Alexandra Sundqvist: Molly Sandén visar oss musikbranschens smutsiga byk

Som kompositör skrev amerikanska Margo Guryan flera vitala jazzlåtar under femtio- och sextiotalen, däribland Harry Belafontes ”I'm on my way to saturday” och Chris Connors ”Moon ride”. Men som popartist, med en förkärlek för vindlande melodier och smått psykedeliska arrangemang, släppte hon bara ett album.

Det numera ikoniska ”Take a picture” (1968), som förra året gavs ut i nyutgåva, är ett otroligt mångfacetterat popalbum med sextiotalsmått mätt. Anledningen till att Margo Guryans popkarriär blev så kort var således inte av konstnärlig art.

Problemet med Margo var att hon inte ville uppträda.

Hon ville fortsätta skriva låtar istället för att knökas in i artistrollen, med allt vad den innebar (och fortfarande innebär). För henne specifikt: att andra skulle bestämma över hennes tid och turnéplan. Så hon vägrade. Vid lanseringen av solodebuten fick hon därför se hur Bell Records raskt plockade ned hennes bild från annonstavlorna, hur albumet reades ut för kaffepengar och, med hennes egna ord, ”sjönk som en sten”.

Margos ingång i popmusiken var låtskrivarens. Framför allt var det glädjen i komponerandet som fått henne, den klassiskt skolade pianisten och jazzkompositören som föddes på trettiotalet, att bli plötsligt popbiten. Runt alla avgörande ögonblick finns det ett innan och efter och i Margo Guryans fall kan detta koncentreras till köpet av en enda skiva. Hon började skriva poplåtar efter att ha hört The Beach Boys låt ”God only knows” från albumet ”Pet sounds” (1966); ”Jag lyssnade på låten om och om igen. Sen slog jag av skivspelaren, satte mig vid mitt Wurlitzer och skrev ...”, minns hon själv i en intervju från 2018.

För Guryan blev Beach Boys inkörsporten till vidare grävande i sextiotalets popmusik. Särskilt fastnade hon för The Mamas & the Papas, Simon & Garfunkel och svenskättade Harry Nilsson. Ekon av dem alla kan höras på den drömska, loja soloskiva som hon spelade in. Och som skivbolaget senare gjorde sitt bästa för att begrava.

Det har redan skrivits hyllmeter om hur besinningslöst hård popvärlden kan vara. Margo Guryan hade varit tillräckligt länge i musikbranschen för att förstå att marknaden kräver andra saker av artister än av låtskrivare. Liksom andra saker av kvinnor än av män, vilket musikjournalisten och artisten Christel Valsinger så klarsynt poängterade i Studio Ett häromveckan (Sveriges Radio, 6/5). Om man läser mellan raderna i de intervjuer Guryan gjort på senare år så var det sin frihet hon inte ville ge upp.

En annan artist som fått känna på hur grym popvärlden kan vara är Molly Sandén, som nyligen gav ut ett 250 sidor tjockt magasin i samband med albumet ”Dom ska veta”. Mollys hundår som barnstjärna är så många och långa att de förärats en egen bilaga som är rent plågsam att läsa.

Magasinet kan rent visuellt beskrivas som en korsning mellan en glansig tidskrift, en ”Mina vänner”-bok där namnkunniga popkollegor blixtrar förbi, och ett mer grovhugget fanzine som stundtals lånar sin form från löpsedlarnas ilsket gula signalfärg. Som vore det en, om än grafisk, krigsförklaring.

I sin recension av albumet påpekade Sara Martinsson att magasinet stundtals kretsar onödigt mycket vid det förgångna. Men man kan ändå förstå Sandéns vilja att, under parollen Dom ska veta, pressa ut en bulletin som till stor del visar musikbranschens smutsiga byk. För det är precis vad tidskriften gör.

Tillsammans med de dagboksliknande låttexterna från skivan blir den rentav en programförklaring. Inte bara för Molly Sandén, men för alla oss som med jämna mellanrum blir, eller har blivit, kallade för ”lilla gumman” i våra yrkesroller.

Som Sandén själv skriver: ”Istället för att skämmas vill jag låta alla veta”.

Det är svårt att föreställa sig två popartister som låter lika olika. Ändå har Margo Guryan och Molly Sandén en hel del gemensamt. De har båda ställt sig på tvären för att först göra låtskrivandet och musikstudion till sin främsta domän och senare fått kämpa för att behålla den. Eller som, i Mollys fall, värna sin upphovsrätt efter en synnerligen omskriven låtstöld i Los Angeles.

Att lyssna på hennes låt ”Dom ska veta” är lite som att öppna fönstret i ett unket sovrum efter en lång natt. Och låta ny luft strömma till.

Topp tre låtar med Molly Sandén & Margo Guryan Molly Sandén 1. ”Dom ska veta” Texten spottas fram över ett snärtigt beat när Sandén snabbspolar genom hundåren som tog henne hit. 2. ”Noise cancellation” Veronica Maggio-vibben vibrerar i refrängen på den här dansanta popdängan, om att försöka höra sig själv i det ständiga bruset. 3. ”Rosa himmel” En cover på låtskrivarkollegan Jonathan Johanssons bittra popkaramell från 2016, om att vara den enda som inte lever loppan i LA. Margo Guryan 1. ”Sunday morning” Funkig poplåt, som omfamnar den loja söndagskänslan. Man vill bara bädda ner sig. 2. ”Love songs” Det finns kärlekslåtar och så finns det kärlekslåtar. Sen finns det sånger om just kärlekslåtar, som denna. Sockrad med stråkar och extra allt. 3. ”I'd like to see the bad guys win” Rolig och bitsk demoinspelning på piano, från Guryans ”27 demos” (2014). Visa mer

