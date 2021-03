Amanda Lind: Vi står inför en återhämtning som kommer att ta lång tid

Nyligen varnade Kulturrådet för de följdverkningar som nedstängningen under pandemin har för kulturlivet. Skadorna, skriver man i ett budgetunderlag, fortsätter att förvärras för varje månad och blir sannolikt bestående.

Hur många svenska kulturarbetare som hittills lämnat branschen är inte klarlagt. Kulturrådet pekar på en rapport från Norge som säger att en femtedel gått ned på deltid eller slutat helt, en siffra som myndigheten inte tror är bättre här.

Amanda Lind fyller själv, som per automatik, i de sista orden i meningen att kulturen just nu genomgår ”sin största kris i modern tid”. Men hur lång är vägen tillbaka, även efter att publik fått börja återvända?

Foto: Jonas Lindkvist

– Det är ett enormt arbete framåt, en återhämtning som kommer att ta många år. Det budskapet vill jag skicka till politiker över hela landet: Vi måste ta det här på allvar under lång tid framöver. Det kommer inte att gå över med nästa krispaket eller nästa års budget, säger Amanda Lind.

Hur lång tid kommer det ta?

– Vissa delar kommer att gå ganska snabbt eftersom många har en stor längtan efter att uppleva kultur igen. Men för varenda människa som nu lämnar kultursektorn, så är det en fråga huruvida den kommer tillbaka. Vi har redan tappat kompetens och återväxten kommer att ta tid.

I ett drygt års tid har stora delar av det publika kulturlivet legat nere. De hårdast drabbade verksamheterna vittnar om nästintill hundraprocentiga intäktstapp. Flera stora krispaket har presenterats men alla hål är långt ifrån fyllda.

Ett exempel: Under början av 2021 inkom 2.900 ansökningar om statligt stöd för särskilda behov inom kulturlivet. Den sökta summan var sammanlagt 3,1 miljarder kronor, långt mer än vad Kulturrådet hade att fördela: 620 miljoner.

Foto: Jonas Lindkvist

Hur länge kan regeringen skydda kulturen om det fortsätter så här?

– Regeringen och samarbetspartierna har visat att vi klarar av att stötta det breda näringslivet men också ge riktade stöd just till kulturen. Det är vår skyldighet att fortsätta göra det så länge pandemin påverkar Sverige, säger Amanda Lind.

Men behoven är knappast mättade?

– Nej, så är det absolut. Vi kommer att behöva lägga fram fler krispaket.

När kommer det?

– Jag kommer i närtid att ge besked om vad vi planerar framåt. Och jag har tidigare sagt att vi behöver mer stöd. Det är uppenbart att vi fortfarande har väldigt hårda restriktioner som påverkar kulturen väldigt mycket.

Amanda Lind har under pandemin mötts av avgångskrav och upprepad kritik för att kultur- och idrottsarrangörer blivit orimligt hårt drabbade. Det då evenemangen, till skillnad från exempelvis kollektivtrafik och köpcentrum, täcktes in under ordningslagen som länge var det regelverk som användes för att begränsa publik- och deltagarantal.

Foto: Jonas Lindkvist

Tio månader efter att smittspridningen tog fart i Sverige var den tillfälliga pandemilagen, som sägs ge mer flexibla och träffsäkra regler, på plats. Amanda Lind säger nu att hon önskar att den funnits tidigare:

– Det finns skäl till att det tog tid att få pandemilagen på plats, men det hade varit bra för kulturen om det fanns tidigare. Det hade nog skapat en större känsla av rättvisa. Att det är en lagstiftning som bekämpar smittan och trängseln, och inte vilka verksamheter som just fanns inom ordningslagen. Den frustrationen förstår jag.

Varför tog det tio månader att ta fram den?

– Det finns flera svar på det. Det ena är att lagstiftning tar tid. Det andra att vi redan under sommaren och hösten jobbade parallellt med att ta fram mer träffsäkra regler utifrån ordningslagen. Det tredje är att vi gick in i en andra våg av smittspridning, och då arbetade vi för att få täcka in fler verksamheter i pandemilagen.

Kultur- och idrottsarrangörer har länge sagt att man kan ta ansvar för säkra evenemang. Vad säger du om kritiken om att regeringen varit senfärdig?

– Jag förstår den. Förra våren handlade det om att rädda liv och hälsa. Sedan började vi arbeta med den nya lagstiftningen, samtidigt som vi arbetade för att ta fram ett undantag i ordningslagen.

Amanda Lind nämner den justering i ordningslagen som regeringen presenterade i slutet av oktober, att taket för sittande publik skulle höjas till 300 personer. Den planen kom dock aldrig att realiseras, utan i stället skärptes restriktionerna kort därpå.

– Jag har fått kritik för det också, att det skulle ha varit ett otajmat beslut. Men jag tycker det var rätt att vi gjorde det. För mig har det aldrig varit ett alternativ att göra ingenting. Vi måste hela tiden kunna tänka på steg framåt när det finns läge att lätta på restriktionerna. Men såklart vara beredda att backa om smittläget kräver.

Foto: Jonas Lindkvist

I dag ligger nya förslag på bordet kring hur publikantalet på evenemang ska kunna ökas, utifall att smittläget tillåter det. Folkhälsomyndigheten har presenterat en trestegslösning, och i tidigare remissvar nämnde myndigheten datumet 11 april som möjligt för ett införande.

I en intervju med Göteborgs-Posten kring förslaget tycktes Amanda Lind öppna för att det här skulle göra det möjligt med viss publik lagom till den allsvenska fotbollspremiären, som äger rum den helgen. Hon betonar dock att det inte finns något sådant beslut.

– Jag sa endast att 11 april är en möjlighet förutsatt att smittläget tillåter det. Sedan kan man välja att se det som en öppning eller inte, men varken Folkhälsomyndigheten eller regeringen har beslutat någonting kring det här.

– Regeringen kommer att återkomma med besked. Under ett par veckor har vi haft en situation med delvis förvärrad smittspridning. Samtidigt håller vaccinet på att pumpas ut, och vi går mot våren. Erfarenheten från förra året är att smittspridningen då minskade.

Ska människor räkna med en sommar där man kan på konserter och festivaler?

– Vi har fortfarande en hög smittspridning och det vi gör nu påverkar också våra möjligheter att ta steg för att öppna upp samhället sen. Men jag tycker ändå det finns skäl att se ljusare på den här sommaren.

Vad innebär det, ”att se ljusare”?

– Förra sommaren var det 50 personer som en gräns.

”Ljusare” innebär då ett högre antal?

– Jag hoppas naturligtvis det. Att smittspridningen, trycket på vården och dödstalen har gått ned, och att många är vaccinerade.

Foto: Jonas Lindkvist

Parallellt med framtagande av en öppningsplan så pågår diskussioner världen över kring möjligheten att dra i gång evenemang med hjälp av vaccinationsintyg. Det vill säga att då välkomna dem som kan visa att de är vaccinerade mot covid-19.

Det har även i Sverige lyfts fram som ett sätt att ta emot större publik på konserter, av Live Nation-höjdaren Thomas Johansson.

– Jag tycker inte att vi är i ett läge där det kan avfärdas som en möjlighet, säger Amanda Lind och fortsätter:

– Om ett vaccinpass, utifrån ett smittspridningsperspektiv, bedöms kunna vara ett fungerande redskap för verksamheter som i dag är stängda, då är det klart att det är något vi behöver fortsätta titta på.

Hon betonar att det kommer att ta tid innan en sådan lösning eventuellt kan finnas på plats. Främst vill hon fokusera på vilka anpassningar som kan göras utifrån den nya pandemilagen.

– Det finns etiska frågor behäftat med vaccinpass, naturligtvis. Jag förstår de diskussionerna, men jag tycker också att man ska ha i vågskålen att det finns verksamheter som nu är helt stängda och inte har möjlighet att verka. Och det skadar också vårt samhälle.