologiska och framtidsinriktade, så kallade ”Smart cities”. VärIdens största technofestival hette typiskt Tomorrowland.

Samtidigt frodades en mångfald av små subgenreklubbar (jag minns min egen spelning i en mörk lagerlokal i Osaka, spelandes obskyr jazztechno). I boken ”Electronic cities”, skriven 2021 av en grupp musikforskare, konstateras att urbaniseringen och digitaliseringen tillsammans de senaste åren gett en explosionsartad global dansmusikutveckling. Afrikas och Asiens snabbt växande städer, Accra, Johannesburg, Teheran är nya centra för elektronisk dansmusik, där genrer föds och pånyttföds.

Äntligen en grön våg. Äntligen får vi stopp på den hysteriska urbaniseringen. Så har det låtit på debattsidor i dagstidningar och arkitekturpress det senaste året. Den urbana normen, täthetsidealet, utmanades på riktigt, inte av politiken eller samhället, utan av coronaviruset. Känslan var plötsligt igen som Grandmaster Flash rappade i New York New York 1982, ”Too much, too many people, too much.”

Foto: Peter J Walsh/Pymca/REX

Vi tvingades att hålla avstånd, stänga klubblivet, tvingades som i filmen ”Elysium” att fly stadskärnan. Bilen blev en räddningsfarkost. Vissa kunde jobba hemma eller bo i fritidshuset, men inte alla. Nu fanns chansen att få stopp på förtätningar och stadsutveckling, nu skulle landsbygden och det glesbebyggda leva upp.

I Kjell A Nordströms och Per Schlingmanns bok ”Corona express” kallas pandemin för en tidsmaskin som påskyndat digitaliseringen, e-handel och distansarbetet, vilket framför allt utmanar butiker och kontor i stadskärnorna. I Intervjuer om boken menar Nordström att vi nu kommer överge stadskärnorna och utveckla ”doughnut cities”. Det skulle ju faktiskt betyda att pandemin också blir en tidsmaskin som tar oss 40 år tillbaka i tiden.

Städerna har åkt på bakslag många gånger tidigare i historien, pandemier, krig och depressioner. Men de har alltid återhämtat sig och dansmusiken har varit där först. 20-talets jazzklubbar hade stor betydelse för stadslivet efter spanska sjukan och första världskriget, de var tidiga platser för integrationen av svarta och vita. De totalt sönderbombade europeiska städerna efter andra världskriget är i dag urbana metropoler, där Berlin står ut som technohuvudstaden. Hiroshima, som förintades av atombomben 1945, är en levande storstad med en rik klubbkultur.

Att virus sprids bättre i trängsel är nog klart, men det finns inga fakta som tyder på att städer och täthet är ett problem. Virusspridningen är mångdubbelt större i Amazonas och svenska villaförorter än den är i Hongkong och Singapore, världens mest tättbebyggda platser. Platser som också har världens längsta livslängder och minst bilåkande per capita. Ja, städerna är beroende av landsbygden. Men, livet på landet 2021, bilar, bredband, elektronik är helt och fullt beroende av den innovation och teknikutveckling som skett i städerna, Technopolis.

Det som borde ske postcorona är vad futuristen Dan Hill beskriver i sin essäserie ”Slowdown papers” (medium.com), en långsammare stadsutveckling, som ger plats för subkulturer och en grön omställning. En kombination av Ekostaden och Technostaden, som jag beskrev i min bok ”Alla behöver närhet” (2016).

När vi fått kontroll på viruset och klubbarna återigen öppnar finns det enorma mängder musik som ligger och väntar på att spelas. Då behövs de billiga lokalerna överallt i staden för att skapa de paradis som ger liv och hopp. Gatorna borde samtidigt öppnas upp för utelivet, för människor och musik, och planteras med träd och grönska. Undan med biltrafik och parkerade bilar.

Under pandemin var det också flera städer som tog chansen att snabbt öppna nya gågator, måla cykelbanor och bredda trottoarer, till exempel Berlin, Milano, New York. Paris, med sin progressiva borgmästare Anne Hidalgo, planerar nu att bli en grön kulturell metropol, där allt du behöver kan nås inom 15 minuter utan bil. Ett stort stödpaket har getts till kultursektorn och nyligen offentliggjordes planerna på att göra om Champs-Élysées, ”De Elysseiska fältens aveny”, till en trädgårdsboulevard, ett grönt urbant paradis för alla, mitt i staden, inte utanför.