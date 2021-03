Amat Levin: Han tog striden mot rasismen – innan han sköts av polisen

Händelsen kan verka extrem. Natten till den 4 december 1969 stormar Chicagopolisen en lägenhet tillhörande Fred Hampton, en Svarta pantrarna-ikon ansvarig för rörelsens framväxt i staden. Förutom Hampton och hans fästmö, gravid i nionde månaden, tillbringar flera Svarta pantrarna-medlemmar traditionsenligt natten där.

Så fort dörren forceras öppnar poliserna eld. När magasinen är tömda är flera av Svarta pantrarna utspridda över golvet, kraftigt blödande. En av dem, Mark Clark, är död. Och i sovrummet ligger den 21-årige Fred Hampton, ihjälskjuten i sin säng.

Händelsen kan verka extrem, men var del av en medveten strategi utformad för att tillintetgöra Svarta pantrarna. Avslöjandet kom 1971 när aktivistgruppen Citizens' commission to investigate the FBI bröt sig in på underrättelsetjänstens kontor i Media, Pennsylvania.

Bland de stulna handlingarna fanns dokument som pekade på existerandet av COINTELPRO, ett olagligt FBI-projekt som gick ut på att övervaka och sabotera nationella politiska organisationer som ansågs vara samhällsfientliga. I projektets inledning, 1956, var USA:s kommunistiska parti fienden, men med tiden gjordes även feministiska organisationer, miljöföreningar, anti-Vietnamkrigsaktivister och medborgarrättsrörelser till mål.

Metoderna sträckte sig från illegala avlyssningar, husrannsakningar utan tillstånd och upprepade granskningar från skatteverket, till ryktesspridning för att så osämja mellan individer och organisationer, förfalskning av bilder och framställandet av dokumentärer med syfte att vanära politiska ledare. Exempelvis utmålades Martin Luther King Jr som kommunist och han mottog även ett anonymt brev, skrivet av FBI, som uppmanade honom att ta självmord.

Drygt tre år före mordet på Hampton hade FBI arresterat den småkriminelle 17-åringen William O’Neal som, i utbyte mot att hans åtal skulle läggas ned, fick i uppdrag att infiltrera Svarta pantrarna. Det var O’Neal som kartlade lägenheten och smugglade ned sekobarbital i Hamptons drink, ett sömnmedel som säkerställde att han inte skulle vakna upp under polistillslaget.

I flerfaldigt Oscarsnominerade ”Judas and the black Messiah” – Sverigepremiär i helgen – visas hur snaran dras åt kring Svarta pantrarna. Messiastiteln är passande men uppmanar inte, tvärtemot vad man kan tro, till religiös vördnad av Fred Hamptons bedrifter. Visserligen nämns gratis frukost-programmen han drog i gång för Chicagos unga fattiga och den vårdklinik han var i färd med att bygga, men titeln refererar i stället till FBI-chefen J. Edgar Hoovers stora skräck – att en messiasliknande figur skulle framträda, med förmågan att ena den svarta frihetsrörelsen.

Hampton var på god väg att lyckas med något ännu farligare. Hans så kallade regnbågskoalition sträckte sig över etnicitet och enade politiska grupper bakom en klasskamp – från latinorörelsen Young lords till den fattiga vita arbetarklassen i norra Chicagos, Young patriots.

I medierna hävdade poliserna att de blivit beskjutna under lägenhetsräden, och 1970 beslutades att det varit befogat att döda Hampton och Clark. Men bara veckor senare släpptes en rapport som visade att poliserna avlossat över 90 skott i lägenheten. Den enda Svarta pantern som skjutit var dörrvakten Mark Clark, som avlossade ett skott i taket samtidigt som en kula borrade sig igenom hans egen kropp.

”Judas and the black Messiah” är en sevärd ögonblicksbild från en av USA:s mest explosiva perioder. Men i tider där poliserna som tog Breonna Taylors liv slipper åtal och det fortfarande finns en risk att Derek Chauvin inte döms för mordet på George Floyd är den mest av allt en påminnelse om hur lite som har förändrats.

