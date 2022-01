Alexandra Sundqvist: Tio musikhändelser att se fram emot i vår

Att evenemangsbiljetten utnämndes till årets julklapp känns avlägset, så här i glåmigt och grådaskigt januari. Medan 2020 tveklöst tillhörde pandemin, så var 2021 året då allting, inklusive livemusiken, skulle komma i gång och på fötter igen. Men plötsligt satt vi där och siade om det otroligt maxade musikåret 2022... och tja, nu är vi här. Mitt i den fjärde vågen och med en välbekant ”Måndag hela veckan”-känsla.

Återigen har oräkneliga turnépremiärer skjutits fram. Molly Sandén, Sarah Klang och Mando Diao hör till några av de artister som väljer att flytta sina konserter till senare i vår. Allt medan Mattias Alkberg ställer in sin turné i stället för att flytta den en femte (!) gång. Andra stretar på, men för en mindre (sittande) publik.

Trots årets snålblåsiga start bjuder musikvåren ändå på en hel del solglimtar. Den nya konsertserien Rosendal garden party, med akter som Cat Power, Japanese Breakfast och Tyler, the Creator, har en line up som minner om tiden före pandemin. I slutet av maj är det äntligen dags för Abbas avatarer att gå till jobbet, när det blir världspremiär för gruppens virtuella konsertkoncept i London.

Samtidigt spås albumåret bli någonting utöver det vanliga. Beyoncé, Kendrick Lamar, Rihanna, Saweetie, Dolly Parton och Sinéad O'Connor är bara några av de storstjärnor som väntas släppa nya skivor. Kanye West har hintat om att han arbetar på en uppföljare till ”Donda”, även Britney Spears säger sig fila på nytt låtmaterial och innan månaden är slut landar ett postumt album med r'n'b-ikonen Aaliyah.

Skivan ”Unstoppable” är omtvistad redan på förhand. Inte bara kommer den mer än 20 år efter Aaliyahs död, de medverkande gästartisterna som hittills namngivits – däribland Drake, Chris Brown, The Weeknd – är alla män. Det är synd när det handlar om att lyfta en av r'n'b:ns verkligt stora pionjärer, som inspirerat kvinnliga artister i decennier.

Kanye West. Foto: Karen Minasyn.

1. DOKUMENTÄR. ”Jeen-yuhs: A Kanye trilogy”. Netflix, premiär 16 februari.

Kanye West tog albummakeriet till en ny nivå under fjolåret. ”Donda” var albumet som aldrig tycktes bli klart, som färdigställdes inför världens ögon och som lanserades på trappan till en platsbyggd replika av stjärnans barndomshem. Allt inuti en arena i Chicago. Mer är tveklöst mer, när man talar om Kanye. Nu tecknas hans liv och verk i en dokumentärserie om tre delar som premiärvisas på Sundance Film Festival 23 januari och når Netflix i februari.

Mitski. Foto: Ebru Yildiz

2. ALBUM. Mitski - ”Laurel hell” (Dead Oceans/Playground), 4 februari.

För ett av vårens, ja till och med årets, mest efterlängtade album står japanskamerikanska Mitski. ”Laurel hell”, hennes sjätte skiva i ordningen, följer upp den otroligt hyllade fullängdaren ”Be the cowboy” från 2018. Nya skivan är fylld av utsökt indierock, sensuella popsånger och råa texter, som tycks som karvade direkt från den egna kroppen. I vår är Mitski också Sverigeaktuell med en konsert på Fållan i Stockholm i maj.

Wet Leg. Foto: Playground

3. ALBUM. Wet Leg - ”Wet Leg” (Domino/Playground), 8 april.

Wet Leg har beskrivit sina låtar som ”ledsen musik för partymänniskor, och partymusik för ledsna människor”. Och det är en synnerligen bra beskrivning på brittiskorna Rhian Teasdale och Hester Chambers debutalbum. Hos duon finns så väl en smittande humor som dansant drivna elgitarrer och en härligt punkig energi. Allt levererat med ett lakoniskt, men älskvärt tonfall. Låtarna ”Chasie longue” och ”Loving you” tinar vilket frostbitet hjärta som helst.

Leon Bridges och Khruangbin. Foto: Pooneh Ghana

4. KONSERT. Khruangbin, Annexet, Stockholm, 9 april.

Tillsammans med den skönsjungande Leon Bridges djupdyker den psykedeliska rocktrion Khruangbin i hemstatens musikaliska mylla, på ep:n ”Texas sun” och uppföljaren ”Texas moon”. Den senare, som släpps i februari, är fylld av svettig r'n'b med sakrala körer, soliga melodier och tillbakalutat sväng. Om pandemin går livemusikens väg i vår så vore det en dröm att få höra Khruangbin spela det omåttligt funkiga spåret ”B-side” live.

Tyler, the Creator. Foto: Myung J. Chun/TT

5. KONSERTSERIE. Rosendal Garden Party, Stockholm, 8-11 juni.

Under tre kvällar, med start den 8 juni, blir Djurgården epicentrum för ett fullkomligt prunkande konsertprogram. Inleder gör bland andra Japanese Breakfast, The Strokes och Clairo. Två dagar senare är det dags för Cat Power, The National och Sharon van Etten. Avslutar det hela gör Tyler, the Creator och Arlo Parks. Bland musikfestens svenska akter återfinns dessutom Albin Lee Meldau, Daniela Rathana och Linn Koch-Emmery.

Dolly Parton - ”Run, Rose, run”.

6. ALBUM/BOK. Dolly Parton, ”Run, Rose, run” (Butterfly records), 4 mars.

”Run, Rose, run” är Dolly Partons fyrtioåttonde album. Men det är också titeln på countryikonens första spänningsroman, författad med James Patterson. Så väl boken som skivan kretsar kring en ung singer/songwriter som, likt Dolly, flyttar till Nashville med stjärndrömmar. Men det förflutna kommer snart ikapp. Albumet om tolv nya spår berättar historien. I boken finns även angivelser kring var det vore lämpligt att låta Dolly sjunga ut.

Abba som avatarer. Foto: Industrial Light & Magic

7. KONSERT. Abba, ”Abba - Voyage”, London, 27 maj.

Efter att Abba gjort comeback på skiva är det nu dags för de omtalade abbatarerna att stjäla strålkastarljuset. I maj är det premiär för den virtuella konsertupplevelsen ”Abba - Voyage” i den för ändamålet specialbyggda arenan nära Queen Elisabeth Olympic Park i London. På scenen backas avatarerna Björn, Benny, Anni-Frid och Agnetha upp av ett tiomannaband. Och på setlistan återfinns så väl gamla hittar som som låtar från gruppens senaste album ”Voyage”.

Föreställningen ”Ålevangeliet” har premiär i april.

8. ORATORIUM. ”Ålevangeliet”, Folkoperan, Stockholm, urpremiär 27 april.

Att svensk sakprosa blir sceniskt oratorium för solister, kör och orkester hör inte till vanligheterna. Men så är inte heller Patrik Svenssons sorgesamma och Augustprisade ”Ålevangeliet” från 2019 någon vanlig fackbok. Till föreställningen, med urpremiär på Folkoperan den 27 april, har Stina Oscarson skrivit librettot. Musiken komponeras av Emmy Lindström och för regin står Tobias Theorell. Till hösten väntar en turné.

Sahara Hotnights. Foto: Nicklas Thegerström

9. ALBUM. Sahara Hotnights - ”Love in times of low expectations”, slutet av april.

En paus på sex månader blev ett decennium. Men nu är rockbandet Sahara Hotnights tillbaka. ”Eftersom vi aldrig lade ned är vi heller inte återuppståndna. Med andra ord; ingen stor sak – bara ett smått fantastiskt album”, säger bandet från Robertsfors själv i ett pressmeddelande. Skivan med den genialiska titeln ”Love in times of low expectations” är gruppens sjunde och har producerats av Petter Winnberg och Pierre Riddez.

Jean Sibelius. Foto: Malmö Live

10. FESTIVAL. Sibeliusfestival med Malmö Symfoniorkester, Malmö Live Konserthus, start 31 mars.

Tonsättaren Jean Sibelius (1865-1957) sju symfonier spänner över tjugofem år av hans liv. Han arbetade länge på en åttonde, men den blev aldrig klar. Med inspiration från så väl naturen som folktron omdefinierade han vad en symfoni kan vara. Under denna två veckor långa Sibeliusfestival djupdyker Malmö Symfoniorkester i de sju verken, med dirigenten Robert Trevino på pulten. Allt i ett generöst program fördelat över fyra tillfällen.