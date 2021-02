Amat Levin: Kan SR-journalister som är emot rasism fortfarande rapportera om rasism?

Uppropet ”Vems SR” har skapat svallvågor. Men vittnesmålen om rasism, dålig representation, bristande bevakning och att Sveriges Radio – likt majoriteten av svenska mediehus – är för homogent för sitt eget bästa kommer knappast som en överraskning.

I antologin ”Mörk magi i vita medier: svensk nyhetsjournalistik om invandrare, flyktingar och rasism”, publicerad 1998, skriver Christian Catomeris om den segregerade mediebranschen. Den mångårige public service-journalisten vittnar i boken om hur han ”förflyttas till en värld, som när det gäller den etniska sammansättningen, befinner sig kanske tjugo-trettio år tillbaka i tiden” när han kliver in Radiohuset.

Sju år senare, 2005, gräver den dåvarande DN-skribenten Oivvio Polite i Sveriges Radios mångfaldssatsningar. Bland annat i det påkostade More colour in the media-projektet som mest utmynnade i handledarlöner för redan existerande SR-medarbetare i stället för ökad representation.

”Vems SR” har alltså inte uppstått ur tomma intet, utan ska förstås som det senaste i en rad tecken på att något inte står rätt till.

Flera undertecknade uppropet anonymt, när vi ser hur Sveriges Radio hanterar kritiken blir det uppenbart varför. Tidningen Journalisten rapporterade förra veckan att de som skrivit under nu har begränsats i vilka ämnen de får täcka. Att de till och med uppmanats att klippa bort delar av samtal där intervjupersonen nämner rasism eller Black lives matter.



I en uppföljning vittnar samtidigt SR-journalisten Edgar Mannheimer att han inte belagts med några restriktioner. Som av en händelse är han den ende vite mannen att skriva under med namn. Först när han själv går ut med att han sluppit undan får han begränsningar.

Av rapporteringen att döma finns det flera aspekter av ”Vems SR” som upprört ledningen. Dels att kritiken över huvud taget har framförts offentligt. Dels att den anses uppmana till kvotering, något som varken undertecknarna eller Diskrimineringsombudsmannen håller med om. Men den eventuellt mest känsliga aspekten är att undertecknarna anses ha uttalat sitt stöd till Black lives matter.

Det är en minst sagt oroande utveckling, om något ett tecken på partiskhet, att utomstående ledarskribenter tillåts ha den makten

En vidare fråga är varför det anses så kontroversiellt med Black lives matter, vars grundläggande syfte är att motverka den väldokumenterade systematiska rasism som drabbar svarta amerikaner. En public service-journalist som, enligt propositionen som låg till grund för demokratiparagrafen, förväntas fördöma rasism bör alltså kunna hålla med om grundprincipen – att svarta amerikaner ska behandlas lika – utan att förhålla sig helt okritiskt till rörelsens alla delar.

Men det är egentligen ett sidospår, för undertecknarna har inte uttryckt sitt stöd till Black lives matter. Rörelsen omnämns bara i uppropets inledning som ett fenomen som sporrat diskussioner om rasism världen över.

I DN:s uppföljning medger SR:s biträdande programdirektör Olov Carlsson att det är publikens tolkning som har fått avgöra att uppropet uppfattas som en del av Black Lives Matter. Att ledarskribenter och debattörer dömt ut undertecknarna som opartiska.

Det är en minst sagt oroande utveckling, om något ett tecken på partiskhet, att utomstående ledarskribenter tillåts ha den makten. Konsekvensen blir att SR-journalister som öppet är emot rasism inte längre får rapportera om rasism. Särskilt inte de som är icke-vita.

Kanske betyder det även att homosexuella journalister som någon gång uttalat sig positivt om Prideparaden eller Stonewallupproret inte längre får skriva om homofobi.

Eller att kvinnliga journalister, som någon gång deltagit i metoo-sammanhang, förväntas censurera en intervju om personen de samtalar med nämner sexuella övergrepp.

Det är en hisnande mängd bisarra scenarier som SR nu öppnat dörren för.

Läs mer:

Fler SR-medarbetare får restriktioner

Journalister på SR begränsas efter att ha skrivit på upprop