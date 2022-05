Allvaret och stigmat har släppt från tatueringarna

1

Tatueringsförlaga från Sjöhistoriska museets arkiv, troligen från 1920- och 1930-tal. Om tatueringen längst till höger: ”Dolken, hjärtat och rosen öppnar vägen för flera symboliska tolkningar. Ibland kallas den här typen av komposition ’Death before dishonour’, även om elementen i kompositionen varierar. ’Death before dishonour’ betyder i korthet att det sista personen ger upp är hedern. Studier som gjorts i ryska fängelser visar att variationer av motivet i dag är vanligt bland fångar. Under tidigt 1900-tal ska det ha varit ett vanligt motiv bland prostituerade i New York."

Foto: Sjöhistoriska museets arkiv/SMTM