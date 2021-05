Amat Levin: EU:s politik fortsätter förvandla Medelhavet till en massgrav

Knappt halva året har gått och dödssiffran har redan passerat 700. Medelhavet har beskrivits som världens dödligaste migrantväg, särskilt den centrala rutten mellan Libyen och Italien samt Malta. Trots att antalet migranter som korsat Medelhavet har minskat under de senaste åren har den procentuella dödligheten ökat.

I tisdags släppte UNHCR, FN:s flyktingkommissariat, en rapport som ännu en gång bekräftar det många varnat för; att det höga antalet dödsfall inte inträffar trots, utan på grund av, EU:s migrationspolicy.

I rapporten ”Lethal Disregard – Search and Rescue and the Protection of Migrants in the Central Mediterranean Sea” riktas svidande kritik mot unionen. Trots att det 2017 rapporterades att svarta afrikanska migranter såldes på libyska slavmarknader har det fragmenterade och krigshärjade landet fortsatt motta EU-pengar i ett ändlöst projekt för att hindra migranter från att nå Europa.

Officiellt påstås EU stötta den libyska kustbevakningen i syfte att förbättra dess förmåga att utföra räddningsoperationer och för att förhindra det illegala smugglandet av människor.

I praktiken har stödet gett ökat mandat till en kustbevakning känd för sina vårdslösa ingripanden. Flera fall visar hur de skjuter mot migrantbåtar, får dem att kapsejsa eller förstör deras motorer för att under hot tvinga dem att återvända till Libyen.

De som har tur hamnar i osanitära förvaringscenter där de misshandlas och får undermålig föda. Resten riskerar tortyr, kidnappning, utpressning, tvångsarbete och sexuellt våld. 2017 års slavauktioner var inga engångshändelser, fortfarande vittnar migranter om brännmärkningar, kvinnor säljs till prostitution och män tvingas slava på bondgårdar och byggarbetsplatser, eller agera frontlinjesoldater i väpnade konflikter.

Malta påstås exempelvis ha anlitat privata fartyg för att driva bort migrantbåtar och Grekland anklagas för så kallade ”push backs” – att med våld pressa tillbaka migranter över landgränsen.

I takt med att Europas Medelhavsländer har minskat antalet räddningsaktioner har den libyska kustbevakningens operationer ökat. Under 2020 gensköt de sammanlagt 10.350 migranter som de sedan tvingade tillbaka till Libyen, en ökning med nära 2000 jämfört med året innan. Mot bakgrund av vad människor utsätts för när de hamnar i libyskt förvar anser FN att återförandet bryter mot principen om ”non-refoulement”, det vill säga rätten för migranter att inte avvisas till platser där deras liv är i fara eller där de löper risk att behandlas omänskligt.

Samtidigt har europeiska hjälporganisationer som svarat på nödanrop motarbetats eller kriminaliserats. Fyra medlemmar av den italienska volontärgruppen Iuventa10 riskerar just nu upp till 20 års fängelse för sina räddningsaktioner.

FN:s rapport riktar även kritik mot europeiska Medelhavsländer som regelbundet undvikit att svara på sjönödslarm eller satt egna skadliga metoder i system. Malta påstås exempelvis ha anlitat privata fartyg för att driva bort migrantbåtar och Grekland anklagas för så kallade ”push backs” – att med våld pressa tillbaka migranter över landgränsen. Länderna ska också ha saboterat båtmotorer och lämnat fartyg att flyta planlöst i flera dagar med snabbt sinande ransoner.

FN:s långa lista med krav på reformer fordrar att EU-länderna tar ett kollektivt ansvar för att förhindra dödsfall, upphör med att överlåta sök- och räddningsoperationer till Libyen och pausar ekonomiska och logistiska stöd till den libyska kustbevakningen till dess att landet kan bevisa att ingripanden görs på ett humant sätt.

Det återstår att se om fördömandet utmynnar i några konkreta förändringar. FN:s rapport offentliggörs samtidigt som EU aktivt söker nya avtal, inte bara med Libyen utan också med Tunisien och Marocko.

”Vi kan inte ta emot hela världens flyktingar” upprepar vi som ett mantra medan vi blundar för en politik som förvandlar Medelhavet till en allt större massgrav.

Läs mer:

Amat Levin: Rose Lokissims dröm om ett fritt Tchad hotas ännu en gång

Amat Levin: Nu ökar pressen på väst att lämna tillbaka stulna afrikanska artefakter