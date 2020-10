Amat Levin: Karantänen får influerare att bli aningslösa

”Efter två veckor av hälsokontroller och att ha bett alla att vara i karantän, överraskade jag min närmaste innersta krets med en resa till en privat ö där vi för en kort stund kunde låtsas som att allt var normalt.”

Det var kvällen den 27 oktober som affärskvinnan och ärkeinflueraren Kim Kardashian West twittrade ut de orden och, sin vana trogen, orsakade rabalder.

https://twitter.com/KimKardashian/status/1321151217482014726

Inlägget har i skrivande stund drygt 63.000 svar och kommentarer och de flesta rör sig från hånfulla till arga. ”Kim, folk dör” skriver en. ”Och vi ska förväntas uppröras över att någon vill höja skatten för dessa människor?” skriver en annan.

Ett fåtal är mer försvarande och påpekar att även vanliga människor firar födelsedagar, brunchar och festar trots rådande restriktioner.

”Vem bryr sig?” säger kanske de som inte har hängt med i utvecklingen det senaste decenniet och fortfarande ser henne som en betydelselös realitystjärna.

För oss andra, som – oavsett vad vi tycker om henne – har sett henne växa till en inflytelserik makthavare som, enligt Forbes, är god för nära en miljard dollar, är händelsen och publikens hatkärlek för henne fascinerande att följa.

Mest intressant är att stanna vid tanken på vilken reaktion hon vill uppbåda genom att dela bilderna i sociala medier. Avund? Inspiration? Eftersträvan? Eller är hon bara så bortkopplad från vanliga människors verklighet att hon inte tänker på hur tondöv dessa Twitterinlägg får henne att framstå i en tid då USA slår nya rekord i antalet covid 19-smittade.

Den som lutar mot det senare har inte fel. För är det något kändisar har visat prov på under pandemin är det just tondövhet. Med inställda turnéer, pausade filminspelningar och obefintliga röda mattor är det som att de inte vet vad de ska göra av sin tid.

Resultatet blir en serie desperata försök att visa stöd, väcka opinion eller att bara synas på ett sätt som ingen har efterfrågat. Som när Gal Gadot samlade ihop namn som Will Ferrell, Jimmy Fallon och Natalie Portman för en nästan unisont hatad tolkning av John Lennons ”Imagine”.

Eller Jennifer Lopez som förgäves sökte sympati när hon beklagade sig över att hon och hennes lika rika man, ex-basebollspelaren Alex Rodriguez, inte lyckades genomföra köpet av basebollaget New York Mets.

Eller skådespelaren Priyanka Chopras applåd för räddningsarbetare som från hennes lyxvillas balkong ekade ut över hennes väldiga tomt.

Eller Ellen DeGeneres skämt om att hennes karantän känns som ett fängelse, som möttes av upprörda reaktioner mot bakgrund av att hon bor i en massiv strandvilla köpt för 27 miljoner dollar.

Eller mediemogulen David Geffen som uppmanade alla att ”stay safe” genom att lägga upp en bild från sin egen isolering ombord en monstruös yacht i den karibiska ögruppen Grenadinernas ljusblåa vatten.

Eller skådisarna Stanley Tucci, Aaron Paul och Julianne Moore som, antagligen av ren karantänrelaterad tristess, nyvaket och sent påtänkt lovade att börja motverka rasism under parollen ”I take responsibility”.

Sociala mediers intåg har gjort att vi aldrig haft en bättre inblick i kändisarnas vardag. Det har gjort dem till ännu större måltavlor för publikens nyckfulla temperament. Det vi i ett sammanhang dras till är det vi i ett annat avskyr.

Samtidigt fortsätter affärsmän som Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates och Mukesh Ambani att samla på sig allt mer obegripliga förmögenheter. Rikedomar som får kändisarnas att blekna och som sannolikt också inkluderar en och annan privat ö. Det rycker vi på axlarna åt. I alla fall så länge vi slipper se deras semestrar.

Läs mer:

Sociala medier rasar och skrattar åt familjen Kardashians lyxiga coronasemester

Kris för influerarna när lyxlivet går i karantän

Läs fler krönikor av Amat Levin