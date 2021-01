Amat Levin: Om de varit svarta skulle de inte ens ha kommit förbi Kapitoliums yttre barriärer

Sedan Joe Bidens seger i november har Donald Trump varvat grundlösa uttalanden om ett stulet presidentskap med försök att tvinga beslutsfattare till underkastelse.

Trots avsaknaden av bevis har den fruktlösa kampanjen stöttats av tunga republikanska namn. Den 9 november citerade The Washington Post en högt uppsatt republikansk politiker som frågade sig vad de hade att förlora på att låta Trumps högljudda protest fortsätta.

Under onsdagen fick vi svaret.

Strax före kaoset höll Trump ett tal till sina anhängare framför Vita huset. Han avslutade med att uppmana till en gemensam marsch mot Kapitolium. Det var alltså denna marsch som urartade i det som närmast liknade en revolt. Jag slogs av hur omöjliga de scener som kablades ut av amerikanska nyhetsmedier hade varit om mobben varit icke-vit. Hade upprorsmakarna varit svarta, muslimer eller – Gud förbjude – en kombination av de två, hade de pepparsprejats, arresterats eller skjutits ihjäl innan de ens tagit sig förbi de yttre barriärerna.

Nu möttes Trumps anhängare istället av Kapitoliums egen polisstyrka som, trots att den består av över 2.000 man, agerade tafatt och yrvaket. En av polismännen sågs till och med ta en selfie med upprorsmakarna. Det står i rak kontrast mot den 2 juni 2020 när en fredlig Black Lives Matter-demonstration utanför Kapitolium möttes av bepansrade fordon och ett tungt beväpnat nationalgarde i kamouflage och stridshjälmar.

Poängen är naturligtvis inte att de Trump-vurmande kuppmakarna förtjänar att behandlas brutalt . Utan att förloppet fungerar som ännu ett bevis på USA:s monumentala orättvisor där du, baserat på din hudfärg, möter helt skilda rättsväsenden. Eller som Politicos Washingtonkorrespondent Ryen Lizza twittrade: ”Jag bevakade ett stort antal BLM-protester i D.C. förra året (andades tårgas flera gånger, träffades av en gummikula) och skillnaden i polisens sätt att reagera på våld och skadegörelse är häpnadsväckande.”

Polisen hade inte hunnit få kontroll över situationen innan långvariga Trump-sympatisörer, både i USA och i Sverige, red ut för att förminska det inträffade. De mest konspirationsteoretiskt lagda påstod att det i själva verket var Antifa-aktivister som klätt ut sig till Trump-anhängare. Andra hävdade att det var överdrivet att beskriva det som hänt som ett kuppförsök eftersom delar av mobben bestod av arga män i lustiga kläder (även om vissa av dem bar stridsutstyrsel och hade med sig buntband perfekta för gisslantagande).

Den kanske mest populära relativiseringen var att jämföra upproret med sommarens Black Lives Matter-aktioner, som i många läger hade stort stöd. Men skillnaderna är flera. BLM-protesterna var ett svar på den amerikanska polisens mångåriga och väldokumenterade dödande av obeväpnade svarta. Onsdagens attack grundade sig i Trumps falska påståenden om valfusk.

Enligt Time Magazines rapportering från den 5 september 2020 var 93 procent av sommarens 7.750 BLM-aktioner fredliga. Men inte ens de som urartade i våld kan jämföras med onsdagens försök att sabotera den demokratiska processen, där Trump-supportrar trängde sig in ända till senatskammaren, vandaliserade kontor, stal föremål och utsatte ledamöterna för fara. Någon klottrade ”Murder the media” på en dörr, andra bröt sig in i talmannen Nancy Pelosis arbetsrum, lämnade meddelandet ”We will not back down” på ett kuvert vid hennes skrivbord och fick tillgång till en dator.

Man kan förvånas över att onsdagens aktion trots det hanterades med en mer varsam hand än sommarens Black Lives Matter-demonstrationer. Men då har man missat i vilket grad rasismen och särbehandlingen genomsyrar USA.

