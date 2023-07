Amat Levin: Beslutet att slopa positiv särbehandling kan vara ett stort misstag

Precis som när amerikanska högsta domstolen rev upp den nationella aborträtten förra året är det nyligen utannonserade beslutet att ogiltigförklara ”affirmative action”, eller positiv särbehandling, resultatet av ett långsiktigt arbete.

Mellan 2017 och 2020, hann president Donald Trump nominera tre nya konservativa domare till högsta domstolen. Fördelningen – sex konservativa mot tre liberala – har möjliggjort avvecklandet av såväl den nämnda nationella aborträtten som affirmative action.

Arkitekten bakom den rörelse som velat slopa positiv särbehandling heter Edward Blum. Han är en konservativ aktivist som länge engagerat sig i kampanjer som alltså resulterat i urholkningar av anti-diskrimineringslagar. Ett exempel är Shelby County v Holder, ett fall som ledde till att högsta domstolen år 2013 upphävde delar av Voting Rights Act från 1965, som hade utgjort ett skydd mot diskriminerande röstlagar.

Det var en vinst för Edward Blum, som därefter skaffade sig en ny måltavla: Affirmative action-filosofin. Den var ursprungligen ett svar på den utbredda ojämlikhet som rådde och råder mellan etniska grupper i USA. En ojämlikhet grundad i landets säregna historia med slaveri, segregerande Jim Crow-lagar och institutionaliserad rasism. I praktiken har det inte handlat om att ge vissa ett försprång, utan om att möjliggöra för grupper som i sekler aktivt hållits tillbaka en chans att komma i fatt.

Som en del av kampen mot positiv särbehandling lyfte Blum först fram en vit kvinna som hävdade att hon inte kom in på University of Texas på grund av hennes hudfärg. Men då inga bevis för att så var fallet kunde presenteras valde högsta domstolen 2016 att upprätthålla praktiken. Edward Blum bytte då taktik och började i stället att använda sig av elever med asiatisk bakgrund. Han påstod att kvoteringen sker på deras bekostnad och hans lobbyarbete finansieras av konservativa stiftelser som The Searle Freedom Trust och the Bradley Foundation.

I praktiken är det en kvotering, men inte av underrepresenterade grupper utan av redan välbeställda

På slutet av 1980-talet grundade författaren Jeff Chang Student Coalition for Fair Admissions, en organisation som kämpade mot diskriminering av asiater och för affirmative action. Chang menar att Blums strategi går ut på att ställa minoriteter mot varandra, och han får medhåll av OiYan Poon, som forskar på skolväsendet. I en radiointervju säger hon att konservativa använder sig av stereotyper för att måla upp en bild av att lata svarta- och latinoelever ges förtur framför flitiga asiater. I en annan intervju understryker Poon att anti-asiatisk rasism är en verklighet, men att inget i hennes forskning tyder på att rasismen grundar sig i just affirmative action.

Högsta domstolens utlåtande visar att Edwards Blums strategi ändå varit lyckad. ”Konservativa vill ha en värld som kombinerar rasdiskriminerande strukturer i livets alla sfärer med ’färgblinda’ urvalsprocesser … Och sen kallar de resultatet för ’meritokrati’”, skriver historikern Thomas Zimmer i en kommentar som sammanfattar oron efter domstolsbeslutet.

Värt att notera är att det finns lärosäten och grupperingar som inte påverkas av högsta domstolens resonemang. Den första är militärhögskolor, som lägligt nog får fortsätta kvotera in minoriteter. Den andra är så kallade legacy students – elever som fått förtur under antagningen för att deras föräldrar gått på skolan eller donerat pengar till den. Legacy-systemet grundar sig inte rakt av på etnicitet. Men med tanke på hur länge skolorna var segregerade och hur den ekonomiska fördelningen ser ut i USA, blir effekten densamma. Enligt en undersökning på Harvard från 2019 stod exempelvis vita elever för hela 70 procent av legacy-ansökningarna. I praktiken är det en kvotering, men inte av underrepresenterade grupper utan av redan välbeställda.

Affirmative action är långt ifrån problemfritt. Men ett stort misstag har begåtts om praktiken inte ersätts av någon annan policy som mer effektivt kan ta höjd för diskrimineringen som alltjämt är en verklighet i den amerikanska vardagen.

