Alexandra Pascalidou berättar de pressade pappornas historia

Sakprosa Alexandra Pascalidou ”Var är papporna?” Mondial, 290 sidor Visa mer Visa mindre

Den politiska debatten om gängkriminaliteten och floden av böcker på samma tema har framför allt en sak gemensamt: de handlar om män. Just därför var Alexandra Pascalidous ”Mammorna” en sådan frisk fläkt när den gavs ut 2018. För första gången fick kvinnornas berättelser ta plats, med all den sorg, smärta och vanmakt som det innebär att se en älskad son försvinna in i – och kanske också bort med – brottsligheten.

”Mammorna” hyllades av kritikerna, blev till såväl teaterpjäs som dokumentärserie i SVT och nominerades till Augustpriset. Att en uppföljare så småningom skulle komma kändes givet. Att Pascalidou i den skulle skriva männens historia är däremot överraskande.

I prologen till ”Var är papporna?” reflekterar hon själv över motståndet hon känt inför projektet. ”Jag har tröttnat på herrskapets hegemoni”, konstaterar hon. ”Jag är trött på våldet män utövar på sina fruar och familjer, på planeten, på sina bröder och främlingar på fotbollsarenor, på gator och torg.”

Intressant nog får ledan henne inte att backa från frågan. Tvärtom drivs hon att närma sig den: ”när man börjar tröttna på ett ämne måste man orka lite till för att kunna förstå”. Så inleds två år av intensivt reporterarbete, där Pascalidou ikläder sig rollen lika mycket som journalist som samtalsstöd för en brokig skara män. Dessa brottas alla, på olika sätt, med faderskapets specifika komplexitet och utmaningar.

Mallen saknas ju, i mångt och mycket. Miljoner ord har skrivits om hur kvinnan hållits tillbaka av de kulturella krav som läggs på den som blir mamma. Icke desto mindre finns en trygghet i de förtryckande strukturerna. Där modern kan luta sig tillbaka mot en mångtusenårig mytbildning och ett ofrånkomligt biologiskt band är faderns ideala roll desto mer förhandlingsbar. Fäderna är oftast hänvisade till att imitera närmast tillgängliga exemplar, vilket förstås är den egna farsan.

”Var är papporna?” Alexandra Pascalidous nya bok

I ”Var är papporna?” tar detta manlighetens sociala skuggspel verklig gestalt, i man efter man uppvuxen med en frånvarande pappa som senare blivit just en sådan själv.

Här finns fängelsekunderna, våldsverkarna och knarklangarna. Men också arbetarna, aktivisterna och debattörerna. De flesta förenas av en trasslig uppväxt, med föräldrar som misshandlat och som haft svårt att få pengarna att räcka till. Fattigdomen går som en röd tråd genom varje intervju. Även hos kändispappor som Nicolas Lunabba, Babak Behdjou, Martin Lazar och Michael Alonzo har den funnits med under uppväxten.

Många av dessa redan bekanta namn är också de som bäst formulerar sig kring maskulinitetsnormer, utanförskap och rasism. I andra fall, som när Nicola Perrelli oemotsagd får lägga ut texten om sin konflikt med den ännu kändare exfrun, sätter kändisstatusen frågetecken kring drivkraften att medverka. Bråket om huruvida barnen ska gå på internatskola eller ej platsar måhända i skvallerpressen. Men inte i en bok som vill skildra en sedan tidigare obelyst verklighet.

Sann nerv finns i stället i de mer okända fädernas berättelser. Sommarprataren Jacques Mwepu, som är chef på Kumla och varje dag ser pappor försvinna från sina familjer in i långa fängelsestraff. Nasir Omar, som är ensamstående med sina två döttrar. Ibo Njie, som jobbar med ungdomar i Järva.

I skärvorna från dem som kämpar glimtar hoppet till. Men också i mörkret finns viktiga lärdomar. Som hos Nenne, utan efternamn, som efter en barndom präglad av våld, vapen och droger till slut dödar sin pappa. Hos pseudonymen Muhamed Shariff som är arg på samhället och polisen för att hans son bara blev 19 år. Eller hos Nurbo och Besim Bozan, vars bror och son blivit mördad.

”I går grät jag i en och en halv timme”, säger pappa Bozan till Pascalidou. Genom att hon sätter hans tårar på pränt gör hon ytterligare en gärning för samtalet om våldets pris och majoritetssamhällets svek. ”Var är papporna?” är ur den synvinkeln precis den mångbottnade, komplexa syskonberättelse som ”Mammorna” förtjänar.

