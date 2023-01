Alexandra Sundqvist: Tio musikhändelser att se fram emot i vår

När pandemiproppen drogs ut för ett drygt år sedan skedde ett populärmusikaliskt kosläpp utan motstycke. Under fjolåret trängdes globala storstjärnor som The Rolling Stones, Lady Gaga, Lorde, Nick Cave och Harry Styles på svenska scener.

Det kollektiva glädjeruset som infann sig såväl i festivalernas svettigt somriga publik(rekords)hav som på mer alternativa rockklubbar under vintern kändes nytt, och som en nåd i en tid där det finns väldigt lite att glädjas åt annars.

Tacksamhet var ett ord som ofta återkom; tänk att det kan finnas en sådan lycka i att översköljas av citrongul konfetti, köpa en alldeles för dyr bandtröja i en alldeles för stor storlek eller finna det smått exotiskt också när främmande armbågar upplyser en om exakt hur många ryggkotor man har.

Man skulle kunna kalla det för en liten stunds sorglöshet. Men konserterna var också en påminnelse om att musik, och kultur, bär drömmar, en förnimmelse om att en annan värld – eller vardag för den delen – är möjlig.

Konsertåret 2023 startar mer blygsamt. Vi befinner oss på sätt och vis i en scenisk baksmälla. De största stjärnorna har redan varit här. Under årets första halva lyser de internationella elefanterna med sin frånvaro. På livescenen blir det mycket inhemskt, från First Aid Kits folkpop till Hoojas plojiga älgdisco. Men också besök av mindre eller medelstora akter från Europa och USA. Bruce Springsteen, Coldplay och Metallica kommer först med sommarvärmen.

Nu i vår är det i stället bland skivsläppen som utropstecknen finns. Lana Del Rey, Miley Cyrus och Fever Ray släpper alla nya album i mars. Det tasslas om att Beyoncé redan spelat in en akt två till ”Renaissance” och Zara Larsson är på god väg att färdigställa sitt tredje album.

Dessutom gör Rihanna storstilad comeback som huvudakt under halvtidsshowen i amerikanska Super Bowl i februari. Nu får vi hoppas att hon tar tillfället i akt och annonserar den efterlängtade uppföljaren till 2016 års mästerverk ”Anti”.

Weyes Blood. Foto: Neelam Khan Vela

1. Konsert. Weyes Blood, Berns, Stockholm, 30 januari

Under namnet Weyes Blood gjorde den amerikanska musikern Natalie Mering en av fjolårets finaste skivor. ”And in the darkness, hearts aglow” är den andra delen i en tänkt trilogi av samtidsreflekterande, sofistikerat orkestrala poplåtar. Skivan, som skildrar känslan av annalkande katastrof och en längtan efter gemenskap i vår digitala tidsålder, kom tvåa när DN:s musikkritiker korade 2022 års bästa album. Nu intar Mering och hennes band Stockholm för att gjuta sceniskt liv i de eleganta, men ödesmättade låtarna.

Raye. Foto: Callum Walker Hutchinson

2. Skiva. Raye - ”My 21st century blues” (Human Re sources), 3 februari

Det är svårt att tänka sig en mer meriterad albumdebutant än brittiska Raye. Länge försörjde sig den 25-åriga artisten som låtskrivare åt storstjärnor som Beyoncé och John Legend, allt medan den egna solokarriären gick trögt – trots att hon haft skivkontrakt med Polydor sedan tonåren. Förra året bestämde Raye sig för att köra sitt eget race fullt ut. Ur uppbrottet från storbolaget kom ett förnyat självförtroende. Liksom ett knippe underbart urbana popsinglar – som hjärtesorgshitten ”Escapism” med 070 Shake.

Bild 1 av 2 Joni Mitchell med guldmikrofon under sitt sällsynta framträdande ifjol. Foto: Sachyn Mital/Shutterstock Bild 2 av 2 Sofia Karlsson. Foto: Johan Bergmark Bildspel

3. Konsert. ”Joni Mitchell - Blue and beyond”, Malmö live konserthus, 9-11 februari

Folkikonen Joni Mitchell är ständigt aktuell. Men så har hon också en poetisk formuleringsförmåga och en låtskatt långt utöver det vanliga. Ifjol överraskade hon fansen med ett sällsynt liveframträdande på Newport Folk Festival som, enligt folksångerskan själv, ska ges ut på skiva senare i år. Den självklara uppladdningen inför detta är så klart den serie av hyllningskonserter som artisterna Sarah Klang, Sofia Karlsson och Christian Kjellvander genomför tillsammans med Malmö Symfoniorkester i Malmö i februari.

Miley Cyrus. Foto: Sony music

4. Skiva. Miley Cyrus - ”Endless summer vacation” (Columbia/Sony), 10 mars

Som popstjärna tycks Miley Cyrus ha nio liv. Genom åren har den före detta barnstjärnan lyckats landa på fötterna, trots genreutflykter av varierande kvalitet. Under pandemin grävde hon ner sig i gitarrocken och gav ut den kitschiga skivan ”Plastic hearts”. 2022 tycks Miley Cyrus emellertid ha lagt 80-talsestetiken bakom sig till förmån för en samtidsorienterad, glansig storbolagspop. Nya singeln ”Flowers”, från det kommande åttonde studioalbumet, handlar om ett kraschat förhållande. Men också om singellivets små glädjeämnen.

Bild 1 av 2 Lana Del Rey Foto: Neil Kruger Bild 2 av 2 Foto: Universal Bildspel

5. Skiva. Lana Del Rey - ”Did you know there's a tunnel under Ocean Blvd”(Interscope/Universal), 24 mars

Som textförfattare har artisten och poeten Lana Del Rey gått från klarhet till klarhet. Titelspåret till hennes nya skiva, som släpps i mars, är mångtydigt, sorgset – och genialt. På strax under fem minuter lyckas hon nagla fast smärtpunkterna i den bekräftelsetörstande och nostalgiskt drivna populärkulturen som sådan. Samtidigt som hon blottlägger den egna rädslan för att bli bortglömd, kasserad likt en filmikon från förr. Allt i en stilren pianoballad där stråkarna går som en vind genom självaste tiden.

Radiosymfonikerna och Lykke Li. Foto: Arne Hyckenberg/Marc Hibbert

6. Konsert. Lykke Li möter Sveriges Radios Symfoniorkester, Berwaldhallen, Stockholm, 20-22 april

Få har så intrikat tonsatt hjärtats outgrundliga skrymslen som den numera Los Angeles-baserade svenskan Lykke Li. Hennes senaste album ”Eyeye” är lika delar sinnlig sängkammarpop som ett fall framåt för en artist som lagt stora delar av sitt skapande på att tonsätta just kärlekssorg; från 2007 års superhit ”Little bit” till uppbrottslåten ”Last piece” på föregångaren ”So sad so sexy”. När hon möter Sveriges Radios Symfoniorkester under ledning av dirigenten Hans Ek är det som upplagt för en smäktande succé.

”Var är smörgåsen?” är en opera för barn i lågstadieåldern. Foto: Pija Lindenbaum/Kungliga operan

7. Barnopera. ”Var är smörgåsen?”, Kungliga Operan, Stockholm, 21 april-21 maj

Den folkkära barnboksförfattaren Pija Lindenbaum samarbetar än en gång med tonsättaren Niklas Brommare i en helt ny opera för barn i lågstadieåldern. ”Var är smörgåsen?” kretsar kring Lillebror, som ibland känner sig som en främling i sin egen familj. Han är annorlunda, vill ha lugn och ro, har ett rikt inre liv och ägnar sig gärna åt sina specialintressen. Men när de andra i familjen stör ordningen blir det jobbigt för honom. En verklighetsbaserad opera för barn mellan fem och sju år. Regisserar gör Carl Knif.

Lucinda Williams - ”Don't tell anybody the secrets I told you: A memoir” (Crown), 25 april Foto: Crown

8. Bok. Lucinda Williams - ”Don't tell anybody the secrets I told you: A memoir” (Crown), 25 april

Om våren är det inte bara grönskan som vräker fram. Årets första månader har visat sig vara en särskilt bra period för hett efterlängtade musikböcker. Eller vad sägs om en 600-sidig popbibel om Elton Johns sånger, Lou Reeds tankar om tai chi lagda i hårda pärmar eller en konstbok med Joan Baez (uppochnervända) teckningar som hon började efter att hon pensionerat sig från turnélivet? Särskilt brännande blir det i den ikoniska singer/songwritern Lucinda Williams självbiografi. En berättelse om trauma, klass och musikens läkande kraft.

”Nabucco” spelas på Göteborgsoperan. Foto: Göteborgsoperan

9. Opera. ”Nabucco”, Göteborgsoperan, Göteborg, 20 maj-10 juni.

Operan ”Nabucco” – med teman som frihet och försoning – blev tonsättaren Giuseppe Verdis stora genombrott. Stycket ”Fångarnas kör” bidrog till succén vid premiären i Milano 1842. Nu ges den bibliska berättelsen om kung Nebukadnessar i en bearbetad tappning förlagd till nutid, där ett förtryckt folk revolterar mot makten. För regin står italienske Jacopo Spirali, allt medan Giancarlo Andretta återvänder till Göteborgsoperan för att dirigera. Titelrollen gestaltas av svenska barytonen Mats Persson.

Bonny Light Horseman. Foto: D. James Goodwin

10. Festival. Sthlm Americana, Münchenbryggeriet, Stockholm, 9-10 juni.

Även i år blir den andra helgen i juni årets kanske mest späckade festivalhelg. I Stockholm anordnas nykomlingen Rosendal Garden Party för andra gången på ett lummigt Djurgården, allt medan veteranen Sthlm Americana återigen intar Münchenbryggeriet. Samtidigt kulminerar hårdrocksfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg och den världsmusikorienterade festivalen Clandestino i Göteborg. Alla artister är långt ifrån släppta men själv ser jag redan fram emot supergruppen Bonny Light Horsemans spelning på Sthlm Americana.

