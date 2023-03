Amanda Romare: Jag lever med tvångssyndrom – och det går inte att dölja

Abraham Lincoln tar alla mina beslut nu för tiden. Det spelar ingen roll om det handlar om att jag ska dricka en eller två koppar kaffe på eftermiddagen, fatta ett stort beslut i jobbet, om jag ska ta med mina snyggaste stövlar på en resa eller bestämma om jag och min kille ska ligga. Det slutgiltiga beslutet fattas alltid av USA:s sextonde president.

Den som har störst problem med detta upplägg är min kille, men inte för att hans flickvän är oförmögen att ta beslut på egen hand, utan för att det just är en republikan som får så stort inflytande på vårt sexliv.

Anledningen till att vi har byggt upp denna polyamorösa struktur i förhållandet – jag, Jens och Abraham – beror på att jag lider av ocd. Eller tvångssyndrom.

Jag vet inte hur bekanta folk är med ocd men på 1177 kan man läsa det här:

När du har tvångssyndrom måste du tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker på ett speciellt sätt. Annars får du ångest eller tror att någonting hemskt kommer att hända. Det finns behandlingar mot tvångssyndrom.

Och det är just detta med att något hemskt kommer att hända som gjort att Abraham har blivit så central i mitt liv. Jag har nämligen slutat ta beslut själv. Risken för att välja fel, och följderna av det, känns helt enkelt för katastrofala. En riktigt dålig egenskap för en författare och producent.

För att kompensera detta har jag därför laddat ner en app. En förebyggande ocd-app, som låter ödet och kosmos ta mina beslut åt mig. Appen heter Coin Flip. En modern singla slant-app vars enda nackdel är att den bara har de amerikanska mynten vilket gör att Abraham Lincoln blir min närmaste bundsförvant och inte kung Carl Gustaf.

”Men Amanda, så kan du inte hålla på …”, utbrast min pappa förra veckan.

Han är min självutnämnda terapeut, eftersom han är så orolig att jag ska sabba det med min kille som jag kämpat så hårt för.

”Ring inte Jens när du har … ehh, problem, ring mig”, är hans återkommande uppmaning.

Ett schyst och lite förnedrande erbjudande.

Tics … jag förstod inte riktigt vad det var, bara att det var något som jag verkade ha men inte mina klasskamrater

Varken han eller mamma insåg att jag hade ocd som liten. Mamma brukar ofta prata om att jag brukade sätta upp mina gosedjur i ett långt felfritt rakt tåg. Allt skulle vara på sin plats och varje gosedjur få sitt space. I femman började dock båda föräldrarna prata om tics. Tics … jag förstod inte riktigt vad det var, bara att det var något som jag verkade ha men inte mina klasskamrater. Mamma påpekade att jag ofta luktade på händerna.

”Men det är inte tics”, svarade elvaåriga Amanda. ”Jag måste bara kolla så att min hörsel är kvar.”

Det var nämligen inte alls att lukta på händerna jag höll på med, i stället förde jag upp dem som ett skydd mellan munnen och näsan, för att skapa en ljudtunnel för att se att min hörsel var bra och att jag inte hade tinnitus. Ibland skrek jag till högt för att vara säker på att det inte blev tinnitus efteråt, helt i förnekelse av att det enda som kunde ge mig tinnitus i den åldern var just den proceduren.

Men för mig var det ett självklart sätt att ha koll på hälsan.

Lika självklart som att Coin Flip nu tar mina beslut. Någonstans kan jag dock förstå att det inte är bra, inte minst för den djuriska panik som bubblar upp i mig varje gång jag inte har möjlighet att kolla av med appen om beslutet är rätt eller fel. Det är samma panik som bubblade upp i femman när mina föräldrar bestämde att jag inte fick föra upp händerna mot ansiktet.

Illustration: Emma Hanquist

Innan jag upptäckte Coin Flip körde jag en analog version som jag kallade ”flippa mobilen”. Den har jag inte ens berättat för pappa om, bara mamma. Varenda gång jag stod inför ett svårt beslut kastade jag upp mobilen över någon mjuk yta för att se om den landade med skärmen uppåt eller neråt. En gång på H&M var jag tvungen att flippa mobilen i en skål med tubsockar, för att kunna bestämma om jag skulle köpa tröjan jag hade på armen, trots att det var många som stirrade.

Ja, framför alla. Det är det pinsammaste med att ha tvångssyndrom. Att det inte går att dölja. I förra veckan var jag på ett stort bokevent. Jag skulle prata om min roman ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig”. Mitt under panelsamtalet hände det som inte fick hända. Jag fick ett av mina tvångsbeteenden. Det som handlar om att känna med tungan i munnen i en speciell melodi. Detta gör ju ingenting när jag är hemma, eller kanske med kompisar, men framför hundra åskådare är det en annan sak. Till och med jag fattar att jag inte kan sitta framför en stor publik och röra tungan i munnen som om jag konstant flyttar runt en gigantisk snusprilla under läppen.

Fråga vilken läkare som helst. Det är som kokain. Snabbt och humörhöjande, men med en ökande toleransnivå som gör att man bara behöver mer och mer

Men problemet är att när man försöker avbryta en tvångshandling, speciellt så abrupt, börjar en annan. Så direkt när jag slutade med tungan började jag i stället oroa mig att jag hade snor i ansiktet och började känna med handen över kinderna med alldeles för många och konstiga rörelser.

Det finns två saker man kan göra efter sådana situationer. Det ena är att ignorera att de någonsin hänt. Att intala sig att ingen såg. Det är det bästa. Men det finns situationer där man inte kan det. Där man har gjort bort sig för mycket. Då finns bara ett botemedel, och det kallas för bekräftelse. Att någon bekräftar att det man tror, är rädd för eller har gjort, inte är så farligt. För en ocd-person är det ett extremt effektivt botemedel som kickar in inom några sekunder. Baksidan med det är att det är förbjudet. Det förstärker nämligen inte bara tvångssyndromen utan skapar en ond spiral man aldrig blir frisk från. Fråga vilken läkare som helst. Det är som kokain. Snabbt och humörhöjande, men med en ökande toleransnivå som gör att man bara behöver mer och mer.

Och det är där den riktiga skammen med att leva med tvångssyndrom kommer in. Det som gör att pappa vill att jag ska ringa honom i stället för min pojkvän. För det är med bekräftelsebehovet som ocd:n inte bara går ut över en själv utan även blir en sjukdom för alla runt omkring. Det bränner relationer, för ingen orkar i längden med någon som behöver så pass mycket bekräftelse. Särskilt när det är bekräftelse som i andras ögon verkar helt irrelevant.

Illustration: Emma Hanquist

När min lillasyster, som letat efter kärleken lika länge som jag, skulle träffa sina svärföräldrar för första gången kunde jag inte låta bli att ringa flera samtal till henne under deras möte för att prata om mitt mående. Trots att hon hade sagt att det var en viktig dag för henne.

När min moster fyllde femtio kom hela familjen timmar för sent eftersom jag bröt ihop över att jag inte hade tagit med mig rätt kläder från Malmö. Jag låste in mig på toaletten och vrålade med läten som till och med skrämde mig, samtidigt som min familj stod och knackade utanför.

Min kille, som hatar att komma för sent, snittar just nu 60 minuter på varje grej vi ska göra på grund av att jag suttit och stirrat på någon växt för att se att den växer ok, eller hållit på med gardinen så att den hänger helt rätt.

Och som en slug manipulatör undviker jag att ringa min syster när hon är med sin pojkvän med frågor om jag sagt eller gjort något fel, för jag är livrädd att han ska sätta ner foten för att jag utnyttjar henne.

Man blir som en missbrukare – hur mycket ska jag dölja? När och hur ska jag ta upp ångesten?

Ska jag vara helt uppriktig (vilket jag ofta inte vågar vara eftersom jag är rädd för att själv inse omfattningen) så skulle jag säga att alla runt omkring mig lägger åtminstone en halvtidstjänst i månaden på min ångest. För att hålla mig levande.

Insikten kring detta är värre än själva ocd:n. Man blir som en missbrukare – hur mycket ska jag dölja? När och hur ska jag ta upp ångesten? Vad går gränsen innan folk bryter ihop? Det är därför Coin Flip har blivit så viktig, för det skapar i alla fall ett litet andrum för dem runt mig.

Den värsta situationen jag har gått igenom de senaste åren ligger under kategorin kroppsliga tvångssyndrom. Det var precis när jag hade blivit tillsammans med Jens och vi hade sjunkit ner i varsin fåtölj hemma i min lägenhet (eftersom den är för trång för en soffa) och jag hörde honom säga:

”Det står något väldigt konstigt här som jag egentligen inte vill berätta.”

Det visade sig att det fanns en Flashbacktråd om mig, där det diskuterades om jag var en transvestit eller inte.

”Inte läst boken men tittade på intervjun hos Malou. Jösses säger jag bara, lika manlig som Madonna! Sitter som värsta hockeyspelaren ju.”

”Jag har funderat på om hon är transvestit, ser det inte ut så på bilden?”

”Hon sitter verkligen bredbent som en man på 2 meter och armbågarna utåt. För att inte nämna skorna hon har på sig, vad fan är det där?”

Illustration: Emma Hanquist

Det var ett par moonboots. Jag vet inte varför jag läste alla kommentarer. Kanske för att jag alltid känt mig ganska manlig. Tanken på att vakna med en kuk mellan benen har aldrig känts jättechockerande, men att däremot vara gravid har verkat helt alien. Men att någon pekar ut det så där. Och att jag inte är kvinnlig. Det kändes otroligt jobbigt, också gentemot min kille, eftersom det var han som upptäckt tråden. Det kändes som att tråden inte bara attackerat mig utan ofrivilligt outade honom som gay.



Veckorna efter det började jag få problem med att klä på mig. Det tog flera timmar varje morgon att välja kläder och sedan kunde jag ändå bryta ihop på kontoret (där bara jag och min syster Adina jobbar) över att jag hade valt fel tröja. Helt plötsligt kände jag mig så otroligt ful. Alltså inte-tillåtelse-att-vandra-på-denna-jord-ful.

”Du vet att detta har med Flashbacktråden att göra?” sade Adina när vi var på konferens och jag hade kommit med fyra par strumpor för att fråga henne vilka som var snyggast.

Och det hade jag inte alls förstått. Tills då.

Och det är det som är så lömskt med ocd:n, hur den lyckas nästla sig in i så många olika delar av ens liv. Utan att man märker det. Det är därför det är så svårt att rehabiliteras.

Det handlar om att möta sina tvångstankar

Men det finns ändå lite hjälp. Om bekräftelse är det illegala botemedlet mot ocd så är det legala konfrontation. Det kan man få via tjugofem terapibesök genom vårdcentralen.

”Fyll i det här formuläret”, sade min kbt-terapeut under första besöket och lade fram en lång lista med olika kategorier på tvångssyndrom som jag skulle kryssa i:

Sexuella tvångstankar

Hygieniska tvångstankar

Symmetriska tvångstankar

Kroppsliga tvångstankar

Spirituella tvångstankar

Aggressiva tvångstankar

Det handlar om att möta sina tvångstankar. Går man till exempel och oroar sig för att ens nya projekt ska misslyckas och att man inte kommer att ha råd att försörja sig nästa år, ska man säga det högt som om det vore en sanning: ”Ja, mitt nya projekt kommer gå åt helvete och jag kommer inte bara att förlora min anställning och min lägenhet nästa år utan även förlora möjligheten att någonsin bli framgångsrik.”

Det är en ocd:ares mardröm.

Min familj och min kille förstår inte alls det här.

”Det är ju bara att säga det!” brukar min pojkvän frustrerat vråla.

Och det är det ju. Men det känns som om jag dör om jag gör det.

Som den gången jag skulle flytta mitt topspaket från en badrumshylla till en annan. Det var min kbt-terapeut som gett mig uppdraget eftersom jag då hade ett tvångssyndrom om att saker skulle stå på sin plats. Jag höjde handen flera gånger mot hyllan men den darrade så mycket att jag till slut fick sätta mig ner på toastolen och hyperventilera. Det gick inte.

Min kille stod förbluffad och tittade på bredvid.

”Ska jag göra det?” frågade han.

Jag förklarade att jag var tvungen att göra det själv. Till slut blev det så jobbigt att han desperat föreslog att jag skulle flippa mobilen (detta var före min och Coin Flips destruktiva bekantskap), och det gav mig modet att till slut flytta asken.

Även om vi sedan fick tillbringa kvällen i komplett mörker eftersom jag inte klarade av att ha det tänt och påminnas om den flyttade asken i badrummet …

Hela hösten har Adina och mamma skiftarbetat fyra till fem timmar om dagen i en dysfunktionell ångestjour

Jag vet att jag inte är ensam om att ha dessa problem. Går man in på Familjeliv på nätet kan man läsa många berättelser av folk som kämpar. En som lider av gad (ett syskon till ocd där man har en ständig, okontrollerbar oro kring framtida, förväntade katastrofer) skriver att hon önskar att hon var förlamad från armarna och neråt för det skulle vara en garanti för att hon inte råkade skada någon. Hon har tvångstankar kring knivar.

Det finns en slags humor i ocd:n. I det absurda. Till exempel att jag inte kan använda min satisfyer längre eftersom jag har fått för mig att den ska suga ut min klitoris och göra den lång som en elefantsnabel. Men det är något fruktansvärt osunt i allt också. Som att min kille ofrivilligt ofta får tillbringa våra middagar och filmkvällar i mörker eftersom jag inte klarar av att tända belysningen ifall jag råkar upptäcka ett lockbete för tvångstankarna.

Men som sagt, det är någonstans normaliserat för mig. Det som tär är bekräftelsebehovet, eftersom det går ut över andra. Hela hösten har Adina och mamma skiftarbetat fyra till fem timmar om dagen i en dysfunktionell ångestjour. Med bara en patient. Och på väldigt obekväma tider.

Snart kommer de inte att orka mer. Och jag förstår dem. Även Abraham Lincoln kommer att börja böna och be att jag ska radera appen. Och det borde jag verkligen. Allt detta är så långt ifrån hållbart. Jag menar, just nu avgör en singla slant-app om mina mejl är tillräckligt bra till mina arbetsgivare, om jag ska unna mig en semla eller ”vara nyttig”, om jag ska ta någon semester i vår och om jag ska måla om lägenheten eller inte.

I helgen blev jag plötsligt väldigt rädd för att jag skulle var dödssjuk i cancer och frågade Abraham vad han ansåg om det. Han svarade ja. Att jag kommer dö under året. Resten av helgen tillbringades med att alla i familjen nonstop fick svara på om de trodde att jag skulle det eller ej. En hel helg totalförstörd. Men jag undrar om jag inte någonstans där nådde botten ändå? Ångesten över att dö blev så stor att jag nästan önskade att jag vore död. En insikt som blev så orimlig att till och med jag lyckades få lite perspektiv i stunden.

I morgon ska jag ringa vårdcentralen och be om 25 nya mardrömstimmar

Därför har jag bestämt mig för att jag inte har något annat val än att konfrontera tvångssyndromen igen. I morgon ska jag ringa vårdcentralen och be om 25 nya mardrömstimmar. Jag ska sluta ta upp min familjs och min pojkväns tid med mitt eviga rantande om mitt psykiska mående. Sluta vara en tidsparasit. YES! Känns helt rätt.

Tills jag kommer att tänka på vad jag håller på med just nu. Tar upp 300 000 DN-prenumeranters tid. Om alla ni lägger fem minuter på denna artikel så blir det 25 000 timmar som jag tagit i anspråk med min psykiska hälsa. Det motsvarar 1 041 dagar. Hade det varit en människas tid hade den fått sitta och lyssna på mig i ett sträck, dag som natt, i nästan tre år. Stackars satar.

Amanda Romare Författare och producent. Debuterade 2021 med romanen ”Halva Malmö består av killar som dumpat mig” (Natur & Kultur) som nu också blir tv-serie. Skriver krönikor i SvD. Visa mer

