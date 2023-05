Amat Levin: Vi blir först i världen att se hur Beyoncé förvaltar ”Renaissance” på scenen

Logga in

Beyoncé har varit en del av mitt liv under merparten av det. Ända sedan jag för första gången såg Destiny’s Childs ”No, no, no part 2” på MTV en höstdag 1997 har hon varit en av världens mest omskrivna och inflytelserika artister.

Men med risk för att förarga hennes hängivna fans går det att konstatera att Beyoncé från skivan ”Lemonade” (2016) och fram till nyligen har befunnit sig i en svacka. Ordet svacka är kanske missvisande eftersom hennes dalar är högre än de flestas toppar, men jämfört med endast henne själv hör perioden till en av hennes svagare. ”Everything is love” (2018), skivan hon gjorde med sin make Jay-Z, fick ett ljummet mottagande. ”The lion king. The gift” (2019) kom och gick, och det tillhörande visuella albumet ”Black is king” (2020) fick medelmåttiga tittarsiffror hos strömningspartnern Disney+.

Därför kom förra årets ”Renaissance” lägligt. En house- och discoinfluerad r’n’b-skiva som fungerade som både en lektion i svart amerikansk musikhistoria och som ett perfekt mixat dj-set. Att hon ett kvarts sekel in i karriären släppte sitt kanske bästa verk får ses som bevis för hennes varaktighet och förmåga att återuppfinna sig själv. Men också en påminnelse om att hon är den popartist som gör mest för att hålla albumkonsten levande.

Det är inte bara musikaliskt som ”Renaissance” sticker ut. När det självbetitlade ”Beyonce” kom ut år 2013 släpptes det som en överraskning och skapade hysteri på sociala medier. ”Lemonade” föregicks av ett gästspel på Super Bowl och hade premiär med en samling musikvideor som fick folk att sitta bänkade framför tv:n.

Men ”Renaissance” släpptes utan tillhörande spektakel. Åtta månader efter lanseringen har vi fortfarande inte fått se musikvideorna – anmärkningsvärt för en artist som byggt mycket av sin karriär på det visuella mediet. Hon har heller ännu inte framfört låtarna live. Annat än dagen skivan släpptes och kvällen hon tog emot en Grammy för den har hon knappt ens låtsats om att den existerar.

Vi som går på premiären av hennes världsturné i Stockholm blir därför först i världen med att få se henne interagera med ”Renaissance”-låtarna. Vi blir de första att få se om skivans hyllande av queerkultur kommer att förvaltas även på scenen, något som känns extra angeläget med tanke på hennes kritiserade spelning i Dubai tidigare i år. Vi blir först att få se hur djärv hon är: kommer klassiska publikfriare som ”Halo” ta plats eller vågar hon ge utrymme till gamla låtar som ”Sweet dreams”, ovanligare spår men som passar ”Renaissance”-soundet bättre?

Mest av allt blir vi först med att se vad världens just nu bästa liveartist har tillbringat de senaste åren med att koka upp. Inte illa för en helt vanlig onsdag.

