Alla ska arbeta med värdegrunder – men vet någon varför?

”Fastän vuxna är vi alla som barn” (all of us are grown-up children) ansåg Frederick Taylor i början av förra seklet. I själva verket föreställde han sig en hierarki: Vissa var barnsligare (och dummare) än andra. Deras arbetsinsatser skulle mätas och värderas, och chefer med specialistkompetens skulle förmå dem att ändra kroppsrörelser och arbetstempo.

Taylors vetenskapliga principer tillämpas fortfarande runt om i världen. Att organisationer, och inte minst företag och myndigheter, måste styras betraktas numera som självklart. Liksom för 110 år sedan är utgångspunkten hierarki: Anställda får inte bete sig hur som helst. Chefer ska bestämma hur arbetet ska gå till.

Taylor förutsatte att cheferna direkt skulle tala om för sina underställda hur de skulle arbeta. Det var inte fråga om respektlöshet, utan om att cheferna var experter och faktiskt visste bäst. Med tiden har synen på den ideala chefen ändrats. Chefer förstår sig inte längre nödvändigtvis på själva produktionen. Deras expertis begränsar sig till konsten att vara chef. Att ge order uppfattas som otidsenligt. I stället är idealet inspirerande ledarskap. Anställda ska förmås att ändra inställning till sitt arbete. Men styrningen ska helst vara så sofistikerad att de inbillar sig att de bestämmer själva.

Länge har det handlat om livsstil. Utvecklingssamtal, fruktkorgar, stegräkningstävlingar och olika lagövningar ska göra de anställda friska och pigga, ivriga att bidra till sina organisationers produktivitet. Men sådana initiativ räcker inte längre. Styrning har blivit en fråga om etik, och cheferna i företag och myndigheter förväntas tala om för sina underställda vilka värderingar de ska ha.

I boken ”Värdet av värdegrunder” (Fri tanke, 2021) beskriver forskarna vid Lunds universitet Mats Alvesson, Martin Blom och Andreas Jansson hur företag och myndigheter har arbetat med sina värdegrunder. Det blir tydligt att det är fråga om en odelat positiv framtid. Swedbank har formulerat sin värdegrund så här:

Öppen. Vi ska agera som en rak, transparent, ärlig och pålitlig partner.

Enkel. Våra tjänster och våra medarbetare ska vara lätta att få tag på och enkla att förstå.

Omtänksam. Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov.

Forskarna har en kritisk men instrumentell inställning till fenomenet värdegrunder. De förutsätter att de många värdegrunderna fyller en funktion, frågan är bara vilken. Tio möjligheter redovisas – allt ifrån att värdegrunder används för att stärka organisationers självkänsla till att de är monument som chefer försöker bygga över sig själva.

I bästa fall blir värdegrunderna ett sätt att överbrygga organisationers och individers skilda etiska ideal. Organisationer ska vara egoistiska. De ska sätta sig själva i främsta rummet och får gärna skryta med sig själva och sin verksamhet. Men internt i organisationerna behövs de goda ideal som gäller för individer – oegennytta, tålamod, trofasthet, generositet, ödmjukhet. Med värdegrunderna påminns anställda om att kulturen i organisationer inte behöver likna den som gäller mellan organisationer.

Värdegrunderna är inte mer grundläggande än att de ändras från tid till annan, till exempel när en ny chef tillträder

En mindre instrumentell tolkning är att värdegrunderna har kommit till av misstag eller av ren dumhet. Att formulera värdegrunder blir då bara ett sätt för organisationer att visa att de är speciella, men ändå beter sig som andra.

I mitten av 1950-talet visade historikern och författaren C Northcote Parkinson hur administrationen (byråkratin) i en organisation växer av egen kraft, som om det var fråga om en naturlag. ”Värdet av värdegrunder” visar att Parkinsons lag fortfarande gäller. Arbetet med värdegrunder förser chefer med fräscha arbetsuppgifter och skapar nya kategorier av medarbetare. Handledare och ”ambassadörer” skickas ut som ett slags profeter för att lansera nya värdegrunder (för värdegrunderna är inte mer grundläggande än att de ändras från tid till annan, till exempel när en ny chef tillträder). Det kan verka onödigt gammaldags med tanke på de tekniska möjligheterna att kommunicera, men är en beprövad – och arbetskrävande – metod för att sprida och inhämta information.

Utan att hänvisa till Parkinson beskriver de tre forskarna hur arbetet med värdegrunder för med sig en rad andra ”arbeten”. Värdegrundsarbetet är ett förnyelse- och utvecklingsarbete, ett projektarbete och ett organisationsarbete som kräver förankringsarbete, implementeringsarbete och utvärderingsarbete (om inte just denna sista del av arbetet glöms bort). Trots det myckna arbetandet förblir sambandet mellan värdegrunder och den egentliga produktionen (”kärnverksamheten”) dock oklart eller obefintligt.

Men ibland kan värdegrunder rentav uppfattas som en motståndsrörelse, en metod för att parera plötsliga och oönskade politiska direktiv. Exempelvis visade sig värdegrunden vara användbar när kommunchefen i Sölvesborg kände sig föranlåten att läxa upp de lokala politikerna.

”Omtänksam. Allt vi gör, gör vi utifrån kundens behov.” Ett exempel på värdegrund från ett svenskt storföretag. Men i värsta fall bidrar arbetet med värdegrunder till ett slutet och ogästvänligt samhälle, menar Karin Brunsson, docent i företagsekonomi. Foto: Artur Marcinie/Alamy

Utifrån resonemanget att en stor organisation innehåller anställda med vitt skilda arbetsuppgifter föreslår de tre forskarna ändå en styrning – dels via uppförandekoder, dels via organisationskulturen. Uppförandekoderna ska handla om beteenden. På det sättet ses anställda som ”vuxna barn” som kräver uppfostran. Chefer blir föräldrar och lärare, precis som Taylor förespråkade.

Så trots sin kritiska och stundtals raljerande inställning till värdegrunder har forskarna från Lund inte övergivit sin tro på effektiv styrning. Risken finns förstås att även styrning med uppförandekoder och kulturförändringar blir lika meningslös som arbetet med värdegrunder – och minst lika tidsödande och dyrbar.

I värsta fall bidrar arbetet med värdegrunder till ett slutet och ogästvänligt samhälle

Boken ”Värdet av värdegrunder” handlar om de värdelösa aspekterna av värdegrunder – att nyttan är oklar eller obefintlig, att tid och pengar slösas bort, att värdegrundsorden är så vaga att de kan betyda lite av varje. Det är knappast överraskande iakttagelser. Frågan hur det kommer sig att fenomenet värdegrunder har dykt upp just nu och att det – som forskarna tror – är en typiskt svensk företeelse lämnas dessvärre väsentligen därhän. I förbigående nämns dock två spännande förklaringar till att värdegrunderna under senare tid har blivit populära:

En möjlighet är att det är ett misstag att uppfatta arbetet med att formulera värdegrunder som en fråga om etik. Det kan handla om skönhet, en sorts poesi för organisationer. Arbetet med värdegrunder blir då en fråga om att utveckla en estetisk arbetsplats. Idén om hur arbetsplatser bör styras befinner sig långt från Taylors produktivitetsinriktade styrning. Estetisk styrning betyder att organisationer behöver satsa ännu mer på utbildning och konsulthjälp. Parkinsons lag gäller, och det administrativa arbetet kommer att generera ännu mer arbete.

En annan möjlighet är att intresset för värdegrunder speglar de politiska strömningar som har fått genomslag i landet. Organisationer vill uppträda politiskt korrekt. Under lång tid har de, liksom det svenska samhället överlag, haft mångfald som ideal. Det har funnits en välkomnande attityd till nya idéer, annorlunda synsätt och andra kulturer. Nu gäller i stället enhetlighet – ”vi” tänker och beter oss på ett bestämt sätt och är angelägna om att bevara våra speciella traditioner. Alla slags ”utanförskap” ska motverkas.

Med detta synsätt blir arbetet med värdegrunder inte så harmlöst som det först kan verka. Sambandet mellan samhällets och organisationers värderingar är knappast enkelriktat. Organisationer påverkar och kan förstärka värderingsförändringar i hela samhället. Prat om öppenhet – och att ”göra skillnad” i positiv bemärkelse – kombineras med stängda organisationsgränser, precis som nationsgränserna stängdes samtidigt som statsministern flitigt bedyrade sin respekt för mänskliga rättigheter. I bägge fallen gäller omsorgen dem som finns innanför gränserna. Skillnaderna mellan olika slags människor markeras och befästs. I värsta fall bidrar arbetet med värdegrunder till ett slutet och ogästvänligt samhälle.

Karin Brunsson är docent i företagsekonomi.