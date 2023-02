Allt du vill veta om César – Frankrikes svar på Oscarsgalan

Innan Will Smiths fatala Oscarsörfil förra året var Césargalan mest skandalomsusad i den internationella filmvärlden. Ingen glömmer hur skådespelaren Adèle Haenel för tre år sedan stormade ut från galan i blå glitterklänning när den kontroversiella, våldtäktsanklagade Roman Polanski belönades med priset för bästa regi för sin film ”En officer och spion”. När hon armbågade sig ut mellan raderna av galagäster mimade hon ordet ”skam” och när hon kom ut i kulisserna hojtade hon ironiskt: ”Bravo pedofilin!”

Utanför för gatan demonstrerade hundratals buande människor mot Polanski och till stöd för Haenel som var Césarnominerad för ”Porträtt av en kvinna i brand”. Pr-katastrofen var ett faktum. I ljuset av metoo, som kom ganska sent till Frankrike, ställdes hela Césarakademin (Académie des arts et techniques du cinéma) till svars. Styrelsen, plus chefen, byttes ut. Nya kvastar skulle krishantera och skapa ett mer opinionsvänligt Césarklimat.

The innocent Foto: CAP/TFS

I år var akademin därför uppenbarligen blixtsnabb när en annan övergreppsskandal var under uppsegling. Den manliga huvudrollsinne­havaren i Valeria Bruni Tedeschis ”Les amandiers” (”Forever young”) nominerades av César­juryn som ”bästa manliga nykomling”. Men när det visade sig att han var under utredning för flera våldtäkter drog Césarjuryn omedelbart tillbaka sin nominering. Att filmens regissör, som också är partner till den skandaliserade skådespelaren, gick ut och försvarade honom gjorde ingen skillnad. I samma veva bestämde César­akademien sig för att ingen som utreds för sexuel­la övergrepp är välkommen ens i närheten av galan, som äger rum i februari varje år.

Moderniseringsarbetet har också lett till att 44 procent av de röstande är kvinnor, men alla som trodde att detta skulle återspegla sig i nomineringarna bedrog sig. Trots festival- och kassasuccéer för flera kvinnliga regissörer är ingen av dem nominerad för bästa regi. Bara en film med kvinnlig regissör finns med i toppkategorin bästa film. Hittills är det också bara en kvinna som har prisats för bästa regi (Tonie Marshall för ”Vénus beauté (Institut)”, 2000) sedan Césarpriset började delas ut 1976.

Att det är just ”Les amandiers” som nominerats för bästa film är pikant eftersom filmen bland annat skildrar en tydlig övergreppskultur på en känd teaterskola på 80-talet. Men också rimligt. Bruni Tedeschi återkallar sina egna upplevelser som elev på teatergurun Patrice Chéreaus skådespelarutbildning som fostrat många franska stjärnor. Hajpade Louis Garrel spelar Chéreau som en iskall, dominant och gränslös domptör av unga sinnen. En nervig, tidstypisk skildring där auktoritära och destruktiva strukturer maskeras som ett slags konstnärliga frihetsprojekt.

Förutom den manliga dominansen är årets starkaste trend att många nomineringar gått till ett gäng oväntade publiksuccéer, om än gjorda av regissörer med kulturell cred. Med 260 nomineringsmöjliga långfilmer förra året är fransk film förvisso fortfarande den europeiska filmens främsta utmanare till strömningsjättarnas enorma utbud av tv-serier. Men biljettförsäljningen gick ner med katastrofala 34 procent 2022 – jämfört med åren före pandemin.

Kanske inte så konstigt att den biokramande Césarjuryn överraskade med att ge flest nomineringar (11) till en film som ”L’innocent” av just Louis Garrel som syns överallt. I den här dramakomedin spelar Garrel själv en orolig själ som blir rejält nervös när hans mamma (Anouk Grinberg) gifter sig med en nyutsläppt rånare (Roschdy Zem). Blir det verkligen svenssonliv som ex-­fången lovar? Eller blir hela familjen gäng­kriminella? Drastiskt, men mest uppsluppet.

”Minnas Paris” Foto: Njutafilms

Dominik Molls mörka thriller ”La nuit de 12” (”The night of the 12th”) charmade också juryn. Ett nattsvart krimdrama som kretsar kring ett brutalt kvinnomord i en avlägset belägen alpby och som också lockat stor publik på biograferna. Bland de mångfaldigt nominerade publikfavoriterna finns också komediveteranen Cédric Klapisch vars ”En corps” (”Rise”) börjar i den stenhårda klassiska balettvärlden men slutar som en dansant feelgoodfilm.

På senare tid har det kommit en flod av filmer och serier som kretsar kring terrorattackerna i Paris den 15 november 2015. Med hårdkokta ”Novembre” har Cédric Jimenez (”Bac Nord”) lockat närmare 2 miljoner besökare till bio­salongerna med hjälp av en gråskäggig Jean Dujardin som hjälte i huvudrollen. Det blev också sju nomineringar, inklusive bästa regi, för denna konstlösa men effektiva polisthriller som utspelar kring massakern på klubben Bataclan och uteserveringarna i närheten.

Men var är brudarna? Till att börja med saknas Alice Winocour som skrivit och regisserat en fa­scinerande film som bearbetar traumat kring terrorattentaten. ”Minnas Paris” (”Revoir Paris”) är en fri tolkning av händelserna och kretsar kring en kvinna som är offer för en skjutning på en restaurang och sedan tappar minnet. För att komma vidare måste hon försöka återuppleva händelser och kontaktar en lokal traumagrupp. Där träffar hon en man (Benoît Magimel) som var med på samma restaurang och skadades svårt. Det blir en intrikat och melankolisk skildring av sorg, men paradoxalt nog också en livsbejakande historia och ett svindlande vackert Parisporträtt. Virginie Efira är visserligen nominerad i kategorin bästa kvinnliga skådespelare men det är alldeles för snålt.

Efira frontar också 2022 års absolut bästa franska film, ”Les enfants des autres” (”Andra människors barn”) som märkligt nog är helt borta ur Césarleken. En ljuvlig historia som jag larmat om tidigare men som tål att återkomma till. Rebecca Zlotowski (”Grand Central”, ”Planetarium”) seglar upp som en otroligt fingertoppskänslig vardagsskildrare som tar sig an bonusförälderproblematiken och barnlängtan ur en sällan utnyttjad synvinkel. Efira spelar en lärare som börjar drömma om ett eget barn när hon träffar den frånskilda bildesignern Ali (Roschdy Zem). Ali har dock redan en liten dotter med sin förra fru. Lagom avspänt och stilsäkert men inte utan svärta.

Césarjuryn är dock inte helt blind för kvinnliga perspektiv. Alice Diops Oscarsbidrag ”Saint Omer” som vann ett Silverlejon i Venedig är rättmätigt nominerad för bästa foto (Claire Mathon), bästa manus, bästa debutfilm och bästa nykomling (Guslagie Malanda). Men den kunde mycket väl ha varit en bästa film-kandidat. Detta gast­kramande rättegångsdrama kretsar kring ett verkligt fall där en ung, vilsen och rotlös migrant lämnar sin lilla bebis att drunkna i tidvattnet på en strand. Det tematiskt närliggande dramat ”Mor och son” av Léonor Serraille, som tävlade om en Guldpalm i Cannes förra året och fick en femma i DN, har i sin tur noll nomineringar vilket känns rätt skamligt.

”La nuit de 12” Foto: Njutafilms

Inte heller veteranenClaire Denis är inbjuden som nominerad till den glammiga och alltid lite plågsamt långdragna filmgalan, som numera äger rum i den anrika konserthallen L’Olympia i centrala Paris. Detta trots att hon hade ett rekordår 2022. Först Silverbjörnen i Berlin för den passionerade ”Kärlekens labyrinter”, ett smått surrealistiskt triangeldrama med Juliette ­Binoche, Vincent Lindon och Grégoire Colin i huvudrollerna. Inte hennes bästa film men extremt välspelad och ett intrikat manus skrivet tillsammans med den vassa autofictiondrottningen Christine Angot. Senare på våren fick hon också juryns stora pris i Cannes för sin andra film samma år, den engelskspråkiga konspirations­thrillern ”Stars at noon” med Margaret Qualley. Men inte heller den utmärkelsen tycks ha påverkat Césarjuryn.

Lika osynlig är en annan av fransk films mest etablerade kvinnliga regissörer, Mia Hansen-Løve och hennes personligt färgade drama ”Un beau matin” (”En vacker dag”, svensk biopremiär den 3 mars). En fascinerande nedtonad, osminkad och kortklippt Léa Seydoux gör en av sina bästa roller någonsin som en ung änka som slits mellan sin demenssjuka pappa och en ny, komplicerad kärlek. Liten tröst i alla fall att favoriter som Nobelpristagaren Annie Ernaux djupt personliga essäfilm ”Super 8-åren” och Charlotte Gainsbourgs ömsinta mammaporträtt ”Jane par Charlotte”, som båda haft svensk premiär, är nominerade i dokumentärklassen.

Hur det kommer att gå för de svenska regissörerna? De tävlar bland annat mot Jerzy Skolimowskis omåttligt populära åsnedrama ”EO” och Lukas Dhonts tårdrypande bromancetragedi ”Close” som båda Oscarsnominerats för bästa internationella film. Men räkna inte ut svenskarna som är stjärnor i Frankrike. Både ”Boy from heaven” och ”Triangle of sadness” har också nått en stor entusiastisk publik i Frankrike. De har gått upp i ringen tillsammans flera gånger nu, tänk Cannes, Guldbaggen och Oscars­nomineringarna. Men de franska kritikerna har generellt sett varit mer positiva till Tarik Salehs laddade drama om kampen mellan den religiösa och den sekulära makten i Egypten än Rubens Östlunds satiriska spyattack till havs.

Den 48:e Césargalan Flest nomineringar: Louis Garrels ”L'innocent” (”The innocent”) leder med 11 nomineringar, tätt följd av Dominik Molls ”La nuit de 12” (”The night of the 12th”), Cédric Klapischs ”En corps” (”Rise”) och Albert Serras ”Pacifiction” som har 9 var och Valéria Bruni Tedeschis ”Les amandiers” (”Forever young”) samt Cédric Jimenez ”Novembre” som har 7 var. Juryn består av drygt 4 000 professionella inom filmvärlden som röstar i två omgångar. Svenskchans: Tarik Saleh (”Boy from heaven”) och Ruben Östlund (”Triangle of sadness”) är båda nominerade i kategorin bästa internationella film. Galavärd: Skådespelaren Tahar Rahim (”En profet”, ”The serpent”, ”The Mauretanian” och Ridley Scotts kommande ”Napoleon”) är kvällens presentatör. Bland prisutdelarna märks komikern Jamel Debbouze, Léa Drucker (”Falsk identitet), Leïla Bekhti och Emmanuelle Devos. Hedersgäster: Regissören David Fincher kommer till Paris för att ta emot ett hederspris för lång och trogen tjänst. Under de senaste åren har George Clooney, Pénelope Cruz, Robert Redford och Cate Blanchett ärats på liknande sätt. Äger rum: Fredag den 24 februari kl 20.00 (flera av nämnda filmerna har svensk premiär senare i vår/sommar). Visa mer

