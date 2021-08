Alexandra Sundqvist: Tusse vill tacka kvinnorna som burit honom genom livet

Tousin ”Tusse” Chiza torde, i och med sin vinst i Melodifestivalen och sin medverkan i Eurovision, vara en av landets mest omskrivna tonåringar det senaste året. Sedan vi såg honom sjunga ”Voices” för en miljonpublik i Rotterdam i maj har han hunnit ta studenten och flytta hemifrån. Och funderar, liksom de flesta unga vuxna, på vad han vill göra med sitt liv; ska han bli journalist, jurist, eller fortsätta med musiken ett tag till innan han bestämmer sig?

Att världen ligger öppen för Tusse är ingen underdrift. Och med sin debut som Sommarvärd vill han först och främst berätta sin egen historia, med sina egna ord. Det finns en kraft i det, inser han, som vill nyansera tidningsrubrikerna om hans bakgrund, familj och livshistoria.

”Jag är inte en snyfthistoria, jag är jag. Jag är inte propaganda, jag är jag”, säger han tidigt i programmet, som både känns ärligt och humanistiskt.

Minnen av första tiden i Sverige blandas med tankar om allt från rasism till lusten att experimentera med kläder, smink och smycken

Stundtals blir det lite rörigt, men å andra sidan speglar det kringflackandet som i mångt och mycket präglat hans liv.

Tusse, född i Kongo-Kinshasa, kom till Sverige som kvotflykting via ett flyktingläger i Uganda. Men ett ensamkommande flyktingbarn var han aldrig, säger han själv. För trots att han separerades från sina biologiska föräldrar under den dramatiska flykten hade han en, om än löst sammansatt, familj runt sig. Inte minst moster Nancy, hans mammas bästa vän. Hon, som då var i samma ålder som Tusse är nu, blev familjens matriark när de så småningom flyttade in i den gröna villan i Nora.

Minnen av familjens första tid i Sverige blandas med tankar och erfarenheter om allt från rasism och kolonialism till lusten att experimentera med kläder, nagellack, smink och smycken för att hitta sig själv.

Tusse under finalen i Melodifestivalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Men mest är programmet en berättelse om – och ett tack till – de människor som burit honom genom livet. Från hans biologiska mamma, till moster Nancy, en förtrolig syster och bonusmamman i Dalarna, som kämpade för honom efter att han som trettonåring rymde hemifrån och blev omhändertagen av socialtjänsten.

Det är ett omfångsrikt program av en artist och människa i vardande, som vill använda sin röst. Grundtonen tycks densamma som i låten ”Voices”; en person är inget samhälle, tillsammans blir vi det. Och det räcker inte att bara rösta med hjärtat i Mello-appen.



Läs mer:

Mohamed Yussuf: Den ödmjuke Sten Ljunggren framhåller aldrig sig själv

Saga Cavallin: Sara Bruuns dussinprogram kommenterar ljudboksdebatten



Pelle Strandman: Likheterna mellan Lisen Bratt Fredricson och Pippi är slående