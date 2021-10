Allkonstverket ”Sibyl” på Dramaten är visuellt slående

Scenkonst ”Sibyl” av William Kentridge Regi: William Kentridge Körkomposition/medregissör: Nhlanhla Mahlangu Kompositör/musikregi: Kyle Shepherd Scenografi: Sabine Theunissen Kostymdesign: Greta Goiris Medverkande: Kyle Shepherd, Nhlanhla Mahlangu, Xolisile Bongwana, Thulani Chauke, Lulu Mlangeni, Thandazile ‘Sonia’ Rabede, med flera Scen: Dramaten, Stockholm Längd: 1,20 Visa mer

När Dramaten välsignas med sitt första gästspel efter pandemin är det under storslagna former. Det är inte utan att man blir tagen av den enorma kreativitet som William Kentridges ”Sibyl” förmedlar. Sydafrikanske Kentridge, vars mångfacetterade konstnärliga uttryck bottnar i ett samhällsengagemang grundlagt i absurditeten och grymheten i apartheidregimen, har tillsammans med sitt konstnärliga team skapat ett allkonstverk i ordets rätta bemärkelse.

Föreställningen består av två delar som båda domineras av Kyle Shepherds och Nhlanhla Mahlangus musik där Shepherds jazzigt experimentella pianospel möter Mahlangus ekvilibristiska körkompositioner. I första delen interagerande i suverän symbios med den rytmiska kortfilmen ”The moment has gone” där konstnären möter sig själv kommenterande sina egna, genom animation, ständigt föränderliga verk. Här möter konsten sin skapare i dubbel bemärkelse då stillebenen ruttnar framför våra ögon och självaste konstmuseet slutligen luckras upp under Kentridges utsuddande kolkritor.

Sibyllans verksamhet tar form i rum där den smattrande skrivmaskinen sätter rytmen.

Det obeständiga går igen i andra delens ”Waiting for the Sibyl”. Genom att utgå från myten om Sibyllan i Cumae, ett orakel som besvarade människors frågor men lät svaren blandas ihop av vinden, skildrar föreställningen fåfängligheten i våra behov av klarhet. Här berättas i visuellt slående tablåer där de sceniska uttrycken, från kostym till rörelsemönster, lånat inspiration av Alexander Calders geometriska former och cirkulerande mobiler.

Sibyllans verksamhet tar form i rum där den smattrande skrivmaskinen sätter rytmen. Sibyllan själv dansar suggestivt och plågat fram människors svar, mimandes till körsångarnas spektra av röster. Men även humorn i ödets nycker ges uttryck när stolar, i en senare avskalad scen, löper amok, glider undan och faller isär under de medverkandes rumpor.

Den sista tablån är kanske också den vackraste. Papperslappar med människors undringar virvlar omkring i vindpustar från aktörernas fladdrande kavajer, ackompanjerade av körens tröstande röster. Och även om Kentridge är föreställningens affischnamn blir det här tydligt att konst aldrig kan skapas i ett vakuum. Bland de samverkande konstnärliga uttrycken stiger musiken fram och bär oss in i det oundvikliga slutet.

