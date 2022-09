Amazon pausar tittaromdömen om ”Maktens ringar”

”Maktens ringar” har fått positiva omdömen av kritiker i tidningar och på nätet och får just nu 84 procents positiva betyg när sajter som sammanställer recensioner räknar efter.

Men nu verkar upprop mot seriens mångkulturella rollbesättning ha gjort att det flödat in negativa omdömen till Amazon Prime. Strömningsjätten väljer att pausa möjligheten att betygsätta serier och filmer under 72 timmar, för att ”komma tillrätta med och urskilja trollen”, skriver The Hollywood Reporter.

”Maktens ringar” har kritiserats för att innehålla flera rollfigurer som inte är vita, vilket skiljer den från Peter Jacksons filmtrilogi från tidigt 2000-tal.

Tidigare exempel där en flodvåg av dåliga omdömen drabbat filmer och serien – ofta innan de ens släppts – är bland annat ”Ghostbusters”-uppföjaren med kvinnliga skådespelare i rollerna från 2016 och ”Captain Marvel” med Brie Larson i huvudrollen. Där var tittarna missnöjda med att Marvel valde en kvinna som huvudperson i en superhjältefilm.

Läs mer:

Megan Richards om rollen i ”Maktens ringar”: ”Glad att Tolkien finns i mitt liv”

Judith Kiros: ”Jag bar regelbundet mantel och pluggade högalviska”

DN:s Nicholas Wennö: Här är veckans bästa strömningstips