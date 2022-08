Alexandra Sundqvist: Tio musikhändelser att se fram emot i höst

Årets musiksommar hör till de absolut mäktigaste i Sverige på den här sidan av millennieskiftet. Inledningsvis höjdes försiktiga röster om överetablering, om att publiken helt enkelt inte skulle räcka till och att det skulle bli glest framför scenerna. Senare, också, om att människor inte skulle ha råd att gå. För det är ju numera väldigt dyrt att gå på konsert, ännu dyrare att besöka en festival.

Eller som Filip Hiltmann, marknadsansvarig på bokningsbolaget Luger som bland annat arrangerar festivalen Way out west, uttryckte det i en intervju med DN (9/8, 2022): ”Vi konkurrerar mer med en utlandsresa sett till vad man lägger sina pengar på.”

Det var lika sant som krasst. Att se exempelvis Bob Dylan, som kommer till Sverige i september, kostar drygt 1 700 kronor, om man vill ha en sittplats på parkett med hyfsat god sikt på Avicii arena. Alltmedan biljettombudet Ticketmaster tillämpar dynamisk prissättning på Bruce Springsteens turné som når Ullevi nästa sommar. Den bäst tillgängliga sittplatsen till den första konserten av tre kostar, i skrivande stund, 4 695 kronor.

Utvecklingen är oroväckande. Inte minst för att livemusik (i ännu högre utsträckning) riskerar att bli någonting främst för den som har råd. Och är det en sak den här sommaren påmint mig om är det kraften som finns i att dela musik tillsammans, vare sig det är en svettig eftermiddagsspelning med en sylvass Little Simz eller ett svalkande poppotpurri i skymningen signerat popstjärnan Lorde. I publikdiket möts gammal och ung, skejtare, barnfamiljer och pensionärer. Där är vi alla lika, trots att vi är olika långa.

Artister ska så klart ha skäligt betalt för sitt arbete och det de förlorar på den skrala ersättningsmodellen för strömmad musik tar de numera igen ute på vägarna. Livebranschen behöver å sin sida få en ärlig chans att komma på fötter efter det stålbad som pandemiåren varit. Men de allt högre biljettpriserna blottar de strukturella, ekonomiska problem som finns i branschen. Publiken blir lidande, vilket förstärks av inflationen.

Hösten väntas dessutom bli än tuffare för de svenska hushållen. Exakt hur konsertbesökarna kommer att sluta upp framför scenerna återstår att se. Men en inte alltför vågad gissning är att publiken inte bara kommer att tvingas att prioritera mera.

På sikt kommer den också att bli ännu mer homogen.

Sophie Allison, alias Soccer Mommy. Foto: Brian Ziff

1. Konsert. Soccer Mommy, Slaktkyrkan, Stockholm, 8 september

Bakom ett av indievärldens knasigaste artistnamn gömmer sig tjugofemåriga Sophie Allison från Nashville. Trots att det massiva genombrottet inföll med 2018 års ”Clean” är hon redan något av en veteran. Till Stockholm kommer hon med inte mindre än tre album, fyllda av råa, ärliga textrader och avslappnat cool gitarrock i bagaget. Purfärska ”Sometimes, forever” släpptes strax efter midsommar. Missa inte chansen att se henne live.

Barnoperan ”Sandvargen” har premiär i september. Foto: Lennart Sjöberg

2. Barnopera. ”Sandvargen”, Göteborgsoperan, premiär 16 september

Barnoperan ”Sandvargen” är ett nyskrivet verk, baserat på författaren Åsa Linds prisade trilogi om ensambarnet Zackarina som ur sanden på stranden gräver fram en ny vän; den filosofiskt, finurliga sandvargen. Tillsammans resonerar de kring livets stora frågor. Operan, från sex år, är skriven av Johanna Fridolfsson och Malin Aghed, och regisseras av Emelie Sigelius. Spelas gör den på Göteborgsoperan, liksom på en rad scener runt om i landet.

Bob Dylan besöker Sverige. Foto: TT

3. Konsert. Bob Dylan, Avicii arena, Stockholm 27 september, Scandinavium, Göteborg 29 september

Sommaren har verkligen skämt bort oss med celebra besök från musikaliska storheter, som Lady Gaga, The Rolling Stones och Nick Cave & The Bad Seeds. I höst sänks det höga tempot på den svenska livescenen något, men några finbesök blir det ändå. Och det allra finaste är så klart den Nobelprisade legendaren Bob Dylans, vars ”The rough and rowdy ways world wide tour” angör Stockholm och Göteborg i slutet av september.

Cornelia Jakobs. Foto: Beatrice Lundborg

4. Konsertserie. ”Svensktoppen 60 år”, Berwaldhallen, Stockholm, 6-8 oktober.

Att Agnetha Fältskog, som vanligtvis ger ... noll intervjuer, valde att tala med ”Svensktoppen” när Abba släppte sitt senaste album säger en del om radioprogrammets självklara roll i det svenska musikmedvetandet. I oktober fyller programmet 60 år, något som firas med en rad konserter i Berwaldhallen. Bland de som sluter upp på scenen, jämte Sveriges Radios symfoniorkester, märks Cornelia Jakobs, Petra Marklund och Peter Jöback.

Kanadensiska Alvvays. Foto: Eleanor Petry

5. Skiva. Alvvays – ”Blue rev”, (Polivinyl/Trangressive), 7 oktober

I juli släppte det kanadensiska bandet Alvvays ny musik för första gången på fem år. Singeln ”Pharmacist” var måhända mindre melodiskt meditativ och mer skramlig än vad man kunde förvänta sig. Ändå är den en fin uppföljning på den fantastiska, smått sensationella skivan ”Antisocialites” från 2017. Albumet ”Blue rev”, som försenats av så väl demostölder och en översvämmad studiolokal som av pandemin, är kvintettens tredje och kommer i oktober.

Jazzkvartetten Ellas Kapell. Foto: Elvira Glänre

6. Festival. Sthlms jazzfestival, Stockholm, 14-23 oktober

Det finns både en styrka och en svaghet i att Sthlms jazzfestival utvecklats till en paraplyfestival, som är utspridd över stora delar av huvudstaden. Mest positivt är ju så klart bredden på de många scenerna av varierande storlek. Sämst är avstånden dem emellan. På årets festival blir det bland annat svängigt med Grammynominerade Gretchen Parlato från San Francisco och jazzlunch i Upplands Väsby med den hyllade svenska kvartetten Ellas Kapell.

Kendrick Lamar.

7. Konsert. Kendrick Lamar, Avicii arena, Stockholm, 17 oktober

Kendrick Lamars fullkomligt lysande album ”Mr. Morale & The big steppers” låg etta på DN:s albumtopp under stora delar av våren. I höst tar den Pulitzerprisade, amerikanska rapparen sina låtar om berömmelse, tro, tvivel och allehanda snedteg till Sverige. Med sig på ”The big steppers tour” har han sin kusin Baby Keem och den Los Angeles-baserade rapparen Tanna Leone, den senaste hiphopakten att sajnas till Lamars skivbolag PgLang.

Patti Smiths ”En bok av dagar” ges ut i slutet av oktober.

8. Bok. Patti Smith – ”En bok av dagar”, Brombergs förlag, 29 oktober

Det är alltid roligt att läsa Patti Smith. Själv älskade jag ”M Train” (2015) för dess lite fladdriga tonfall och sökande efter mening i såväl det lilla livet som inom poesin och litteraturen. Men också för Smiths insiktsfulla sätt att skriva om saknaden efter den bortgångna maken, om minnena och förlusterna som formar oss alla. Bilddagboken ”En bok av dagar” kretsar kring den kringflackande rockpoetens vardag och många resor runt om i världen.

First Aid Kit. Foto: Olof Grind

9. Skiva. First Aid Kit – ”Palomino”, (Columbia/Sony), 4 november

Systrarna Johanna och Klara Söderberg i First Aid Kit har verkligen inte legat på latsidan i sommar. Jämte hyllade spelningar på Glastonbury och Way out west har duon släppt inte mindre än tre singlar, däribland en underbar cover av Don Henleys ”Boys of summer” (1984). Alltmedan sångerna ”Angel” och ”Out of my head”, från kommande skivan, skvallrar om en alltmer åttiotalsdoftande folkrockskrud som för tankarna till Fleetwod Mac.

Vivianne Holmberg gör rollen som Maria i operan ”Strandad”. Foto: Kungliga Operan

10. Opera. ”Strandad” av Karin Rehnqvist och Kerstin Perski, Kungliga Operan, premiär 19 november.

Under hösten bjuder Kungliga Operan på två stora operapremiärer. Förutom Richard Strauss enaktare ”Ariadne på Naxos” spelas den nyskrivna operan ”Strandad”, inspirerad av 2004 års tsunami i Thailand. Tonsättaren Karin Rehnqvist, som bevittnade katastrofen på plats, har tillsammans med dramatikern och librettisten Kerstin Perski skrivit en ömsint opera om sorg, förlust och överlevandeskuld.

