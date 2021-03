Amanda Lind: Vi måste göra mer för kulturskaparna

Det var på torsdagen som regeringen tog beslutet om en skrivelse med titeln ”Politik för konstnärers villkor”, en sammanfattning av läget just nu men också framåtsyftande när det gäller hur regeringen vill arbeta för att stärka villkoren för Sveriges författare scenkonstnärer, musiker, klassiska bildkonstnärer, filmskapare med flera.

– Det var 20 år sedan som det togs ett helhetsgrepp när det gäller konstnärers villkor, säger Amanda Lind som beskriver dokumentet som en färdplan som visar på de ambitioner som regeringen har.

Just nu arbetar Konstnärsnämnden med att dela ut en tredje omgång av krisstipendier som riktas direkt till konstnärer. Något som Amanda Lind beskriver som ett komplement till omsättningsstödet och de förändringar som gjorts i a-kassan.

Hur bråttom är det att hjälpa de som har det väldigt tufft?

– Pandemin är inte över och det är många som har det väldigt tufft. Jag ser att vi kommer att behöva göra mer när det kommer till krisstöd. Men vi behöver också jobba långsiktigt. Att arbeta med konstnärers villkor har varit en hjärtefråga för mig som grön kulturminister, nu har pandemin satt de här frågorna i blixtbelysning.

– Det har blivit smärtsamt tydligt under coronapandemin att konstnärer och kulturskapare redan före pandemin levde under väldigt tuffa villkor. Vi måste se till att de kan arbeta under rimliga och hållbara ekonomiska och sociala villkor, säger Amanda Lind.

Amanda Lind pekar på att regeringen nu lägger en som hon säger ”ambitiös grund” för att kulturskaparna ska få en tryggare tillvaro. I detta ingår bland annat en permanent ökning till kulturskapare på omkring 80 miljoner från och med årets budget, utöver de särskilda krisstöden.

– Vi höjer stipendierna, vi förstärker ersättningarna till kulturskapare, stödet till fria grupper, aktörer inom bild och form. Det är en permanent storsatsning. Vi jobbar också med konkreta återstartsförslag för tiden efter pandemin.

Många konstskapare känner en otrygghet när det gäller sin ekonomi också utan pandemi?

– Så är det. I dag har inte konstnärer och kulturskapare del av samhällets trygghetssystem som andra. En hög grad av konstnärer är egenföretagare. Dagens socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring är inte fullt anpassade för alla på arbetsmarknaden. Pandemin har blottat utmaningar som fanns redan innan. Nu pågår ett arbete med att se över detta och regeringen planerar också att se över formen för beräkningen av sjukpenningsgrundande inkomst.

Amanda Lind säger att det handlar om att anpassa systemen för hur det verkligen ser ut på arbetsmarknaden. Till exempel kan det handla om hur man hanterar konstnärsstipendier när man beräknar den sjukpenningsgrundande inkomsten.

– Många har fallit mellan stolarna generellt under pandemin.

En del av det ni skriver handlar om hur man ska kunna arbeta för att motverka hot, våld och trakasserier mot konstnärer. Det är lätt att tänka på Lars Vilks. Hur tänker regeringen när det gäller dessa hot mot konstnärer?

– Vi har gett uppdrag åt olika aktörer att arbeta med konstnärers utsatthet, både rent förebyggande men också att du ska veta var du vänder dig om du blir utsatt. Det handlar också i grunden om ett polisiärt arbete. Det är helt fundamentalt att på olika sätt värna den konstnärliga friheten.

Vilka typer av hot är det ni ser?

– Som alla typer av hot och hat mot demokratins röstbärare riskerar det att leda till självcensur. Att du inte skapar verk som du oroar dig för ska kunna provocera. Den typen av självcensur är farlig för vårt samhälle. Vi behöver konstnärer som känner sig fria att provocera. Det handlar om att öka kunskapen om hot och hat men också att stärka det polisiära arbetet, säger Amanda Lind.

Skrivelsen ”Politik för konstnärers villkor” kommer att redovisas för riksdagen på tisdag.