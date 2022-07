Alison Krauss och Robert Plant skapar musikmagi på Dalhalla

Konsert Robert Plant & Alison Krauss Scen: Dalhalla, Rättvik Visa mer



Mitt under konserten dyker en gammal romantitel av Hans Alfredson oväntat upp i huvudet: ”Tiden är ingenting”. Att lyssna på Robert Plant och Alison Krauss gör nämligen saker med ens uppfattning om både tid och musikhistoria. På scenen använder de sig till exempel av eleganta ridåer och några täta spotlights som får scenrummet att krympa, det liknar en gammal teater, eller en konsertsal i Nashville på 1950-talet. Och inte, som faktiskt är fallet, ett nedlagt kalkbrott i norra Dalarna. Sångerna de spelar är bland annat från 60-talet eller 30-talet. Eller från 00-talet – men låter då som om de har 100 år på nacken.

Allt flyter ihop.

Kanske bäst att ta det från början: Den gamle Led Zeppelin-sirenen Robert Plant slog sig 2007 samman med bluegrassikonen Alison Krauss för att spela in en samling covers. Resultatet, ”Raising sands”, blev ett stilbildande album inom americana. Det tog 14 år för dem att få ihop en uppföljare och ”Raise the roof”, som kom i höstas, är om möjligt ännu skarpare. Men det är först när man har ynnesten att få uppleva musiken från en scen som hela vidden av det här projektet visar sig. Tidsåldrar blandas till ett ständigt nu. Sångerna har ofta intensivt mörka texter, ibland är de rent depressiva. Men inget i dem känns som ”historia”, de skildrar allmänmänskliga tillstånd.

Ta bara hur Alison Krauss den här kvällen ger sig på ”Last kind words blues”, Geeshie Wileys omskakande gamla sång som bluestidningen Jefferson nyligen kallade för världens bästa blueslåt. Med sin sylvassa stämma får hon varje ord att bli levande och hon kompas diskret på dobro, gitarrer, akustisk bas och trummor.

Det är bara en av många höjdpunkter den här alldeles speciella kvällen. En annan är Ola Belle Reeds ”You led me to the wrong”. Att rockmiljonären Plant kan sjunga ”I never had a thing in this whole wide wicked world/and now I’m losing my life” som om det faktiskt handlade om honom är ett exempel på musikens magi. De gör Betty Harris soullåt ”Trouble with my lover”, Bert Jansch folksång ”It don’t bother me”, Calexicos fina ”Quattro (world drifts in)”, New Orleans-rockaren ”Fortune teller”. För att tillfredsställa de gamla hårdrocksfansen spelar de dessutom Led Zeppelins ”Rock and roll”, ”The battle of Evermore” och ”When the levee breaks”. Även de får en helt ny skepnad, den sistnämnda återförs till det folkmusikaliska ursprung som den en gång växte fram ur. Texten om en stor översvämning kunde lika gärna handla om följder av klimatkrisen. Det är en krängande, vibrerande version där Alison Krauss med en av medmusikerna spelar fiol så att taglet yr i fiolnästet Rättvik.

Dalhalla svänger. Foto: Janne Nilson / JB Foto

Att förstå storheten i konserten blir omöjlig om man inte också nämner de ypperliga musikerna i bandet: Jay Bellerose på trummor, Dennis Crouch på akustisk bas, JD McPherson på gitarrer, Stuart Duncan på bland annat fiol och mandolin och Alisons brorsa Viktor Krauss på gitarr och mellotron. Soundet de frammanar må vara hämtat från en annan era, men deras följsamma, engagerade spel gör sådana distinktioner fullkomligt meningslösa.

Tiden är ingenting.

