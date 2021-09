Alexandra Sundqvist: Musikåret 2021 tar oss tillbaka till rötterna

Rapparen Anderson. Paak har en enorm tatuering över bröstet. Den föreställer Aretha Franklin, James Brown, Miles Davies och Prince. Och mitt i denna namnkunniga skara tronar Stevie Wonder, med en gloria av bläck.

De är hans svar på ”Avengers”, säger Anderson. Paak lite skämtsamt i en intervju. En samling superhjältar ur musikhistorien. Tatueringen skaffade han under pandemin. Men det är inte det enda den Los Angeles-födda rapparen och trummisen, som egentligen heter Brandon Paak Anderson, gjort under karantänen.

Tillsammans med Bruno Mars, en av det senaste decenniets största hitmakare, har han bildat supergruppen Silk Sonic. Duon, som hittills har släppt två singlar från ett kommande album, draperar sina svällande harmonier med stråkar och själfull stämsång. Allt i en hyllning till sjuttiotalets soul och funk.

När Anderson och Mars i våras visade upp sitt r'n'b-projekt för världen med videon till första singeln ”Leave the door open”, gjorde duon de i väl strukna kostymer. Och med ett väl tilltaget band, som spelade mjukt i en varmt belyst studio. Färgtonerna i videon är jordigt murriga, som för att ytterligare sätta ett likhetstecken mellan denna kitschiga kärleksballad och den nostalgiska mylla ur vilken den är sprungen. Samtidigt är låttexten synnerligen nutida i sin lek med klyschor; ett badkar strött med rosenblad, att sippa vin i morgonrock i ett mansion.

Att just ”Leave the door open”, och inte den mer färgstarka, urbana ”Skate” blev duons debutsingel förklarar de med att de ville slå upp dörren till Silk Sonics ljudvärld på vid gavel. Men trots att den vältrar sig i nostalgi är den väl kurerad och därtill utspädd med ett stråk av samtida självmedvetenhet. Och extravagans.

Att Silk Sonic är en supergrupp skapad på grund av, men också tack vare, pandemin råder det inga tvivel om. För två högprofilerade artister, som Bruno Mars och Anderson. Paak, har de senaste ett och ett halvt åren inneburit inställda turnéer. Men också en möjlighet att stanna kvar i hemstaden Los Angeles och djupdyka i samarbetet, som de började skissa på när de möttes under en Europaturné 2016. ”Jag är inte säker på att vi hade gjort det om det inte varit för pandemin”, medger Anderson. Paak i en intervju med musiktidningen Rolling Stone.

Men Silk Sonics förkovring i sextio- och sjuttiotalens ”gamla grejer” är inte bara av logistisk art. Eller nördigt produktionsteknisk. Pandemin och världsläget har också påverkat ljudbilden. Den konstnärliga kärnan. Silk Sonic vill göra feel good-musik; livsbejakande, härligt sväng.

”Särskilt i den tid vi befinner oss i nu”, säger Bruno Mars, till Rolling Stone. För egen del har han valt att inte lyssna på deprimerande musik under tiden i karantän. Vi är ju redan där, fortsätter han. Så varför vältra sig? ”Jag vill fly!”

På sätt och vis ger Bruno Mars uttryck för det musikforskarna nu slagit fast i en ny rapport som publicerades i augusti. Redan förra våren kunde de se att musiklyssnandet förändrades under pandemin, och att gamla, trygga godingar sköt i höjden – jämte instrumentalmusiken. Fler än hälften av de som medverkat i studien ”Viral tunes” har under pandemilivet använt musik för att orka med, som substitut för sällskap eller som en mer introspektiv form av hemmaterapi.

Nostalgi är en kraftfull parameter. Sedan begynnelsen har populärmusiken uppstått ur ett växelspel mellan då och nu – och på senare år, ofta med allt otåligare; men sen då?

Samtidigt tycks pandemin ha fått pendeln att sakta ned i, också i den mest kommersiellt gångbara popmusiken. Den har rentav stannat vid sjuttiotalet. Harry Styles discodoftande långkörare ”Watermelon sugar” kan kanske ses som det främsta beviset.

Redan i mars noterade den brittiska musikkritikern Emma Holbrook att sjuttiotalets disco, funk och soul gick igen i den samtida popmusiken. Även om det var för tidigt att slå fast att 2021… är det nya 1971, så såg hon åtminstone att grundarbetet för en sådan utfästelse redan var lagt av just Silk Sonic, Dua Lipa och St. Vincent, vars absurt funkiga ”Daddy's home” kom i våras.

Kommer vi att få se en skiva i klass med Joni Mitchells ”Blue” (1971) värkas fram ur karantänen? frågade hon, något retoriskt. Texten, som publicerades i The Forty-five, har numera någonting profetiskt över sig.

För ju längre året gått, desto fler artister har anslutit sig till den sepiafärgade vurmen – i en form av konstnärlig eskapism, som minner om Silk Sonics. Nu senast soulhoppet Curtis Harding, som förra veckan släppte singeln ”Can't hide it” och samtidigt iscensatte en fiktiv, sjuttiotals-talkshow i musikvideoformatet.

Japanese Breakfast inspirerades av Dolly Parton, Beach Boys, Jom Croce och Randy Newman under arbetet med skivan ”Jubilee”. Foto: Peter Ash Lee

Japanese Breakfast, Taylor Swift, Lorde och Lana Del Rey är bara några av de som ankrat sina senaste album vid organiska klanger i stället för vid de hårdare elektroniska element som präglat deras tidigare släpp. Taylor Swifts ”Evermore” och ”Folklore” är, på sätt och vis, tvättäkta pandemiskivor, fyllda av den sortens mjuka folkpop som passar bättre hemmavid än för en stor arenaturné.

Här i DN förklarade Michelle Zauner stilbrottet på hennes tredje Japanese Breakfast-album med att hon, som tidigare skapat indierock ur sorg och förlusten av en förälder, ville göra en popskiva genomsyrad av glädje. Inte helt olikt Bruno Mars.

Allt medan Lana Del Reys sentimentala folkskiva ”Chemtrails over the country club” har en cover på just Joni Mitchells ”For free” som pampig final. Taylor Swift, Lorde och Del Rey tycks ha hittat en konstnärlig (men också en stilmässig) förebild i singer/songwritern, som klev fram med stormsteg i skarven mellan sextio- och sjuttiotal. Allt i en tid präglad av politisk osäkerhet, kontraster och en längtan efter ett mer jordnära sätt att leva.

Joni Mitchells ”For free” är en låt om att finna sig obekväm i framgång, och om att tvingas förkasta gamla sanningar när man når nya insikter. Men i Del Reys avmätta tappning får låten bäring också bortom maskineriet runt artisten; för är det inte det som i själva verket är samtidens stora utmaning? Att vända sig bort från det ytliga, statusjakten och allt det dåliga som tagit oss... hit, till en nära förestående klimatkollaps?

Lorde gräver även hon i sjuttiotalets mylla. Foto: Ophelia Mikkelson

Även Lordes skiva ”Solar power” kretsar kring ett liknande sökande efter existentiell mening. Men när hon tonsätter sin förundran inför den här planeten så gör hon det utan pekpinnar kring dess bedrövliga tillstånd.

I stället sjunger hon om enighet, en inre rörelse, meditation, att bränna salvia och praktisera yoga. Inte helt olikt Carole King, vars välljudande ”Tapestry” från 1971 skapades i ett rus av nyfunnen andlighet i gemenskapen i det synnerligen singer/songwriter-täta Laurel Canyon.

Det har tidigare talats om en konstnärlig boom efter pandemin.

Men frågan är om den inte redan är här. Och tar oss tillbaka till rötterna.

