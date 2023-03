Amanda Svensson har chans på internationella Bookerpriset

Författaren, översättaren och kulturskribenten Amanda Svenssons roman ”Ett system så magnifikt att det bländar” kom ut på svenska 2019. Nu har boken valts ut till långa listan för årets internationella Bookerpris, ett av litteraturvärldens finaste priser. Vilka författare som klarar sig till den korta nomineringslistan presenteras den 18 april och den slutliga vinnaren den 23 maj.

Bland de 13 namnen på listan återfinns även norska Vigdis Hjorth, franska Maryse Condé och ukrainska författaren Andrey Kurkov.

Priset delas årligen ut till en roman eller novellsamling som översatts till engelska och publicerats i Storbritannien eller Irland. Prissumman på 50 000 pund, motsvarande knappt 650 000 svenska kronor, delas lika mellan författare och översättare.

”A system so magnificent it is blinding”, som romanen heter i översättning av Nichola Smalley, gavs ut i Storbritannien förra året.

Amanda Svensson debuterade 2008 med ”Hey Dolly”. ”Ett system så magnifikt att det bländar”, en familjeroman som kretsar runt tre syskon, är hennes fjärde bok.

