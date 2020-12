Amat Levin: Hur mycket bevis behövs innan rasismen ses som ett problem?

De senaste åren har flera avslöjanden gjorts om gigjobbens undermåliga arbetsvillkor, där stressiga miljöer, dåliga löner och osäkra anställningar regerar. Journalister har wallraffat som hårt pressade matbud, gigjobbare har vittnat om hur de fått sparken via sms när de försökt få ut sjuklön, eller tvingats föra kamper för att få vinterdäck till sina cyklar. Internationellt ser vi liknande utveckling – New South Wales i Australien har nyligen tillsatt en arbetsgrupp som ska undersöka de många matlevererande cykelbud som dödats i trafiken under hösten.

Trots gigekonomins uppenbara baksidor fortsätter dess försvarare att påtala de påstådda fördelarna. Det kanske vanligaste argumentet är att unga, outbildade eller nyligen invandrade får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Efter några leveranser med Foodora eller Uber eats påstås möjligheterna plötsligt bli oändlig.

I dagarna släppte IFAU – Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering – en ny rapport som tittar närmare på gigjobbens meriterande effekt. Under 2018 skickades knappt 10.000 ansökningar som svar på 3.300 jobbannonser på Arbetsförmedlingens Platsbanken-sajt. Alla gällde så kallade enkla jobb, anställningar utan krav på varken eftergymnasial utbildning eller tidigare arbetslivserfarenhet.

Ena gruppen av de fiktiva arbetssökandena tilldelades svenskklingande namn, som Filip Johansson och Erik Andersson, medan den andra gavs det forskarna kallar arabiskklingande namn, som Ali Ahmed och Mohammed Hassan. Värt att notera är att dessa så kallade arabiskklingande namn är vanliga i hela den muslimska världen, så de påhittade jobbsökande skulle lika gärna kunna ha rötter i Somalia som i Irak. Gemensamt för alla sökande var att det hade svensk gymnasieutbildning och kunde prata flytande svenska, vilket signalerar att det rörde sig om andragenerationsinvandrare eller personer som själva invandrat i ung ålder.

Resultatet lär förvåna få. De som har bakgrund som gigjobbare visar sig visserligen få positiva svar på jobbannonserna i en marginellt högre utsträckning än de som helt saknar arbetslivserfarenhet. Men det som väger tyngst är att ha erfarenhet av traditionellt arbete.

Detta gäller dock enbart de med svenska namn. Rapporten visar att de med namn som tyder på invandrarbakgrund kallas till intervju hälften så ofta. Och för dem spelar skillnaderna i erfarenhet ingen roll. Eller som forskarna själva skriver: ”En möjlig förklaring kan vara att arbetsgivare är så starkt negativa till denna grupp att de struntar i de sökandes kvalifikationer.”

Rapporten blir alltså det senaste exemplet på hur utbredd diskriminering är på den svenska arbetsmarknaden. Det kommer knappast som en nyhet, särskilt för de som sökt hundratals jobb utan att få svar eller gått så långt som att byta till ett svenskklingande namn för en chans att få komma på intervju.

Tidigare rapporter har kommit fram till liknande slutsatser och får sällskap av studier som visar på diskriminering även på bostadsmarknaden och inom vården. Ändå har vi många i Sverige som blundar för eller bortförklarar den här sortens rasism. Som försätter oss i en ändlös loop där existerandet av rasism – specifikt den i Sverige – ständigt måste bevisas på nytt. Hur mycket mer statistik behövs innan vi kan nå en konsensus kring att det över huvud taget finns ett problem? Och att problemet prioriteras som ett värt att åtgärda?

