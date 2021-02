Amat Levin: Katastrofen i Tigray förtjänar världens ögon

Den 4 november förra året förklarade Etiopiens president Abiy Ahmed krig mot Tigray people's liberation front (TPLF), partiet som styr landets nordliga Tigray-provins. Konflikten hade bubblat sedan Ahmed kom till makten 2018 med målet att minska Etiopens semi-autonoma regioners inflytande och befästa den federala regeringens makt.

Med hänvisning till coronapandemin sköt Ahmed upp Etiopens nationella val flera gånger under 2020. I september höll Tigray ändå regionala val, tvärtemot rådande instruktioner, och regeringen svarade med att strypa sitt ekonomiska stöd. Strax efter det påstås TPLF-styrkor ha attackerat militärbaser i Tigray. Regeringens offensiv har, av regeringen själv, framhållits som en naturlig motreaktion.

Vittnesmålen från Tigray målar upp en desperat bild. Plundring, avrättningar och massvåldtäkter uppges ske på löpande band och de eritreanska soldater som tillåtits ansluta anklagas även de för brott mot mänskliga rättigheter. Allt pågår bakom stängda dörrar, internet och telefoni är nedsläckt, familjer når inte sina anhöriga.

Den som tycker sig känna igen scenerna missminner sig inte.

1984 vajade varningsflaggorna i Etiopien. Larm om att den pågående torkan orsakade hungersnöd viftades bort av president Mengistu.

Tio år hade passerat sedan Derg – den kommunistiska militärjuntan – tagit makten genom att avsätta kejsare Haile Selassie, och Mengistu var i färd med förberedelserna för jubileet. Att fattiga svälte var av liten betydelse när nya monument skulle resas, konventionsbyggnader avtäckas, den ständigt växande militären finansieras.

Samtidigt var motståndet mot regimen stort och precis som nu var TPLF målet i Tigray. De hade välkomnat störtandet av kejsaren men ville inte se militärjuntan ta över. För att bekämpa TPLF-rebellerna användes svälten som vapen. Regeringens militär brände odlingar, stal spannmålsreserver, dödade boskap och flygbombade marknader.

Då som nu hindrades journalister från att nå regionen. Men när information ändå sipprade ut fick Etiopien omvärldens uppmärksamhet. Artisteliten samlades för inspelningen av den osmakliga ”Do they know it’s christmas?” och den mer rumsrena ”We are the world”, framföranden som samlade in hundratals miljoner dollar i stöd. Hjälpen sägs ha räddat liv men pengarna finansierade samtidigt Derg-regimens katastrofala styre.

Konfronterad med omvärldens engagemang blev Mengistus svar att på kort tid tvångsförflytta över en miljon människor från torkdrabbade områden i Tigray och provinsen Wollo. Officiellt för att ge dem ett nytt liv i mer bördiga regioner, men i praktiken var det ytterligare ett sätt att bekämpa rebellerna.

Eller som han själv sa till sina ministrar: ”Folket är havet och gerillan är fiskarna. Utan havet, ingen fisk.”

Konstaterandet hade lika gärna kunnat användas om dagens situation. Miljontals människor, hela folkgrupper, straffas just nu i jakten på TPLF. Tre miljoner har tvingats lämna sina hem, tiotusentals har flytt till grannländerna och över 50.000 civila uppges ha dödats. En siffra som sannolikt är ännu högre. Från nordöstra Tigray kommer rapporter om att den lilla folkgruppen irob, nästan uteslutande bestående av fattiga bönder, håller på att utplånas. Journalister har fängslats och skjutits ihjäl.

I den etiopiska diasporan anordnas flera hjälpaktioner för de drabbade. I Sverige gör Tigray Relief Sweden ett vitalt arbete genom att upplysa och samla in pengar. Det minsta man som läsare av den här texten kan göra är att informera sig och se hur man kan bidra.

För upprinnelsen till kriget må vara komplicerad, men nästa steg är glasklart. Medier måste få rapportera, hjälporganisationer släppas in och förnödenheter levereras. Skynket måste lyftas.

