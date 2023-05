Amat Levin: Censuren av Amanda Gorman i Florida säger allt om högerns absurda kulturkrig

Natten till torsdag avslöjades slutligen den amerikanska politikens sämst bevarade hemlighet: Floridaguvernören Ron DeSantis utannonserade officiellt sin kampanj för presidentposten.

I kampanjvideon – där skaparna har försökt kompensera för DeSantis monotona röst och bristande karisma med dramatisk musik – pratar han stolt om vad han lyckats åstadkomma i Florida. Medan president Joe Biden står och stampar, kaos råder vid USA:s landsgränser och brotten skenar, menar DeSantis att Florida är ett skinande exempel på hur han kommer att få ordning på landet.

Samtidigt blir det allt tydligare hur långtgående konsekvenserna blir av Floridaguvernörens kulturkrig. Förra årets ”Don’t say gay”-lag har redan förhindrat samtal om könsidentitet och sexualitet i klassrummen och ”Stop woke”-lagen fortsätter att göra diskussioner om diskriminering svårare.

Lagarna är så luddigt formulerade och ger bekymrade föräldrar så stort mandat att även sådant som bara berör minoriteters identitet eller historia kan anses vara indoktrinerande aktivism. I går twittrade den 25-åriga poeten Amanda Gorman om sin förtvivlan över att hennes berömda dikt ”The hill we climb”, som hon framförde under installationen av Joe Biden, har blivit bannlyst på en skola i Florida. Anledningen? En (1) förälder har framfört ett klagomål om den.

Den berörda skolan, Bob Graham Education Center i Miami Lakes, är en så kallad K-8-skola som har elever från förskolenivå upp till 13-14-åringar i åttonde klass. Gormans ord om att hennes dikt blivit bannlyst är aningen missvisande: den finns fortfarande kvar i skolan men efter klagomålet har nu bara de äldre eleverna tillgång till den.

Det mest uppseendeväckande och oroande är dock hur processen gick till. I mars lämnade föräldern in ett klagomål där hon hävdade att Gormans dikt innehöll indirekt hatspråk och saknade undervisningsvärde. Hon uppgav också, felaktigt, att det var Oprah Winfrey som var författaren av dikten. För att stötta sitt argument hänvisade hon till två sidor ur Gormans text:

We’ve braved the belly of the beast.

We’ve learned that quiet isn’t always peace,

And the norms and notions of what ‘just is’

Isn’t always justice.

Samt:

And yet the dawn is ours before we knew it.

Somehow, we do it.

Somehow, we’ve weathered and witnessed

A nation that isn’t broken, but simply unfinished.

Utöver Gormans dikt anmälde föräldern även fyra andra verk som hon alla påstod innehöll kritisk rasteori eller genusideologi. Tre av dem har nu, likt Gormans, tagits bort. Bland annat en fotobok om unga kubaner och ”The ABCs of black history”, som nu bara får läsas av de som är elva eller äldre trots att den är skriven för att kunna läsas av femåringar.

Medlemmarna av kommittén som tog beslutet har inte motiverat vad det var i böckerna som motiverade att de behövde förflyttas. Föräldern, Daily Salinas, verkar dock inte nöjd. I en intervju med dagstidningen Miami Herald säger hon att hon ville få bort böckerna ur skolan helt. I ännu obekräftade uppgifter har Salinas tidigare uttryckt stöd för den högerextrema gruppen Proud Boys.

Ron DeSantis har gett oerhörd makt till politiker och föräldrar att på slarviga, oinitierade och godtyckliga grunder styra över innehållet i skolundervisningen. Sedan DeSantis lagar infördes har anmälningar och förbud av böcker ökat kraftigt. Om det är detta som DeSantis menar med frihet är Florida, och potentiellt nu USA, inne på en sällsynt farlig och fördummande väg.