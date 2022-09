Drama ”Ali & Ava” Regi och manus: Clio Barnard I rollerna: Adeel Akhtar, Claire Rushbrook, Mona Goodwin, m fl. Längd: 1 tim, 35 min (Barntillåten). Språk: engelska. Biopremiär. Visa mer

”Fan, vad jag älskar den här stan”, suckar Ali plötsligt.

Då har vi i en dryg timme åkt fram och tillbaka genom den nedgångna arbetarstaden Bradford, hukat under Yorkshires gråa himmel, frusit i slitna hus och duckat för stenkastande National Front-ungar. Så dags i en klassisk socialrealistisk film, om någon över huvud taget hade fått näsan över vattenytan tillräckligt länge för att se tillvaron utifrån, hade en tragedi inträffat och ”I hate this town” varit en mer väntad kommentar.

Men skymningen utanför bilen är blå och på gatan utanför leker ett gäng ungar med blinkande rockringar i hällregnet. Och Ali, en medelålders före detta dj, har en hopplöst varm blick för sin omgivning. Vanligtvis har han dessutom hög, stämningsskapande musik i hörlurarna. Det behöver han inte just nu, eftersom Ava sitter bredvid honom.

Ali är på många sätt en patetisk figur. Rastlös och ofokuserad. Försörjer sig som hyresvärd och tar hand om de arbetarlängor hans pakistanska familj äger. Lever låtsasäktenskap med en ambitiös, yngre fru som egentligen har lämnat honom men som går med på att delta i familjens middagar för att bespara honom skammen.

Men han är snäll, bryr sig om sina hyresgäster på riktigt och älskar musik. I gryningen, när huvudet surrar för mycket, ställer han sig på biltaket och låter Daniel Averys ”Drone logic” dansa ut över de blå kullarna som elektroniska alver och han hittar barnsliga lösningar på svårlösta problem, som att sätta en hyresgästs skolrädda dotter på axlarna så att hon blir längst i klassen. Eller hoppa ut ur bilen bland stenkastande, vita ungar, vrida upp volymen på bilstereon och få alla att börja dansa till den lokala vita rapparhjälten Sprint Edge.

Det är romantiskt men långt ifrån romantiserat. Tvärtom lyfter Clio Barnard fram det som många – inte minst våra politiker just nu – försöker gömma undan, nämligen att människor i tunga miljöer söker sig till värmen, letar efter det som gör livet värt att leva och vill ha fred.

Ava, som han möter eftersom hon är den skolrädda flickans elevassistent är en helt annan sort: Tvåbarnsmor och mormor, frånskild änka till brutal, rasistisk make. Men också hon är snäll. Och älskar musik. Till Alis fasa föredrar hon visserligen country och western, trubadurer och folkmusik framför hans house och electropop, men ju mer de närmar sig varandra desto mer flätar deras olika tonarter ihop sig. Ava åker till jobbet i ett välbehövligt technorus i stället för sorgsen sång om brustna hjärtan. Ali varvar ner från sin hyperaktiva flykt från sin äktenskapssituation och öppnar sitt hjärta till Bob Dylans ”Mama, you've been on my mind”.

Det här är Clio Barnards tredje film från samma trakt, efter det experimentella dramatikerporträttet ”Arbor” och den gripande ”Selfish Giant”. Hon har ofta kallats Ken Loachs arvtagare, en krona som i alla fall jag inte är beredd att flytta över till vilken skalle som helst bara för att de skildrar arbetarklassen. Men hon har verkligen samma mycket speciella förmåga att få fram stort drama ur diskbänksgrå vardag, att berätta människors hela livshistorier bara genom hur och när och i vilken rytm de avbryter varandra i ett blygt, första samtal.

Först tyckte jag det hade behövts ett par scener till för att man skulle tro på förälskelsen. Det går lite väl fort i början (det tycker Avas son också, som ärvt sin pappas possessiva läggning tillsammans med National Front-kängorna och ger sig på Ali med svärd när han ertappar dem tillsammans). De är ett så omaka par. Åldersskillnaden är inte så stor, men han är barnslig och hon mogen. Dessutom tillhör skådespelarna två skilda filmgenerationer och tankevärldar. Claire Rushsbrook, självlysande och djupt älskansvärd i rollen som Ava, såg jag första gången redan i Mike Leighs ”Hemligheter och lögner” från 1996. Adeel Aktar, däremot, förknippar man med ironiska satirer som ”Four lions” och har på senare tid synts som Mani i ”Stranger things” och som skygg psykolog till psykopater i ”Killing Eve”.

Samtidigt fångar de just därför något av medelålderskärlekens avighet. De är liksom tvungna att ta språnget över kultur, musiksmak och familj, hur konstigt det än ser ut. Och när känslorna djupnar och komplikationerna växer kan ingen människa värja sig.

Det är omöjligt att inte tänka på alla gälla politikerdebatter när man ser ”Ali & Ava”. På hur alla från höger till vänster kastar ur sig halvkläckta planer på hur de ska åtgärda problemen i fattiga, invandrartäta bostadsområden. Alltid över huvudet på dem som lever den verklighet de talar om. Det är som om sju skilsmässoföräldrar står och diskuterar vårdnaden om några barn de egentligen inte vill ha, bara för att vinna kriget mot varandra. Man får en förtvivlad, naiv impuls att släpa in allihop i biosalongen och tvinga dem att se den här filmen. Låta den tränga hela vägen in i benmärgen innan de hittar på nya geniala lösningar. Innan de river upp den sköra väv som barn, lärare, förskollärare, jobbare, poliser och föräldrar försöker väva varenda jävla dag mot alla odds. Att de åtminstone ett ögonblick kunde lyssna på dem som försöker läka, och inte bara fixera sig vid dem som tillfogar såren.

