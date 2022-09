Alf Hornborg: Vi är hellre kannibaler än gör avkall på vår bekväma livsstil

För snart femtio år sedan, 1973, föreställde sig skaparna av den dystopiska filmen ”Soylent Green” en värld på väg mot undergången. Framtidsvisionen, som baserades på en roman av Harry Harrison från 1966, utspelar sig i år, 2022, i ett mardrömslikt New York drabbat av bisarr överbefolkning, extrema ekonomiska klyftor, globala miljökatastrofer och – för flertalet – en akut brist på mat, vatten och andra resurser.

De flesta av stadens fyrtio miljoner invånare sover ihopträngda i trappuppgångar och livnär sig på knappa ransoner av ett slags näringskoncentrat i kexform, gjort på plankton, som framställs av företaget Soylent. När detektiven Robert Thorn (spelad av Charlton Heston) utreder mordet på en styrelseledamot i Soylent kommer han med hjälp av sin gamle vän Sol Roth (Edward G Robinson) den fasansfulla sanningen på spåret: i brist på plankton från de döende haven framställs den senaste kexvarianten, Soylent Green, av avlidna människor.

Liksom andra datummärkta framtidsvisioner som Orwells ”1984” och Clarke/Kubricks ”2001” möter naturligtvis ”Soylent Green” det snöpliga ödet att hinnas ikapp av tiden. Dessutom är det ingen särskilt välgjord berättelse. Det mesta i filmen är groteskt och löjeväckande, som när de revolterande folkmassorna i New York fångas upp med stora grävskopor och dumpas i containrar. Men det som gör den intressant så här femtio år efteråt är dels vad den säger om vad vi kunde oroa oss för 1973, dels i vilken utsträckning den oron faktiskt har besannats.

Början av 1970-talet var en tid då amerikaner och européer på allvar började ifrågasätta vart världssamhället var på väg. Ett kvartssekel av obruten ekonomisk tillväxt vändes i recession, guldmyntfotens avskaffande 1971 och den första så kallade oljekrisen 1973. 1972 publicerades Romklubbens rapport ”Tillväxtens gränser”. Samma år hölls i Stockholm FN:s första konferens om globala miljö- och utvecklingsfrågor. Den allmänna debatten präglades av dystra prognoser om överbefolkning, miljöförstöring och växande ekonomiska klyftor. I ”Soylent Green” speglas dessa farhågor i så konkreta och övertydliga fantasier att de med tiden blivit alltmer skrattretande.

Men här visar sig kanske den största och mest olycksbådande klyftan mellan 1973 och vår egen tid

Därför är det också alltför lätt att i dag avfärda farhågorna som hjärnspöken. I filmens framtida New York samlas all världens problem på ett ställe. I stället för att förstå överbefolkning, undernäring och resursbrist som globala fördelningsproblem, skildras de som vardag i en av världens rikaste städer. Den som i dag vistas i New York kan naturligtvis konstatera att ”Soylent Green” helt enkelt hade fel. Ett svårare men sannare alternativ är att se filmen som en allegori för ett krisdrabbat jordklot på vilket arbets- och miljöbelastning genom världsmarknadens mekanismer och komplexa teknologier förskjuts till dess fattigare delar.

I en mer eftertänksam belysning kan även New York-bornas ofrivilliga kannibalism ses som en metafor för förtäringen av andra människors livsenergi. När Thorn med stigande fasa spårar hur Soylents gigantiska industrikomplex omvandlar människor till gröna kex, kan vi tänka oss att det är det globala ekonomiska maskineriet som genomskådas. Vad är vår förbrukning av varor från det globala Syd annat än konsumtion av de resurser och människoliv som har investerats i dem? Som Thorn vrålar när han i slutscenen skottskadad bärs iväg på en bår: ”Soylent Green är människor!”

I en av filmens starkaste scener har den gamle Sol Roth sökt sig till en självmordsklinik och betraktar på sin dödsbädd vackra bilder från en naturskön värld som inte längre finns. Vetskapen om mänsklighetens kollektiva kannibalism har berövat honom livsviljan, men han hinner uppmana vännen Thorn att avslöja Soylents hemlighet för allmänheten. Därefter handlar Thorns kamp om att hinna berätta sanningen innan Soylents lejda mördare lyckas tysta honom, som de gjort med den mördade styrelseledamoten och den präst för vilken han hade biktat sig. Problematiken är ett välkänt motiv i många berättelser och belyser det moderna antagandet att det räcker med att uppenbara sanningen för att ondskan ska fördrivas. Men här visar sig kanske den största och mest olycksbådande klyftan mellan 1973 och vår egen tid.

Till skillnad från Thorns och andra New York-bors fasa inför kapitalismens yttersta konsekvenser är vi i dag mindre benägna att tro att yttrandefrihet och demokrati skulle kunna upphäva marknadens obönhörliga logik. I stället verkar den globala exploateringen av natur och människor alltmer framstå som självklara och politiskt neutrala följder av världsmarknad och teknik. Vi har övergett tilltron till den goda moralens seger. Eller snarare, vi har anat att den goda moralens seger är oförenlig med de konsumtionsnivåer som tas för givna i det globala Nord. Hållbarhet och global rättvisa är oförenliga med vad vi i de rika länderna har vant oss vid att betrakta som demokrati.

”Soylent Green” var en av de första filmerna som tog växthuseffekten på allvar. Thorn och de andra New York-borna svettas ständigt. Man anar att matbristen och de döende haven också har med klimatförändringar att göra. Årtionden innan klimatfrågan fick allmän uppmärksamhet var den i ”Soylent Green” påtagligt närvarande. Den fossilbränsledrivna tekniken är inte bara en av klimatkrisens främsta drivkrafter utan också ett led i vår globala parasitism. De bilar och flygplan med vilka en global minoritet snabbt kan förflytta sig längs vägar eller i luften innebär, som den österrikiske filosofen Ivan Illich uttryckte det 1973, att ”passagerare konsumerar andra människors tid”. Dessa andra människor som är offer för vår konsumtion inkluderar inte bara nu levande medmänniskor i andra delar av världen, vars arbete i gruvor och fabriker möjliggör våra konsumtionsnivåer, utan även de framtida generationer som ska leva på ett utarmat och överhettat jordklot.

De avgrundsdjupa klyftorna mellan fattiga och rika är ett genomgående tema i filmen. Och så denna fördolda kannibalism i profitens tjänst. Kan den tolkas som en metafor för världskapitalismen i dag? En stor del av vår vardagskonsumtion innebär att vi byter en av våra arbetstimmar mot flera timmar ur andra människors liv bortom vår horisont – i gruvor, fabriker och sweatshops i det globala Syd. Eftersom de timmar som vi lägger på arbete har blivit marknadsvaror med oerhört varierande prislappar, innebär världshandeln ett ytterst ojämnt utbyte av arbetstid. Den marxistiske ekonomen Arghiri Emmanuel myntade redan 1972 begreppet ”ojämnt utbyte” för detta mönster. År 2007 överfördes till EU, Japan och USA genom världshandeln ett netto på 247 miljoner årsdagsverken. Vi kan exempelvis beräkna att ett genomsnittligt amerikanskt hushåll med ett barn det året hade motsvarande en heltidsarbetande tjänare utanför landets gränser. Ett hushåll med fyra barn krävde två tjänare utanför landet.

I stället för att som slavskeppen frakta fastkedjad arbetskraft över haven fraktar moderna fartyg produkter som innehåller dess livsenergi.

Det ojämna utbytet gäller inte bara arbetstid utan även naturresurser som råmaterial, energi och markanvändning. Importen till EU, Japan och USA år 2007 gav även ett netto på 12,6 gigaton förbrukat material, 34 exajoules åtgången energi och användningen av 5,6 miljoner kvadratkilometer mark.

Även om sådan statistik är upprörande är det uppenbart att vi i det globala Nord inte frivilligt tänker göra avkall på vår levnadsstandard. Som president Bush klargjorde vid FN-konferensen i Rio de Janeiro 1992 är den amerikanska livsstilen inte förhandlingsbar. Världsmarknad och teknik framstår för oss som välvilliga och moraliskt oantastliga inrättningar, trots att de bevisligen fungerar som subtila strategier för rikare länder att tillägna sig tid och rum – arbetstid och naturutrymme – från andra delar av världen.

Modern konsumtion är alltså en djupt problematisk form av parasitism – eller till och med kannibalism. Den innebär inte bara ett hetsätande av jordens resurser utan även av andra människors livsenergi. Detta att absorbera andra människors energi betraktas i allmänhet som en avskyvärd handling. Tanken att äta människokött förekommer i sagor och myter världen över som något djupt ondskefullt och laddat med magiska föreställningar om häxeri och övernaturliga varelser. För koloniala européer har den förknippats med ociviliserade folkgrupper på andra kontinenter.

Desto svårare har vi att se vår egen konsumtion i denna belysning. Att på marknaden byta sin arbetstid mot varor i vilka har nedlagts flerdubbla mängder lågavlönad arbetstid är att tillägna sig en nettotillförsel av levd tid, vilket också kan uttryckas som en nettotillförsel av arbetsenergi. I stället för att som slavskeppen frakta fastkedjad arbetskraft över haven fraktar moderna fartyg produkter som innehåller dess livsenergi. Våra vardagshandlingar framstår som komplicerade sätt att parasitera på andra medlemmar av vår egen art, utan att vi själva inser att det är det vi gör.

Kanske måste jordens alla problem samlas på en och samma geografiska punkt för att kunna bli grund för en detektivhistoria. Som en bokstavligt tolkad dystopi är ”Soylent Green” därmed inte särskilt lyckad, men som en metafor för människors rovdrift på jorden och på varandra är den kusligt insiktsfull.

Alf Hornborg är professor i humanekologi vid Lunds universitet. Hans senaste bok heter ”Kannibalernas maskerad” (Daidalos, 2021).

