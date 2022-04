Alexandra Sundqvist: Ovanligt sympatisk Grammygala – men utan svenska vinster

Var sak har sin tid, så som varje gala existerar inom sin. Den sextiofjärde upplagan av den amerikanska Grammygalan som hölls i Las Vegas natten till måndagen var inget undantag. Utdelningen av USA:s finaste musikpris blev inte bara uppskjuten från januari till april på grund av pandemin, den färgades också av Putins krig i Ukraina.

När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talade till galapubliken via videolänk, iförd de gröna militärkläder vi sett honom i så många gånger den senaste månaden, lyfte han musikens kraft, själva essensen i ett fritt och demokratiskt samhälle. Kriget, sade han, är dess motsats. Det tystar inte bara människor, det tystar också kulturen i stort.

”Våra musiker bär skyddsvästar i stället för smoking. De sjunger för de skadade. På sjukhusen. Även för de som inte kan höra”, fortsatte Zelenskyj och satte på så vis ord på det privilegium som det faktiskt är att befinna sig på, eller bevittna, en festligt välproducerad prisceremoni just nu.

Överlag var det en gala fri från divalater och Will Smithska skandaler. Kanye West, som den senaste tiden skapat rubriker med sitt beteende i sociala medier och därför inte fick uppträda på galan, dök inte upp för att motta de två priserna han tilldelades för låtarna ”Jail” och ”Hurricane”. Det gjorde inte heller Tyler, The Creator som tog hem vinsten i kategorin Bästa rapalbum för sitt ”Call me if you get lost”, i tävlan mot bland andra Wests ”Donda”.

I stället publicerade Tyler, The Creator sitt tacktal på Instagram, intill en slarvigt slängd dmx-cykel på vad som såg ut att vara en gårdsplan.

Som om han bara hade avbrutit sin cykeltur i bergen.

Att hiphopartister sedan länge har en ansträngd relation till Grammy Awards är ingen hemlighet och årets gala, där flera av priserna i genren delades ut före tv-sändningen, gjorde inte mycket för att överbrygga den schismen.

Bild 1 av 2 Joni Mitchell på röda mattan. Foto: Matt Baron/Shutterstock Bild 2 av 2 Anderson .Paak och Bruno Mars i supergruppen Silk Sonic tar emot priset Record of the year för låten ”Leave the door open”. Abba var nominerade i samma kategori för singeln ”I still have faith in you”. Foto: Rich Fury/Getty Bildspel

När de grammofonformade statyetterna fördelades i drygt åttio kategorier blev den svenska trippeln Abba, Ludwig Göransson och Snoh Aalegra utan. Abba fick se sig snuvade av Silk Sonics väloljade kammarsoul, Snoh Aalegra av Jazmine Sullivan i kategorin Bästa r&b-album.

Jämte Silk Sonic och Jon Batiste blev förhandsfavoriten Olivia Rodrigo kvällens stora vinnare. Joni Mitchell, som fick pris för ”Årets bästa historiska album” med ”Archives, vol. 1: The early years (1963-1967)”, passade i ett fint och sparsmakat tal på att tacka sin psykoterapeut (”min ängel”).

Snarare än överdåd präglades galan av en jordnära, ovanligt sympatisk underton.

Läs mer om musik och fler texter av Alexandra Sundqvist