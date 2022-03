Amat Levin: ”Kony 2012” inleddes som en historisk pr-succé men slutade i ett moraliskt fiasko

För nästan på dagen tio år sedan släpptes ”Kony 2012”, en kortfilm som tog över internet. Utformad som en trailer till en Hollywoodrulle introducerade den tittaren för den ugandiske krigsherren Joseph Kony, som i decennier beordrat massakrer och kidnappning av barn.

Förhoppningen var att Kony skulle gripas om han gjordes tillräckligt känd. Tittaren uppmanades att skriva under kampanjen, att beställa affischer och att donera pengar. Allt skulle kulminera i ”Cover the night”, en manifestation där invånare världen över skulle tapetsera sina städer med Konys ansikte. Politiska ledare skulle inte ha något annat val än att agera.

Bakom filmen stod organisationen Invisible children. Den hade grundats av tre amerikanska studenter 2004 och sedan dess hängivit sig åt att uppmärksamma brotten som Kony begått i norra Uganda. Men tidigare försök, som den bisarra musikvideon ”Invisible children – The musical”, bleknade i jämförelse med 2012 års film.

Kändisar spred vidare klippet. Facebook översvämmades av hyllningar. På mindre än en vecka hade filmen setts över hundra miljoner gånger. Alla hade vaknat upp och snubblade nu över varandra för att påverka. ”Hur” var inte så viktigt, huvudsaken var att göra något, vad som helst. Rapparen Soulja Boy spelade in en usel låt med rader som ”we can do it y'all, stop Kony before it's too late”. På en crowdfundingsajt bad författaren Robert Young Pelton om 450 000 dollar för att finansiera hans försök att ta sig till Centralafrika, spåra upp och stoppa krigsherren.

Samtidigt var det uppenbart att något inte stämde. Jag hade en blogg där jag skrev ett kritiskt inlägg om kampanjen. Jag har sällan mottagit så många upprörda kommentarer. Att inte dela vidare filmen var som att stötta Konys krigsförbrytelser.

Men det var aldrig uppmärksammandet av Kony som var problemet, utan Invisible childrens förslag på lösningar: framför allt hetsandet om en amerikansk militärintervention och uppmanandet att finansiellt stötta Ugandas armé, som genom åren gjort sig skyldig till egna illdåd. När ”Kony 2012” släpptes var krigsherren inte ens längre verksam i Uganda utan hade bildat en ny bas längs gränsen mellan Kongo-Kinshasa, Centralafrikanska republiken och Sydsudan.

Den virala filmen började också analyseras av kritiker. När den visades i den ugandiska staden Lira inför åskådare som själva drabbats av Konys krig ilsknade publiken till på grund av vad den upplevde som en kommersialisering av lidandet. Snart ifrågasatte andra hur Invisible children hanterade sina pengar. En dryg vecka efter filmlanseringen bröt frontfiguren Jason Russell ihop efter den hårda kritiken och projektet tynade bort. På diverse Facebookevent hade tiotusentals personer anmält sitt intresse för ”Cover the night”-aktionen men i miljonstäder som Vancouver dök endast ett dussintal upp.

Kony är fortfarande på fri fot men betraktas inte längre utgöra samma hot. Av hans en gång 3 000 soldater tros hans följe nu bestå av endast 100 man.

”Kony 2012” inleddes som en historisk pr-succé men slutade i ett haveri. I efterhand fungerar kampanjen som ett tidsdokument av en mer oskyldig tid där tron på sociala mediers förmåga att ena och skapa positiv förändring var barnsligt naiv. Den gav också en föraning om var vi som samhällen var på väg, med slacktivism, minskad faktagranskning och att pengar kan tjänas på att sälja folk illusionen av att göra en insats.

Men den har även fört med sig lärdomar. Ihåliga sociala medier-kampanjer förekommer fortfarande, men jag upplever ändå att nivån höjts. Det har blivit vanligare att lyssna på lokala gräsrotsorganisationer, att kräva tydlig pengaredovisning och att förvänta sig rejäla aktioner och inte bara spexigt uppmärksammande.

Med rådande världsläge är det värdefulla lektioner.

Läs fler krönikor av Amat Levin