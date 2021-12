Alice Sebold ber om ursäkt till oskyldigt dömd

Mannen, Anthony Broadwater, friades från brottet förra veckan, men hann avtjäna ett 16-årigt fängelsestraff under 80- och 90-talet.

Historien rullades upp då planerna på en filmatisering av Alice Sebolds bok ”Efter våldtäkten” (på engelska ”Lucky”) från 1999 gick i stöpet. Den självutlämnande boken baseras på Sebolds upplevelser då hon som student våldtogs utomhus av en okänd man 1981.

Filmens exekutiva producent Timothy Mucciante berättade i en intervju med New York Times hur han reagerade när han läste manuset till filmen och upptäckte att skildringen av rättegången då Anthony Broadwater dömdes till fängelse för våldtäkt inte stämde med skildringen i memoarboken.

Han lämnade projektet och hyrde in en privatdetektiv för att undersöka bevisningen mot Broadwater. Det visade sig att han dömts baserat på Alice Sebolds utpekande i rättssalen, trots att hon pekat ut en annan man under en vittneskonfrontation. Och via mikroskopanalyser av hårstrån, en metod som senare dömts ut som rättsosäker.

Resultatet av efterforskningarna fick Anthony Broadwaters advokater att kräva att fallet togs upp i domstol igen, trots att Broadwater släppts ut ur fängelset 1998. De 24 november frikändes han från anklagelserna. Alice Sebold säger i ett uttalande att hon kämpar med att ha ”spelat en roll i ett rättssystem som skickade en oskyldig man i fängelse”.

”Jag är tacksam att Anthony Broadwater har fått upprättelse, men faktum kvarstår att för 40 år sedan blev han ännu en svart ung man som behandlades illa av vårt felaktiga rättsystem. Jag kommer alltid att vara ledsen för vad han har fått utstå”, säger hon.