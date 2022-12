Älskade jullåtar blir favoriter för alltid

Mest spelade jullåtarna

Svenska listan:

1. ”Tänd ett ljus”

Artist: Triad

Upphovspersoner: Lasse Lindbom, Niklas Strömstedt

Förra årets placering: 1

2. ”Mer jul”

Artist: Adolphson & Falk

Upphovspersoner: Tomas Adolphson, Anders Falk

Förra årets placering: 2

3. ”Happy new year”

Artist: Abba

Upphovspersoner: Benny Andersson, Björn Ulvaeus

Förra årets placering: 3

4. ”Jag kommer hem igen till jul”

Artist: Peter Jöback

Upphovspersoner: Andreas Mattsson, Niklas Frisk

Förra årets placering: 5

5. ”Komma hem till julen”

Artist: Carola

Upphovspersoner: Samuel Lundell, Amadeus Sögaard, Carola Häggkvist

Förra årets placering: Ny på listan

6. ”What’s Christmas anyway?”

Artist: Darin

Upphovspersoner: Jörgen Elofsson, Darin Zanyar

Förra årets placering: Ny på listan

7. ”Fira jul med mig”

Artist: Linnea Henriksson

Upphovspersoner: Linnea Södahl, Johan Eckerborn, Linnea Henriksson

Förra årets placering: 7

8. ”Välkommen jul”

Artist: John Lundvik

Upphovspersoner: John Lundvik, Peter Kvint

Förra årets placering: Ny på listan

9. ”A Christmas duel”

Artist: The Hives och Cyndi Lauper

Upphovsperson: Niklas Almquist

Förra årets placering: 10

10. ”Julen är här”

Artist: Tommy Körberg och Sissel Kyrkjebø

Upphovspersoner: Sölve Rydell, Billy Butt

Förra årets placering: 8

----

Internationella listan

1. ”Last Christmas”

Upphovsperson: George Michael

Förra årets placering: 2

2. ”All I want for Christmas is you”

Upphovspersoner: Walter Afanasieff, Mariah Carey

Förra årets placering: 1

3. ”Fairytale of New York”

Upphovspersoner: Jeremy Finer, Shane MacGowan

Förra årets placering: 5

4. ”Happy Xmas (War is over)”

Upphovspersoner: John Lennon, Yoko Ono

Förra årets placering: 3

5. ”Merry Christmas”

Upphovspersoner: Elton John, Ed Sheeran

Förra årets placering: Ny på listan

6. ”Do they know it's Christmas”

Upphovspersoner: Bob Geldof, Midge Ure

Förra årets placering: 4

7. ”Hey ho”

Upphovspersoner: Fredrik Auke, Simen Auke, Trond Obsahl, Christoffer Huse, Mikkel Christiansen

Förra årets placering: Ny på listan

8. ”Have yourself a merry little Christmas”

Upphovsperson: Ralph Blane, Hugh Martin

Förra årets placering: Ny på listan

9. ”Feliz navidad”

Upphovspersoner: José Feliciano

Förra årets placering: Ny på listan

10. ”It’s beginning to look a lot like Christmas”

Upphovsperson: Meredith Willson

Förra årets placering: Ny på listan

Statistiken bygger på radiospelningar under december månad 2021.

Källa: Stim