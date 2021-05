Amat Levin: Rose Lokissims dröm om ett fritt Tchad hotas ännu en gång

Den 15 maj 1986 släpades hon ut ur sin cell, en av historiens många bortglömda kvinnliga revolutionärer. Hon hade bara timmar kvar att leva.

Inte mycket finns dokumenterat om Rose Lokissims tidiga liv annat än att hon föddes i mitten av femtiotalet och växte upp i en liten by i det centralafrikanska landet Tchad, då fortfarande en del av kolonin Franska Ekvatorialafrika.

1960, efter 40 års kolonialisering, blev landet självständigt och François Tombalbaye utnämndes till president. Hans auktoritära styre kantades av korruption och upptrappade etniska konflikter, och han avsattes i en militärkupp 1975.

Rose Lokissim. Foto: Human Rights Watch

I det maktvakuum som följde stred rebellerna sinsemellan innan krigsherren Hissène Habré gick segrande ur kaoset och 1982 utropades till ny president. Fortfarande fanns ingen demokrati i sikte, i stället sköljde en våg av illegala fängslanden, tortyr, kidnappningar, våldtäkter och avrättningar över Tchad. Trots att USA och Frankrike, enligt Human Rights Watch, kände till vilka grymheter Habré utförde stöttade de hans regim både ekonomiskt och militärt – han betraktades som en viktig allierad i kampen mot Libyen.

Det var under denna period av tyranni som Rose Lokissim engagerade sig militärt och aktivistiskt. I Tchad höll en opposition på att växa sig stark och Lokissim anslöt sig till den genom att hjälpa rebellerna med internkommunikation och informationsspridning.

Upphittade dokument från säkerhetspolisens sista förhör med henne visar att hon stämplats som ”oförbätterlig”. Den 15 maj 1986 fördes hon ut ur sin cell och torterades innan hon hängdes, några och 30 år gammal

Men i september 1984 tillfångatogs hon av Documentation and security directorate, Habrés fruktade säkerhetspolis. Hon fördes till det ökända Les Locaux-fängelset och placerades i en fönsterlös cell, som enda kvinnan bland 60 manliga fångar. Rummet bar namnet ”la cellule de la mort” – dödscellen – eftersom varje dag bar med sig ett nytt dödsfall bland de fängslade.

De av Rose Lokissims medfångar som överlevde beskrev henne i efterhand som häpnadsväckande stark; trots att hon utsattes för regelbunden tortyr var hon ett ­moraliskt stöd för andra. Dess­utom dokumenterade hon i hemlighet vad som försiggick i fängelset, vilka som torterades och vilka som dödades. Meddelandena smugglades ut och nådde på villo­vägar fångarnas familjer.

Till slut blev Lokissim påkommen och det konstaterades att hon även inifrån Les Locaux var ett hot mot regimen. Upphittade dokument från säkerhetspolisens sista förhör med henne visar att hon stämplats som ”oförbätterlig”. Den 15 maj 1986 fördes hon ut ur sin cell och torterades innan hon hängdes, några och 30 år gammal. Hennes kamp och slutgiltiga öde är frånvarande i de flesta historieböcker men förevigades i den sevärda spanska kortdokumentären ”Talking about Rose. Prisoner of Hissène Habré” från 2015.

I december 1990 var det Hissène Habrés tur att störtas i en militärkupp, ledd av den före detta armébefälhavaren Idriss Déby. Genom valfusk, mutor och förtryck av rivalpolitiker, överlevde hans styre både oppositionskoalitioner, kuppförsök och inbördeskrig ända tills för en knapp månad sedan. Den 20 april 2021, under ett besök hos regeringstrupperna som strider mot rebellgruppen Front for Change and Concord in Chad i landets norra delar, sköts Déby ihjäl.

Enligt Tchads konstitution ska nationalförsamlingens talman ersätta presidenten vid hans död. Men i stället har nu ett militärt råd, som leds av Débys son, generalmajor Mahamat Idriss Déby, tagit över. Rådet säger sig värna om stabilitet och arbeta för en övergång till civilt styre, men det skulle knappast vara första gången en militärjunta backar från ett sådant löfte.

De närmaste månaderna lär visa om det Rose Lokissim drömde om för 35 år sedan – ett fritt Tchad – är inom räckhåll. Eller om landets befolkning ska förbereda sig på ytterligare decennier av korruption och haltande demokrati.

