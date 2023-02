Amat Levin: Floridas guvernör Ron DeSantis raderar ut den afroamerikanska historien

I helgen inledde Donald Trump valrörelsen med framträdanden i New Hampshire och South Carolina. Den ovanligt tidiga starten inför 2024 är ett försök att rycka åt sig initiativet och få ett övertag mot utmanarna om den republikanska presidentnomineringen.

Floridaguvernören Ron DeSantis, fjolårets stora vinnare i mellanårsvalet, väntas bli den främste utmanaren. Han är betydligt yngre än Trump och tyngs inte av brottsutredningar, men har också visat prov på auktoritära handlingar.

Förra veckan meddelade Floridas skolverk, indirekt under ledning av DeSantis, att man stoppar en ny kurs om afroamerikansk historia i delstatens gymnasieskolor. Kursen befinner sig i en pilotfas och är ett tillägg till ”Advanced placement”-programmet, där gymnasieelever kan välja att läsa kurser som ger högskolepoäng. Andra ämnen som sedan länge är godkända inkluderar exempelvis europeisk historia.

Guvernör Ron DeSantis ses som den främste utmanaren till Trump. Foto: TT

DeSantis hävdar att kursen om afroamerikansk historia indoktrinerar elever och saknar utbildningsvärde – men kursen har planerats under nästan tio år. Läroplanen har tagits fram av välrenommerade historiker som Nell Irvin Painter och Henry Louis Gates Jr, och arbetet har involverat framstående universitet som Harvard.

De som väljer att läsa den högst frivilliga tillvalskursen kommer exempelvis att få undervisning om tidiga afrikanska kungadömen, rekonstruktionstiden 1865-1877 och Harlemrenässansen. Ämnen som traditionellt har fått lite utrymme i amerikansk skolundervisning.

För Ron DeSantis är det dock rädslan som styr. Rädslan för att elever ska få lära sig något nytt om Black lives matter eller rörelsen för ”reparations”, alltså ekonomisk gottgörelse för slaveriet. Modebegreppet ”kritisk rasteori” hägrar vid horisonten som en gigantisk väderkvarn för honom att attackera.

Skolverkets beslut kommer inte som en överraskning för de som följt DeSantis allt extremare kulturkrig. I mars 2022 undertecknade han en lag som fått öknamnet ”don’t say gay” och som stoppar all undervisning om sexuell läggning och könsidentitet fram till årskurs tre.

Om DeSantis är genuint oroad över politisk korrekthet i skolan, eller bara ser det som en slagkraftig fråga som ger enkla poäng i det så polariserade USA, är oklart.

Månaden efter skrev han under ”Stop wrongs to our kids and employees”-lagen – mer känd som ”Stop woke act”. Den förbjuder undervisning som riskerar att få studenter att känna skuld eller skam över historiska oförrätter som begåtts av personer med samma ras, nationalitet eller kön. Lagen stoppar även undervisning som lär ut att personer är förtryckta eller privilegierade baserat på kön eller ras.

I januari tillsatte DeSantis dessutom sex konservativa styrelseledamöter i statliga och historiskt progressiva New College of Florida.

Om DeSantis är genuint oroad över politisk korrekthet i skolan, eller bara ser det som en slagkraftig fråga som ger enkla poäng i det så polariserade USA, är oklart och kanske oviktigt. Resultatet är detsamma: censur av undervisningen.

Lyckligtvis har åtminstone ”Stop woke act” stött på patrull. I november 2022 införde den federale domaren Mark E Walker ett temporärt stopp av lagen. ”Enligt denna lag åtnjuter professorer ’akademisk frihet’ endast så länge de uttrycker de synpunkter som delstaten godkänner”, skrev han i sitt beslut. ”Detta är fullständigt dystopiskt.”

Men än är striden inte över. DeSantis tänker överklaga beslutet samtidigt som gymnasieelever hotat att stämma honom. Protester har brutit ut runtom i landet mot vad demonstranterna anser vara DeSantis systematiska utradering av afroamerikansk historia.

Vi är många som längtat efter tiden när Donald Trump är ett minne blott. Men av Ron DeSantis att döma är de republikanska alternativen inte mycket bättre.

Läs fler krönikor av Amat Levin.