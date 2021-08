Amat Levin: Haitis befolkning behöver massivt ekonomiskt stöd

Invånarna hade precis inlett sin dag när Haiti ännu en gång slets itu av en massiv jordbävning. Det var för en vecka sedan som marken rämnade, byggnader raserades och människor begravdes under rasmassor i den karibiska önationen. I skrivande stund har över 2 100 människor avlidit och fler än 12 000 skadats, siffror som lär stiga.

Sydvästra Haitis Les Cayes var det folkrikaste samhälle närmast epicentret. Där kantas de uppbrutna gatorna av människor som nyss blivit hemlösa, de sitter på plaststolar eller ligger i gräset framför sina demolerade bostäder. Enligt FN beräknas 1,2 miljoner haitier vara påverkade av skalvet, varav drygt hälften är barn. Deras situation har försvårats ytterligare av den tropiska stormen Grace, som passerade bara dagar efter skalvet och som har förvandlat krackelerade gator till floder och komplicerat räddningsarbetet.

På Haiti, som ofta pekas ut som den fattigaste nationen på det västra halvklotet, har den katolska kyrkan för många av landets mest utsatta varit en av få platser som erbjudit utbildning och ett varmt mål mat. Därför representerar alla söndertrasade kyrkor ett synnerligen hårt bakslag – flera av dem rapporteras ha kollapsat mitt under pågående begravningsceremonier och gudstjänster.

Det är som att landet aldrig fått en ärlig chans att komma på fötter. När Haiti utropade sin självständighet år 1804 låg det redan i ruiner, efter mer än ett decennium långt frihetskrig mot Frankrike.

På flera håll har statliga räddningsoperationer inte nått fram och lämnat invånarna ensamt kämpande för att hjälpa varandra. Men enligt många vittnesmål är uppgivenheten samtidigt stor bland den olycksdrabbade befolkningen. Det var bara fem år sedan som orkanen Matthew drog in med förödande vindar och massiva vågor av havsvatten som inte bara förstörde byggnader utan ödelade odlingar och berövade många invånare deras viktigaste inkomstkälla. Inte långt före det tog 2010 års jordbävning, en av historiens dödligaste, livet av upp till 300 000 haitier.

Naturkatastrofer är bortom vår kontroll men länder är mer eller mindre kapabla att förbereda sig för dem. Varje gång Haiti drabbas är det en påminnelse om att landets fattigdom, bristande infrastruktur och ineffektiva ledarskap gör lidandet många gånger värre.

Det är som att landet aldrig fått en ärlig chans att komma på fötter. När Haiti utropade sin självständighet år 1804 låg det redan i ruiner, efter mer än ett decennium långt frihetskrig mot Frankrike som under ett och ett halvt sekel förslavat befolkningen under särskilt brutala former. 1825 lamslogs landet ytterligare när Haiti gick med på att betala 150 miljoner franc för att kompensera Frankrike för förlorade slavar och intäkter. Under ”förhandlingarna” låg den franska flottan utanför Haitis kust och i utbyte skulle staten få sitt efterlängtade erkännande som självständig nation och därmed minska risken för en framtida invasion.

För att ha råd med betalningarna tvingades Haiti ta lån av franska och amerikanska banker till höga räntor. Man började även exportera ofantliga mängder timmer vilket ledde till utbredd avskogning, ett problem som fortfarande präglar landet. Det dröjde ända till 1947 innan Haiti lyckades betala av summan och den ackumulerade räntan.

Förutom skulden och återkommande naturkatastrofer har landet även lidit av utländsk intervention och korrupta ledare – som den nästan två decennier långa amerikanska ockupationen mellan 1915 och 1934 och den auktoritära Duvalierdynastin som härskade från 1957 till 1986. Och bara en dryg månad innan denna senaste jordbävning mördades landets kontroversiella president Jovenel Moïse av utländska legosoldater, vilket gjort nationen än mer inkapabel att mobilisera räddningsaktionerna.

Utöver massiv ekonomiskt stöd är Haitis befolkning i ett desperat behov av en sällsynt medvind.

Läs fler krönikor av Amat Levin.