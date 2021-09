Alexis Taylors ”Silence” är sorgesången över forna dagars stillhet

Pop Alexis Taylor ”Silence” (Orbistor) Visa mer

Alexis Taylors soloprojekt ligger nästan alltid långt ifrån hans musikaliska huvudsyssla. Som en av två frontmän i Hot Chip har han ägnat snart två decennier åt att med London som utgångspunkt hylla och uppdatera klubbmusikhistorien. När han släpper egna skivor brukar formen däremot ofta vara både mer konceptuell och utmanande.

Han har utforskat improvisation i About group. På soloskivan ”Piano” skrev och spelade han in, just det, endast på piano. Den kom senare i en ny utgåva, ”Listen with(out) piano”, som bestod av remixer, just det, utan piano. Med en mer konventionell electroplatta emellan gör han nu en djupdykning i vad som händer när en människa som älskar ljud plötsligt förlorar tystnaden.

Taylor lider sedan 2019 av tinnitus. ”Silence” är sorgesången över forna dagars stillhet. Med pianot återigen i centrum skriver han i tio ballader (en repriseras) fram tomheten. Melodierna bäddas in av svagt tjutande trumpet, bas, harpa och samplade miljöljud. Dessa utgör en trygg, varm famn för Taylors i alla händelser unika soulröst att sjunka ner i.

Resultatet blir en trösterik skiva om saknad, där berättelser skrivna om en hörselskada tack vare den vackra inramningen förhöjs till att beröra livets förgänglighet i stort.

Bästa spår: ”Dying in heaven”

