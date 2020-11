Alien: Med bister min ratar kvinnan alla mina klassiker

Kvinnan som ska besegla mina böckers öde har tjock, orange reflexjacka och hennes kungadöme är en förrådscontainer. Den står på den lokala återvinningsstationen, där ett second hand-företag tar emot saker som man inte vill behålla men som inte förtjänar att kastas. Jag tror att mina i många år nogsamt sparade böcker räknas dit. Reflexkvinnan håller inte med.

Jag vet att det finns de som tycker att man kan slänga böcker. Jag är inte en av dem. Därför läste jag på innan jag började rensa ut i bokhyllan. ”Böcker, pocket och tidningar som är i fint skick kan säljas/skänkas till second hand” stod det på företagets hemsida. Det kändes bra. Trasiga böcker skulle slängas, men det kan jag acceptera.

Så jag sorterade ut alla trasiga, slitna och tummade böcker och slängde dem i den speciella containern avsedd för just böcker. Jag passade samtidigt på att fråga vilken sorts böcker second hand-företaget tog emot. Som en extra koll, bara. Nu var svaret ”inbundna böcker i fint skick”. Så jag åkte hem, rensade ut pocketböckerna, slängde dem i containern och tog med en låda inbundna klassiker i gott skick till second hand-holken.

Vi vill gärna ha kokböcker, upprepade hon

Bakom disken stod en bister dam: ”Du kan slänga dem i containern där nere”, sa hon. ”Men jag har sorterat dem!” utbrast jag, kanske med lite för gäll röst, för hon suckade, öppnade lådan och tittade skeptiskt på ”Västerlandets filosofi” av Bertrand Russel.

”Vi vill gärna ha barn- och kokböcker” sa hon.

Jag åkte ändå hem och hämtade en låda till. Överst la jag en vacker konstbok och ”Sagan om ringen”.

”Vi vill bara ha nya böcker” sa kvinnan denna gång. Hon öppnade lådan, rotade runt lite, tog upp Birger Sjöbergs ”Syntaxupproret” och bläddrade upp utgivningsåret. 1955. ”Den här är inte ny”, sa hon. ”Det är en klassiker” pep jag och såg hur hon la den i högen som skulle förpassas till containern. ”Vi vill gärna ha kokböcker”, upprepade hon.

I den sista lådan stoppade jag därför bara kokböcker. Som varande matredaktör på Dagens Nyheter fanns där ett – i mina ögon – ganska trevligt utbud. ”Vi vill ha nya kokböcker”, sa kvinnan medan hon missnöjt tittade ner på praktverk av tv-kockar och svenska och internationella stjärnkrögare.

Innan jag gick lämnade jag en liten påse med en parmesanostkniv, en slö pizzaskärare och några skaldjursbestick. För första gången syntes en antydan till ett leende på kvinnans läppar.

Läs fler kåserier av Elin Peters, till exempel om varför hon behöver så många böcker om husmanskost.