Amat Levin: Dokumentärerna ger ett mänskligt ansikte till det som annars bara syns som tidningsnotiser

En knapp halvtimme in i ”Zinder” kommer gängledaren Siniya Boy hem efter många slitsamma försök att skaffa fram pengar. Hans fru är gravid och berättar om dagens läkarbesök. På kliniken kunde de varken avslöja könet på barnet eller när födseln är beräknad. Det som tog fokus var kostnaderna för besöket. Allt har en prislapp: ultraljudet, blodprovet, till och med lakanen som ska användas under förlossningen. ”Långt över 10 000 franc”, konstaterar Siniya Boy nervöst. ”Jag får åka in till stan och se vad jag kan göra.”

Scenen är intim och bryter av mot dokumentärfilmens inledning, där Siniya Boy skjutsas genom bakgatorna i Zinder, en stad i södra Niger. Invånare hejar på honom när han rör sig genom gränderna – om det är av rädsla, ”respekt” eller genuin glädje är svårt att säga. I handen håller han stolt en vit flagga prydd med en ritad kroppsbyggare, hakkors och gängets namn: ”Hitler”. De har döpt sig efter ”en kille i USA, en oövervinnelig krigare”. Ingen verkar ha rättat dem.

I ”Zinder” har den nigerianska regissören Aïcha Macky återvänt till sin hemstad för att skildra statsdelen Kara-Kara. En plats dit lepradrabbade och andra utstötta historiskt har förvisats, och som nu präglas av fattigdom och gängen som styr området. Filmen är närgången, men blir aldrig voyeuristisk. Det långsamma tempot ger utrymme för komplexitet, långt från det stereotypa och sensationslystna som lyser igenom i omvärldens bevakning.

Gråskalorna och tålmodigheten är något som ”Zinder” har gemensamt med flera av filmerna som ingår i dokumentärsatsningen Generation Afrika, ett projekt där afrikanska filmmakare skildrar sin närhet. Sex av dem går på SVT Play i sommar och hör till det mest lärorika som visas på svensk tv just nu.

I centrum står arbetslöshet och ungas begränsade framtidsutsikter. Den livsfarliga vägen till Europa. Kraven hemifrån. Pengarna som utvandrade afrikaner varje månad skickar tillbaka och som på många håll över kontinenten utgör oroväckande stora delar av ekonomierna.

Europa är som en hägring vid horisonten, men ingen verkar inse att det inte är en välkomnade barm, utan ett fort

”Skicka mer pengar” av den zimbabwiska regissören Rumbi Katedza sätter fingret på hur ”utomlands” – var som helst – lockar med nya möjligheter. Men hur man i sitt nya land nästan är garanterad att hamna i bottenskiktet, samtidigt som de där hemma förväntar sig stöd. En av de som filmen följer, en ung kvinna som invandrat till England, försörjer fyra personer i Zimbabwe trots att hon hankar sig fram som hembiträde.

Europa är som en hägring vid horisonten, men ingen verkar inse att det inte är en välkomnade barm, utan ett fort. Filmernas främsta förtjänst är att de ger ett mänskligt ansikte till sådant som annars bara syns som notiser i våra tidningar – ”ännu en båt har förlist i Medelhavet” – högst värdefullt med tanke på nyligen myntade uttryck som ”riktiga flyktingar”.

Det är sant att de som porträtteras i Generation Afrika inte flyr ett krig mellan nationer. De flyr däremot trasiga system och känslan av att det inte finns någon morgondag. Att som européer klassificera det som mindre förståeligt är magstarkt, speciellt när Europa bär mycket av skulden till varför många av dessa platser är eftersatta.

I Europa slås nya värmerekord medan jag betar av dokumentärerna. Skogar fattar eld och folk dör. Klimatförändringarna behandlas inte i filmerna som visas på SVT men det är ändå den frågan jag tänker på medan jag tittar. Sahelregionen, där flera av filmerna utspelar sig, ligger i en riskzon med särskilt liten marginal för klimatförändringar. De ekonomiska utmaningarna som dokumentärernas huvudpersoner kämpar med kommer inom kort att blekna i jämförelse med de nya klimatproblemen.

Under de kommande decennierna lär flykting- och migrantskildringarna bli betydligt fler.

