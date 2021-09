Amat Levin: ”Vändpunkten” är Netflixserien för dem som såg tornen falla med ett barnsögon

Inför tjugoårsdagen av 11 september-attentaten har det kommit flera dokumentärer om de epokgörande händelserna. Bland annat ”9/11. Inside the president’s war room” (Apple TV), ”9/11. One day in America” (National Geographic) och ”NYC epicenters 9/11” (HBO). Den sistnämnda har blivit omskriven i dagarna med anledning av att regissören Spike Lee – efter kritik – nyligen klippte bort ett halvtimmessegment där konspirationerna om att det hela var ett insiderjobb fick ta plats.

Ytterligare ett exempel är Brian Knappenbergers ambitiösa miniserie ”Vändpunkten: 11 september och kriget mot terrorismen” (Netflix), där händelserna sätts i sin rätta kontext. Den tar avstamp i de inledande attentaten och fångar kaoset som rådde. Från förhoppningen om att det bara var en hemsk olycka till insikten att det var en välplanerad terrorattack. Förvirringen kring varför dåden ens ägde rum till skräcken inför att fler platser och städer skulle bli måltavlor.

Därifrån rör sig serien sig till december 1979 och den stundande sovjetiska invasionen av Afghanistan, USA:s stöd till mujahedin, nittiotalets inbördeskrig och talibanernas framfart. De tidsmässiga hoppen är många men nödvändiga. De visar hur historien hänger ihop, hur konsekvenser av val som gjordes för fyrtio år sedan blir uppenbara först decennier senare.

Vissa betydelsefulla förlopp har dock simplifierats, av slarv eller för att öka den narrativa effekten. Exempelvis framställs USA:s stöd till mujahedin som en direkt följd av Sovjetunionens invasion av Afghanistan. I en av de filmade intervjuerna kommenterar CIA-veteranen Milton Bearden folkets stora lidande som ett skäl till USA:s agerande: ”Av en befolkning på cirka 13 miljoner vid den tiden, hade en tredjedel dödats, skadats eller drivits i exil. Beslutet fattades. Vi skulle ge oss in i det. Nu sätter vi igång och sätter stopp för det.”.

Men frågan är betydligt mer omtvistad än så. Exempelvis framgår det i den före detta CIA-direktören och försvarsministern Robert Gates bok ”From the shadows” att USA började stödja afghanska mujahedin ett halvår innan kriget bröt ut. Gruppen var då involverad i ett uppror mot det auktoritära och Sovjetvänliga People's Democratic Party of Afghanistan som tagit över landet i en blodig kupp i april 1979. Och i akademikern och den före detta CIA-konsulten Chalmers Johnsons bok ”Dismantling the empire” citeras en intervju från 1998 där Jimmy Carters rådgivare Zbigniew Brzezinski medger att planen var att ge Sovjet ”sitt eget Vietnamkrig”.

Från sjuttiotalets hemliga operationer och proxykrig hinner serien beröra den ökade övervakningen i kölvattnet av attentaten, tortyren av fångar på Guantánamobasen, jakten på Usama bin Ladin och drönarnas bomber som dödat massvis av civila och skapat en ny generation med sorg, och kanske hämnd, i sina hjärtan.

Mot bakgrund av allt detta är de senaste veckornas händelser – USA:s hastiga tillbakadragande, talibanernas återkomst, scenerna på flygplatsen i Kabul – väntade. Tydlig blir också rollen som USA:s väldiga hybris har spelat i hur det relativt koncisa uppdraget att beröva al-Qaida sin fristad kunde urarta i ett två decennier långt försök till nationsbygge. Igen, vad de fullständiga konsekvenserna blir visar sig först om decennier.

Ingen direkt ny information presenteras i dokumentären, men den är högst sevärd. Speciellt för de som ännu inte var födda när flygplanen kraschade in i skyskraporna eller endast såg tornen falla med ett barns ögon.

