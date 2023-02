Alexandra Sundqvist: Rihannas comeback var en glädjefylld och havande triumf

Som en stjärna i skyn, eller en röd supernova, svävandes högt upp i luften. Så såg den 34-åriga världsstjärnan Rihanna ut när hon inledde sin efterlängtade halvtidsshow i Super Bowl natten till måndagen svensk tid.

Redan dagarna innan hade popstjärnan från Barbados hintat om att hennes första framträdande på fem år skulle bli en hitkavalkad, snarare än ett unikt tillfälle att presentera nya låtar för de, sedan länge, törstande fansen. Ändå hade hennes framträdande, som kanaliserade en jordnära mix av stolthet och självförtroende, en lyskraft långt utöver det vanliga.

Det var svårt att ta miste på glädjen som Rihanna utstrålade från scenen – en ”Tetris”-liknande plattform högt upp i arenan – när hon rev av låten ”Bitch better have my money”, tätt följd av ett stringent medley som kulminerade i de gnistrande r'n'b-balladerna ”Umbrella” och ”Diamonds”. Samtidigt som hon, lite i förbifarten, visade upp sin gravidmage för världen.

Rihannas halvtidshow var en triumf, just eftersom den förlitade sig helt på huvudpersonen i stället för på överdådig rekvisita och ett entourage av gästartister.

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner.