Alice Coopers ”Detroit stories” en hyllning till hemstaden

Rock Alice Cooper ”Detroit stories” (Ear Music/Playground) Visa mer

För en och annan hårdrockare är Vincent Furniers fäbless för golf och musikaler förmodligen mer chockerande än någonting han sysslat med på scen under de senaste 50 åren.

I begynnelsen hämtade Alice Cooper – gruppen före soloartisten – sitt teatrala uttryck från Broadway snarare än skräckfilmer. Såväl andra plattan ”Easy action” som albumet ”School’s out” (spåret ”Gutter Cat vs. the Jets”) lånar rakt ur Leonard Bernsteins och Stephen Sondheims filmatiserade gängvåldsmusikal ”West Side Story”.

I det ljuset är det frestande att se nya plattan ”Detroit stories” som en rockopera eller rent av jukeboxmusikal. Inte minst på grund av sista spåret ”East Side Story” även om det råkar vara en cover av Bob Seger. Få har väl lyckats luckra upp manlighetsnormen och samtidigt te sig lika misogyna som Alice Cooper. På scen har han misshandlat kvinnodockor, men förvisso också låtit sig själv giljotineras.

Nu avrundar han i stället spåret ”Hanging on by a thread (don’t give up)” med numret till den nationella självmordslinjen. Det finns onekligen något rart över den åldrade skräckrockarens försök att pandemipeppa mänskligheten till överlevnad med spoken word-kantig collegerock.

Men ”Detroit stories” är inte i första hand ett covid-19-projekt, utan en hyllning till den hårt rockande hemstaden fjärran ”Poison” och åttiotalets pudelrock. Furnier växte upp i Phoenix, Arizona, men föddes i östra Detroit och återvände med sitt band till motorstadens musikaliskt råare garagerockklimat. Nu bjuder han upp sin high school sweetheart rock’n’rollen med bluesrockrötter och till och med Motown-körer på soulfunkiga ”$1000 high heel shoes”.

”The breadcrumbs EP” gav en försmak härom året och fullängdaren utvecklar konceptet med både egna och andras låtar. Här finns både punkenergi (”Go man go”) och otippade popmelodier (Outrageous Cherry-spåret ”Our love will change the world”) som lika gärna kunde ha gått vilse från det sena sjuttiotalets ”Lace and whiskey”-platta. ”Wonderful world” låter i sin tur som ”Elected”-besläktad satir över den moraliskt tänjbara Trumperan.

Samtidigt har Alice Cooper alltid varit smart nog att inse att rockstjärnor i regel är för korkade för politik och hymlar inte med budskapet i ”Shut up and rock”.

Inkallade är dessutom tre överlevare från originalbandet som låtsas hata varandra i ”I hate you” samt Bob Ezrin – producenten som Alice Cooper älskar att jämföra med Beatles sparringpartner George Martin. Wayne Kramer glider påpassligt in på gitarr i MC5-rökaren ”Sister Anne”.

Lägg därtill löst folk som bluesgitarristen Joe Bonamassa och en vräkig Velvet Underground-cover som lär ha fått tummen upp av Lou Reeds änka Laurie Anderson. Det är som man säger bara rock’n’roll.

Men ”Detroit stories” är samtidigt en kul exposé över en era med namn som Iggy Pop och Suzi Quatro. Lika otidsenlig som fossila bränslen, men fortfarande förbannat rik på energi.

Bästa spår: ”Detroit City 2021”

