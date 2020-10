Amat Levin: Därför skulle USA tjäna på att ge Trump en reträttväg

USA-valet 2020

Fallande imperier fascinerar. De senaste decennierna har litteraturen, filmen och tv-spelen – genom verk som ”Handmaid’s tale”, ”Watchmen” och ”Fallout” – ofta kommit att behandla ett USA som, via inbördeskrig eller annat, slagits i spillror.

Men vi behöver inte förlita oss på science fiction för att skönja sprickor i USA:s fasad. Förra veckan tillkännagav FBI att de gripit 13 medlemmar i milisgruppen Wolverine watchmen, som i månader planerat en kidnappning av Michigan-guvernören Gretchen Whitmer. Två av de gripna är tidigare marinkårssoldater.

Bakgrunden är att Whitmer är ansvarig för Michigans strikta covid-19-restriktioner, som i somras resulterade i att beväpnade demonstranter protesterade inne i delstatskongressbyggnaden. Wolverine watchmen ska efter kidnappningen ha velat iscensätta en privat rättegång för Gretchen Whitmer, störta delstatsregeringar som de anser kränker USA:s konstitution och lagt korten för ett kommande inbördeskrig.

Experter har länge varnat för det växande hotet som utgörs av miliser hemmahörande i en vit makt-vurmande extremhöger. Men president Donald Trump har tagit det med ro. På Twitter uttryckte han sitt stöd till de beväpnade demonstranterna och uppmanade till att ”befria” Michigan. Detta i kombination med att han i presidentvalsdebatten vägrade fördöma vit makt-rörelser har för vissa, däribland Gretchen Whitmer själv, signalerat att Trump välkomnar den här sortens splittrande aktioner.

Men presidentens ovilja att svara på om han kommer att erkänna valresultatet vid förlust är om möjligt ännu farligare. ”Det enda sättet de kan ta valet ifrån oss är om det är riggat”, sa han på det republikanska konventet i augusti.

Anledningarna till att vilja hålla sig kvar vid presidentposten är många. För det är en allt mer pressad Trump vi ser, med ett potentiellt åtal för skattefusk framför sig.

Nyligen argumenterade dock journalisten Dan Carlin, programledare för de populära Common sense- och Hardcore history-poddarna, att New York gör bäst i att inte prata högt om de åtal staten tros vilja väcka mot Trump så fort han lämnat Vita huset. Precis som mongolerna ofta lämnade en smidig reträttväg åt sina fiender för att de visste att en omringad motståndare slåss in i döden, menar Carlin att USA skulle tjäna på att ge Trump en enkel väg in i pensionen.

Annars riskerar vi, enligt Carlin, en situation liknande den när Julius Caesar, pressad av politiska rivaler, korsade Rubiconfloden och utlöste det romerska inbördeskriget. Allt i ett försök att undvika att en rättslig process skulle inledas mot honom.

Men exempel finns från närmare i tiden. När Yahya Jammeh, diktator i det västafrikanska landet Gambia, accepterade 2016 års valförlust chockades både invånare och politiska experter. Var det verkligen möjligt att rösta bort honom efter 22 års tyranni? Men redan innan han hunnit lämna över styret lät sig oppositionen intervjuas av pressen om åtalen de planerade att väcka mot honom. Jammeh ändrade sig omedelbart, hävdade valfusk och vägrade lämna ämbetet.

Den politiska krisen som följde krävde en militär intervention från den västafrikanska ekonomiska gemenskapen (ECOWAS) innan Jammeh flydde till exil i Ekvatorialguinea.

Men att Trump så bångstyrigt skulle vägra ge upp makten är inte särskilt troligt. Särskilt då USA har flera procedurer för att snabbt neutralisera en sådan situation.

Mer troligt är att Trump använder sin presidentmakt för att förhindra ett avgörande valresultat. Eller att valfuskargumentet gör att han, i sina supportrars ögon, kommer att fortsätta ses som landets ”verklige” president även efter att han har lämnat Vita huset.

Båda alternativen har potentialen att försätta USA i kaos. Och skapa en ännu bördigare grogrund för grupper som Wolverine Watchmen.

